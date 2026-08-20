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Ese Pérez confiesa que le tiene rabia a Cynthia Klitbo en La Casa de los Famosos México 2026

Tras quedar en la placa de nominados junto a otros ocho participantes, el creador de contenido se sinceró sobre lo sucedido con la actriz

La Casa de los Famosos México
(Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)
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Tras quedar en la placa de nominados de La Casa de los Famosos México 2026, Ese Pérez confesó en el vestidor que le tiene rabia a Cynthia Klitbo y anticipó que, si logra llegar al posicionamiento, ya tiene preparadas “las palabras más bonitas” para encarar a la actriz. La conversación ocurrió la noche del miércoles 19 de agosto, horas después de que Luis Chaparro lo nominara de frente con la Moneda del Destino.

El creador de contenido comparte placa con otros ocho habitantes: Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia, Cynthia, Yahir, Brianda Deyanara, Flor Vigna, Masad y Moisés. Con nueve nombres expuestos al voto del público, Ese Pérez admitió que la nominación lo sacudió.

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Fue Gema quien le preguntó directamente por qué le guardaba rencor a la actriz. “Ahorita yo con Luis no me siento así como atacado. No le tengo esa rabia que siento que ahorita le tengo a Klitbo. O sea, la señora ya está h*v*d*”, dijo Ese Pérez.

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El enfrentamiento entre ambos comenzó por las bromas sobre los ronquidos de Klitbo. (Captura de pantalla YouTube)

Ante la insistencia de su compañera —“¿Pero por qué le tienes rabia? Es una señora"—, el creador de contenido fue directo: “Por eso, porque ya es una señora h*v*d* que quepa la prudencia en alguien más. En mí está cabiendo, porque no le estoy faltando el respeto ni mucho menos”.

El roce más reciente entre ambos ocurrió el día anterior y miutos después de la nominación. Ese Pérez le reclamó a Gema que Klitbo lanzó un comentario sobre “pedigrí y no pedigrí” dentro de la casa, lo que él interpretó como una referencia velada hacia su persona. “Me dio a entender que yo qué era y así. Así yo lo tomé”, explicó.

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Asimismo después de la gala de nominación, Ese Pérez comenzó a bromear nuevamente con Cynthia, “¿Cómo está señora Cynthia, contenta, tranquila? Entonces la voy a tutear".

Quien molesta le respondió: ”No, yo prefiero llevarnos así, me parece mejor pintar raya", expresó.

El conflicto entre Ese Pérez y Cynthia Klitbo no es nuevo. El 8 de agosto, la actriz lo encaró en la cocina para reclamarle las bromas reiteradas sobre sus ronquidos. “Estoy muy enojada contigo, c*br*n. Me bulleas todos los días con la misma m*m*d*”, le dijo Klitbo en ese momento.

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El creador de contenido le reveló a Gema que su pelea con la actriz pesa más que cualquier estrategia de juego y que ya tiene un mensaje listo para ella. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

El influencer intentó trazar una diferencia entre el chiste y el acoso, pero la actriz no aceptó el argumento. Ese Pérez terminó pidiendo disculpas: “Le pido una disculpa, ya no vuelve a pasar. No se preocupe”. Klitbo las aceptó, aunque advirtió que no toleraría ese tipo de comentarios.

Gema intentó calmar y animar a su compañero

En el vestidor, Gema buscó bajarle el tono a la conversación y le recordó a Ese Pérez que sus palabras podían ser escuchadas por los espectadores del canal de 24 horas. “Tú y yo sabemos de lo que estamos hablando y la gente que nos está viendo ahorita en el veinticuatro siete también sabe a qué te estás refiriendo”, le dijo.

También intentó convencerlo de que su permanencia en el juego era viable. “Yo no creo que haya alguien afuera que diga: ‘Naco, grosero’. Está bueno, pero no son mayoría”, le aseguró Gema, quien también le señaló que en la placa había participantes que generaban menos contenido que él.

Ese Pérez reconoció que la nominación lo puso a reflexionar. “Esta nominación me sirvió como para valorar y, si me quedo, echarle más desmadre”, dijo.

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