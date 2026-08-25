Abelardo de la Espriella corrigió su declaración de renta y aclaró sus conflictos de intereses: así están sus cuentas en Colombia, EE. UU. e Italia

Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026 - crédito Sergio Acero/Reuters

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La declaración de bienes y rentas del presidente Abelardo de la Espriella cambió en forma sustancial en su nueva publicación: pasó de no registrar patrimonio a informar bienes por más de $20.000 millones, de una sola cuenta con saldo en cero a siete cuentas en Colombia, Estados Unidos e Italia, y de no declarar cónyuge a identificar a la primera dama.

La nueva versión consigna $546.110.936 en ingresos de 2025, bienes patrimoniales por $20.455.940.000, saldos bancarios cercanos a $314 millones, obligaciones por $3.590.320.000, participación como accionista en Cosenza SAS y a Ana Lucía Pineda Aruachan como cónyuge. La primera declaración, publicada el 21 de agosto, mostraba $10.272.000.000 en ingresos, ningún bien patrimonial, una cuenta con saldo cero, pasivos por $102.000.000, ninguna sociedad y sin cónyuge declarado.

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El contraste entre ambos documentos abarca casi todos los apartados centrales del formulario. En la primera versión, todo el ingreso de 2025 aparecía clasificado como “otros ingresos y rentas” y no figuraban salarios, honorarios, arriendos, bienes patrimoniales, inversiones, sociedades ni actividades económicas privadas.

Abelardo de la Espriella declaró tener un patrimonio líquido de $10.493.242.000 - crédito Función Pública

La nueva publicación mantiene intacta la declaración de renta del presidente, pero modifica la declaración juramentada de bienes y rentas y el registro de conflictos de interés.

Cómo cambiaron los ingresos reportados

La primera declaración señalaba que De la Espriella había obtenido $10.272.000 en ingresos y rentas durante 2025. Ese monto coincidía con la declaración de renta de 2024 y toda la suma quedó registrada como “otros ingresos y rentas”.

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En la nueva publicación:

El total de ingresos y rentas de 2025 baja a $546.110.936.

De ese valor, $30.000.000 corresponden a honorarios.

$516.110.936 vuelven a aparecer bajo la categoría “otros ingresos y rentas”.

Entre ambas versiones existe una diferencia de $9.726 en la cifra de ingresos reportada. Se detalla además que en los demás rubros de ingreso —salarios y demás ingresos laborales, cesantías e intereses de cesantías, gastos de representación y arriendos— el valor declarado es $0,00.

Patrimonio declarado en Colombia y en el exterior

La modificación de mayor alcance aparece en el patrimonio. Donde antes no figuraba ningún bien, ahora el presidente reporta bienes patrimoniales por $20.455.940.000.

El desglose incluye:

Inversión en Colombia por $8.230.131.000.

Inversión en Estados Unidos por $913.369.000.

Otra inversión en Colombia por $1.429.481.000.

Activos fijos en Colombia por $9.882.959.000.

El formulario ubica los dos registros de inversiones en Colombia y los activos fijos en Bogotá D. C. El documento no desagrega la naturaleza de esos activos fijos ni precisa el tipo de cada inversión.

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Cuentas bancarias y las obligaciones reportadas

La información bancaria también cambió por completo. La primera versión solo incluía una cuenta de ahorros en Colombia con saldo de cero pesos al 31 de diciembre de 2025.

La nueva declaración consigna siete cuentas:

Una cuenta de ahorros en Colombia con $45.044.515.

Una cuenta corriente en Colombia con $49.224.000.

Dos cuentas corrientes en Estados Unidos con $16.584.000 y $159.561.150.

Tres cuentas corrientes en Italia con $28.475.000, $6.357.517 y $9.011.500.

La suma de esos saldos ronda los $314.000.000, según el documento, con corte al 31 de diciembre de 2025. La nueva versión incorpora además deudas que no aparecían en la primera declaración.

Dentro de las obligaciones figuran:

Un préstamo hipotecario por $2.526.597.000.

Otros dos préstamos por $968.790.000 y $94.933.000.

Todo da un total de $3.590.320.000.

Abelardo de la Espriella y su esposa Ana Lucía Pineda tienen cuatro hijos - crédito Ana Lucía Pineda / Instagram

Sociedad, cónyuge y registro de conflictos de interés

La corrección también alteró el apartado sobre participación en sociedades. En la primera declaración, el presidente De la Espriella marcó que no tenía participación en corporaciones, sociedades o asociaciones, mientras que en la nueva versión responde “sí” y aparece como accionista de Cosenza SAS en Colombia.

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El mismo documento mantiene en “no” la casilla sobre actividades económicas privadas adicionales. En el apartado de juntas, consejos o directivos, la marca está en “no” y no se listan miembros ni órganos de dirección.

Otro cambio aparece en la información sobre cónyuge o compañero permanente. Según el texto fuente, el documento inicial decía que “no tenía cónyuge o compañero permanente”, pero la nueva versión marca “sí” e identifica a Ana Lucía Pineda Aruachan.

El formulario añade que los intereses personales de la cónyuge no son susceptibles de generar una posible situación de conflicto de interés frente a la labor que desempeña el mandatario. En esa misma sección, la respuesta sobre esa eventual susceptibilidad está marcada en “no”.

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En los demás apartados del registro de conflictos de interés, el presidente conserva las respuestas previas. Marca “No” en:

Existencia de parientes con intereses susceptibles de generar conflicto.

Intereses directos o actuaciones durante el año anterior que puedan influir en sus decisiones.

Fideicomisos en Colombia o en el exterior.

Otras inversiones de la categoría específica de conflictos.

Donaciones con beneficios tributarios.

Potenciales conflictos personales de interés.

Defensores de la Patria dice que Abelardo de la Espriella no aportó recursos propios a la campaña presidencial - crédito Defensores de la Patria

El documento también incluye una certificación firmada por Alfonso Soler Casteblanco, contador designado para la campaña presidencial del Grupo Significativo de Ciudadanos Defensores de la Patria para el período constitucional 2026-2030.

Allí se afirma que “no se recibieron aportes a titulo de Recursos Propios en dinero ni en especie del entonces candidato Abelardo Gabriel de la Espriella Otero” durante la primera y la segunda vuelta.

La nueva publicación expone un cuadro patrimonial, financiero y societario distinto al que quedó registrado el 21 de agosto. La diferencia entre ambas versiones deja sin resolver por qué la información inicial mostró omisiones y datos erróneos frente a lo consignado en DECLARACION_CONFLICTO_INTERES.pdf.

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