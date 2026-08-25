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Se mueve la elección del CNE: Pacto Histórico, En Marcha y Aico se alían para llevar a un exministro al tribunal electoral

La plancha conjunta fue presentada ante el Congreso Pleno y también incluye a Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista, ambas postuladas por el Pacto Histórico

La alianza busca que estos sectores obtengan una tercera representación en el tribunal electoral y evitar que los sectores oficialistas concentren siete de las nueve curules - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
La alianza busca que estos sectores obtengan una tercera representación en el tribunal electoral y evitar que los sectores oficialistas concentren siete de las nueve curules - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
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La elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá un nuevo movimiento en el Congreso luego de que el Pacto Histórico, En Marcha y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) formalizaran un acuerdo para presentar una plancha conjunta.

La alianza busca que el sector representado por estas colectividades obtenga una tercera representación en el tribunal electoral y propone para ese puesto al exministro y exembajador Guillermo Rivera.

El acuerdo fue formalizado el martes 25 de agosto de 2026 mediante una comunicación dirigida a la mesa directiva del Congreso Pleno, instancia encargada de adelantar la elección de los magistrados del CNE. En el documento, las tres colectividades señalaron que presentan conjuntamente una plancha de candidatos en el marco de lo establecido por el artículo 264 de la Constitución Política y las normas aplicables al proceso.

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La plancha quedó integrada por Cielo Elainne Rusinque Urrego, Ana Jimena Bautista Revelo y Guillermo Abel Rivera Flórez. Las dos primeras candidaturas corresponden al Pacto Histórico, mientras que Rivera fue postulado por En Marcha.

La decisión modifica el escenario que se venía configurando para la elección, en la que diferentes sectores políticos buscaban sumar sus remanentes electorales para alcanzar el cociente necesario y obtener representación en el CNE. El movimiento del Pacto Histórico busca evitar que los sectores oficialistas concentren siete de las nueve magistraturas del organismo electoral.

Una alianza para sumar los remanentes

Acuerdo político de respaldo a la elección de nuevos magistrados en el CNE - crédito En Marcha
Acuerdo político de respaldo a la elección de nuevos magistrados en el CNE - crédito En Marcha

Distintas colectividades habían adelantado conversaciones para definir cómo distribuir sus apoyos y remanentes de cara a la elección. El Pacto Histórico era uno de los sectores cuyo respaldo resultaba relevante para las diferentes postulaciones que buscaban alcanzar una representación adicional.

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Los partidos de gobierno habían intentado convencer a la colectividad de izquierda para que sus votos fueran sumados a la candidatura de Antonio Parra, de Salvación Nacional. De manera paralela, sectores del Partido Liberal habían buscado un acuerdo con el Pacto Histórico con el propósito de alcanzar una segunda representación y llevar al CNE al congresista Alejandro Vega.

También hubo acercamientos desde sectores de la Alianza Verde. El grupo liderado por Carlos Amaya intentó conseguir el respaldo del Pacto Histórico para sumar los cocientes de ambas colectividades y conseguir una representación para José Salamanca. Incluso, ese sector había emitido un comunicado en el que lo presentó como candidato único de la colectividad.

Finalmente, el Pacto Histórico optó por construir una alianza diferente, en la que sus votos se suman a los de En Marcha y Aico para respaldar la candidatura de Guillermo Rivera. La estrategia busca aprovechar los remanentes de las tres colectividades para alcanzar el cociente requerido y obtener una tercera silla para este sector político.

El respaldo de Aico también quedó incorporado formalmente en la plancha presentada ante el Congreso. La comunicación fue firmada por representantes legales de las organizaciones políticas y por el director nacional de En Marcha, Juan Fernando Cristo Bustos.

La plancha fue radicada ante el Congreso

La elección del presidente del Senado corresponde a los 108 senadores y la del presidente de la Cámara a los 188 representantes - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El acuerdo fue formalizado este 25 de agosto mediante una carta dirigida a la Mesa Directiva del Congreso Pleno, encargado de elegir a los nuevos magistrados del CNE - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El documento presentado a la mesa directiva del Congreso Pleno señala que las candidaturas incluidas en la plancha fueron postuladas previamente y cuentan con la habilitación de la Comisión de Acreditación Documental del Congreso de la República.

En consecuencia, solicitamos a la Mesa Directiva del Congreso Pleno tener por presentada la presente plancha conjunta para efectos del proceso de elección de magistrados del Consejo Nacional Electoral”, señala el documento recibido por la Secretaría General del Senado de la República el martes 25 de agosto, según el registro que aparece en el mismo.

La elección se desarrolla en Congreso Pleno, con la participación conjunta de Senado y Cámara de Representantes. En ese escenario, las diferentes fuerzas políticas deben definir las planchas y acuerdos que les permitan obtener las mayorías y el cociente electoral necesarios para conseguir representación en el CNE.

El respaldo de los verdes, clave para el acuerdo

Consejo Nacional Electoral (CNE). Foto: Colprensa
El respaldo de otros sectores de la Alianza Verde podría ser determinante para que la plancha encabezada por Rusinque, Bautista y Rivera consiga los apoyos necesarios durante la elección - crédito Colprensa

Con la presentación de esta plancha todavía queda por definirse la posición que asumirán los demás sectores de la Alianza Verde. Los votos de esa colectividad pueden resultar determinantes para establecer si el acuerdo entre el Pacto Histórico, En Marcha y Aico alcanza los apoyos necesarios para materializar una tercera representación.

El sector de Ariel Ávila participó en la construcción del acuerdo, mientras que otros integrantes de la Alianza Verde habían promovido previamente la candidatura de José Salamanca. Por ello, el comportamiento de los demás congresistas de la colectividad será uno de los elementos que deberá definirse durante la jornada de elección.

El escenario también mantiene abierta la disputa con Salvación Nacional, que busca obtener una silla en el tribunal electoral con la candidatura de Antonio Parra. Los acuerdos entre partidos y movimientos serán determinantes para establecer cómo quedan distribuidas las nueve magistraturas del CNE.

De concretarse el respaldo necesario para la plancha conjunta, el Pacto Histórico conservaría sus dos candidaturas iniciales y sumaría a Rivera como el tercer integrante de una fórmula respaldada por diferentes sectores. En Marcha, por su parte, tendría en Rivera a su candidato dentro de la alianza. La elección, por ahora, continúa abierta.

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