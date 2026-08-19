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Él es Didier Fabián Blanco Rodríguez, confirmado por el gobierno de Abelardo de la Espriella como director general de la Unidad Nacional de Protección (UNP)

La norma estableció que la medida rige desde su expedición y anuló el documento firmado el 10 de agosto de 2026, con el que se había formalizado una designación provisional

Didier Fabián Blanco Rodríguez será el nuevo directo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) - crédito Defensores de la Patria
Didier Fabián Blanco Rodríguez será el nuevo directo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) - crédito Defensores de la Patria
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El presidente Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1228 del 18 de agosto de 2026 para terminar el encargo de Rodrigo Lara Restrepo y nombrar en titularidad a Didier Fabián Blanco Rodríguez como director general de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La medida dejó sin efectos el encargo que se había formalizado días antes: “Terminar, a partir de la fecha, el encargo efectuado mediante el Decreto 1157 de 10 de agosto de 2026 al doctor Rodrigo Lara Restrepo, identificado con la cédula de ciudadanía N° 79.682.470, en el empleo de Director General código 0015, grado 24 de la Unidad Nacional de Protección”.

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En el mismo acto administrativo, el Gobierno dispuso el relevo en la titularidad del cargo: “Nombrar, a partir de la fecha, al doctor Didier Fabián Blanco Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía N° 5.823.946, en el empleo de Director General código 0015, grado 24 de la Unidad Nacional de Protección”.

El presidente Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1228 del 18 de agosto de 2026 para terminar el encargo de Rodrigo Lara Restrepo y nombrar en titularidad a Didier Fabián Blanco Rodríguez como director general de la Unidad Nacional de Protección (UNP) - crédito Presidencia de la República
El presidente Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1228 del 18 de agosto de 2026 para terminar el encargo de Rodrigo Lara Restrepo y nombrar en titularidad a Didier Fabián Blanco Rodríguez como director general de la Unidad Nacional de Protección (UNP) - crédito Presidencia de la República

El decreto ordenó que el cambio sea notificado oficialmente: “Por intermedio de la Subdirección de Gestión Humana del Ministerio del Interior comunicar el presente decreto a la Unidad Nacional de Protección y a los doctores Didier Fabián Blanco Rodriguez y Rodrigo Lara Restrepo”.

La norma también fijó su aplicación inmediata y la derogatoria del acto previo: “El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga el Decreto 1157 de 10 de agosto de 2026”.

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Perfil de Didier Blanco

En el perfil entregado por Defensores de la Patria, de manera anticipada, se describe a Blanco como el nuevo director de la Unidad Nacional de Protección fue presentado como psicólogo, abogado especialista en derecho penal y disciplinario, empresario e investigador orientado al fomento de la transparencia administrativa. Lo describe además como uno de los poligrafistas más importantes del país y le asigna la tarea de conducir una etapa de renovación institucional.

La pieza también sitúa una de sus decisiones centrales en el funcionamiento operativo de la entidad: la UNP volverá a aplicar cinco pasos del protocolo de protección, después de que durante el gobierno actual ese esquema se redujera a tres. Esa modificación aparece como una de las bases de su plan para restablecer procedimientos estrictos dentro del sistema.

En el perfil entregado por Defensores de la Patria, de manera anticipada, se describe a Blanco como el nuevo director de la Unidad Nacional de Protección fue presentado como psicólogo, abogado especialista en derecho penal y disciplinario, empresario e investigador orientado al fomento de la transparencia administrativa - crédito Defensores de la Patria
En el perfil entregado por Defensores de la Patria, de manera anticipada, se describe a Blanco como el nuevo director de la Unidad Nacional de Protección fue presentado como psicólogo, abogado especialista en derecho penal y disciplinario, empresario e investigador orientado al fomento de la transparencia administrativa - crédito Defensores de la Patria

Blanco Rodríguez es identificado como ibaguereño, criado en el barrio San Diego, y con trayectoria en distintos niveles del trabajo de seguridad y protección. Según el texto, ese recorrido explica que se lo presente como un funcionario con conocimiento amplio en seguridad personal y en la responsabilidad de proteger vidas “sin distingo alguno”.

Blanco dijo que no distinguirá entre un político y un líder social

El texto incluye una definición explícita sobre el criterio que aplicará en la protección. “Firmaré un mandato y no me voy a detener a preguntar si una vida vale más que otra. Mi única prioridad será proteger vidas, del político y del líder social con igual importancia y urgencia”.

Esa declaración fija dos ejes de su futura administración: el restablecimiento pleno del protocolo y la negativa a introducir activismo en las decisiones de protección. La misma presentación sostiene que “en la era del Tigre” la vida será protegida sin ese tipo de sesgos.

En su presentación como nuevo director de la UNP, Didier Blanco fue mencionado como el que "nunca ha dejado de proteger la vida" - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
En su presentación como nuevo director de la UNP, Didier Blanco fue mencionado como el que "nunca ha dejado de proteger la vida" - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Otra prioridad mencionada por Blanco Rodríguez se concentra en el personal de la propia entidad. Según el texto, buscará proteger a los hombres y mujeres que integran la institución y que “prestan su vida para proteger la de los demás”.

La semblanza personal con la que fue introducido también subraya rasgos de su biografía fuera del cargo: esposo, padre, hermano e “hijo dedicado a cuidar a su mamá con firmeza”. Sobre esa combinación de perfil profesional y descripción personal se construye la presentación de quien asumirá la dirección de la Unidad Nacional de Protección.

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