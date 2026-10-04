Colombia

Esta sería la millonada que le costaría al Estado el esquema de seguridad de ‘Timochenko’: cuenta con 6 vehículos blindados y 16 escoltas

Infobae Colombia conoció los valores que compondrían el esquema de protección del exjefe paramilitar, cuya ampliación fue negada tras un estudio de riesgo

Didier Fabián Blanco Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), hizo público cuál es el esquema de seguridad de Rodrigo Londoño - crédito Canal Congreso
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El dispositivo de protección asignado a Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, volvió al centro del debate público tras las declaraciones del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, ante la Cámara de Representantes.

El funcionario explicó, el 29 de septiembre de 2026 durante un debate de control político, que el presidente del partido Comunes cuenta con 6 vehículos blindados y 16 hombres de protección. También confirmó que Londoño solicitó una ampliación de su esquema, aunque el estudio de riesgo realizado por la entidad concluyó que no procedía otorgarle más recursos.

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No obstante, una fuente oficial de la UNP reveló a Infobae Colombia que el costo de ese dispositivo ascendería a $335.673.142 mensuales. La proyección anual llega a $4.028.077.704, sin incluir los gastos de armas, chalecos antibalas, sistemas de comunicación y otros elementos operativos.

Es de mencionar que durante la sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes se concentró en el presupuesto de la UNP, la disponibilidad de vehículos blindados y los esquemas de protección que continúan vigentes para exfuncionarios, excongresistas y firmantes del Acuerdo de Paz.

Los 16 escoltas concentran la mayor parte del gasto mensual

El director de la Unidad Nacional de Protección expuso en la Cámara de Representantes los detalles sobre los esquemas de seguridad vigentes para firmantes del Acuerdo de Paz y exfuncionarios - crédito Composición fotográfica: Iván Valencia / AP y @UNPColombia / X
El director de la Unidad Nacional de Protección expuso en la Cámara de Representantes los detalles sobre los esquemas de seguridad vigentes para firmantes del Acuerdo de Paz y exfuncionarios - crédito Composición fotográfica: Iván Valencia / AP y @UNPColombia / X

El mayor componente del costo estimado del esquema de “Timochenko” correspondería a los 16 hombres encargados de su seguridad. Cada uno tendría un costo mensual de $13.800.000, para un total de $220.800.000 al mes.

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A ese rubro se añade el funcionamiento de los 6 vehículos blindados. Según la información conocida por este medio, cada camioneta representaría una erogación mensual de $17.903.857, por lo que el costo conjunto de los automotores alcanza $107.423.142.

El cálculo también incorpora $7.200.000 para combustible, con una proyección de $1.200.000 por cada vehículo, además de $250.000 destinados a peajes.

La suma de los cuatro componentes deja el siguiente resultado: $107.423.142 por las camionetas, $220.800.000 por los escoltas, $7.200.000 en combustible y $250.000 en peajes. En conjunto, el esquema tendría un costo de más de $335 millones cada mes.

El costo mensual del esquema de seguridad de Timochenko asciende a más de 335 millones de pesos, con una proyección anual que supera los 4.028 millones - crédito Colprensa
El costo mensual del esquema de seguridad de Timochenko asciende a más de 335 millones de pesos, con una proyección anual que supera los 4.028 millones - crédito Colprensa

La estimación anual supera los $4.028 millones. Esa cifra no contempla los costos de comunicaciones, armamento, chalecos de protección ni otros recursos que hacen parte de la operación de un dispositivo de seguridad.

Cabe destacar que estos valores son estimados y pueden variar debido a factores como el pago de horas extras, viáticos, combustible y otros gastos asociados. Por lo tanto, la cifra correspondería a una aproximación del costo del esquema de seguridad de Rodrigo Londoño.

La UNP negó la ampliación solicitada por el dirigente de Comunes

Durante el debate en la Cámara que se mencionó, Blanco detalló la composición del esquema que protege a Londoño y señaló que la UNP ya evaluó la solicitud para incrementar los recursos asignados.

“El señor ‘Timochenko’ tiene 6 blindadas y 16 hombres de protección. Pidió una extensión, se le hizo su estudio y el estudio arrojó que no se le podía implementar más”, afirmó el director de la entidad.

El funcionario sostuvo que los firmantes del proceso de paz tienen una condición particular dentro del sistema estatal de protección. También mencionó que varios de los antiguos integrantes de las extintas Farc-EP cuentan con medidas que están bajo observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

Camionetas blindadas UNP-Colombia
El dispositivo de seguridad asignado a Rodrigo Londoño cuenta con seis vehículos blindados y 16 hombres de protección - crédito Gobernación de Santander

“Ellos tienen una condición particular como firmantes del proceso de paz, que además está muy vigilada por la Cidh y, pues, muchas veces tenemos que regirnos por esa convención internacional”, declaró Blanco ante los integrantes de la Comisión Segunda.

Rodrigo Londoño cumple una sanción propia de ocho años impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por crímenes de lesa humanidad y secuestros. La protección estatal se mantiene por la evaluación de riesgo y por las obligaciones relacionadas con la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz.

Cabe agregar que, en la misma intervención, Blanco se refirió al esquema asignado a Juliana Guerrero, cuyo costo para el Estado habría alcanzado $739 millones.

Las cifras expuestas ante la Cámara abrieron una discusión sobre el uso de recursos de la UNP; en ese contexto, el esquema de Rodrigo Londoño quedó bajo atención por sus 6 camionetas blindadas, sus 16 escoltas y un costo anual que superaría los $4.000 millones.

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