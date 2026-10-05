Prosperidad Social alertó por giros sin cobrar de Renta Ciudadana y Devolución del IVA: cómo verificar el último pago en tres pasos

Prosperidad Social fijó el 6 de octubre de 2026 como fecha límite para reclamar los pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA - crédito Prosperidad Social

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Prosperidad Social advirtió que aún hay hogares con giros sin cobrar de la cuarta entrega de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, cuyo plazo vence el 6 de octubre de 2026. Los beneficiarios pueden revisar si tienen pagos pendientes en la plataforma oficial de la entidad, disponible en prosperidadsocial.gov.co.

Los recursos se entregan desde el 21 de septiembre a través de los puntos de SuperGiros y SuRed, con montos de hasta $500.000 según las condiciones de cada hogar. La entidad recordó que el dinero que no se reclame dentro de las fechas definidas no se acumulará para los próximos ciclos.

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Tres pasos para consultar si hay un giro pendiente

Los hogares inscritos en Renta Ciudadana o Devolución del IVA pueden verificar su situación directamente en el portal oficial del programa. El proceso requiere el documento de identidad del titular y una validación de seguridad.

Los puntos de SuperGiros y SuRed distribuyen los montos asignados de hasta 500.000 pesos por hogar - crédito Prosperidad Social

El ABC para revisar la existencia de un pago es el siguiente:

A. Ingrese al sitio oficial de Devolución del IVA de Prosperidad Social.

B. Seleccione el botón “Consulte aquí si su hogar es beneficiario”.

C. Digite el número de documento sin puntos ni espacios, complete la validación de seguridad y haga clic en “Consultar”.

La plataforma indicará si el hogar tiene giros disponibles o pagos por reclamar. Prosperidad Social insistió en que los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.

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Los recursos deben cobrarse en el municipio asignado en la programación de cada beneficiario. Además, no se admiten cambios de titular, poderes ni autorizaciones a terceros para retirar la transferencia.

Bogotá registra retiros en poco más de la mitad de los hogares

En Bogotá, Prosperidad Social reportó que 5.445 hogares beneficiarios de ambos programas recibieron recursos de la cuarta entrega, para la cual se destinaron $ 2.448 millones. Sin embargo, hasta el último reporte, solo el 54,10% de los participantes había retirado el dinero.

El reglamento del programa exige el cobro personal en el municipio asignado y prohíbe el uso de poderes a terceros - crédito Prosperidad Social

La entidad hizo el llamado ante la cercanía del cierre de la jornada. Los hogares que aún no han efectuado el cobro deben acudir a los puntos autorizados de SuperGiros y SuRed antes del 6 de octubre.

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En Antioquia, 27.676 hogares ya recibieron las transferencias correspondientes a este ciclo, con una inversión de $ 12.246 millones. Los municipios con menor proporción de retiros son Olaya, con 0%; Nechí, con 36%; Santa Fe de Antioquia, con 37%, y El Santuario, con 43%.

La situación también se presenta en Atlántico, donde 25.029 hogares cobraron las ayudas y Prosperidad Social invirtió $ 11.182 millones. El avance equivale al 64% de los participantes del departamento. Sabanalarga registra 55% de retiros; Puerto Colombia, 56%; Santo Tomás, 58%, y Barranquilla, 59%.

El cuarto ciclo atiende a más de 804.000 hogares

Para la cuarta entrega de 2026, Prosperidad Social asignó $346.342 millones para atender a 804.478 hogares en 1.105 municipios y seis áreas no municipalizadas del país. La cobertura aumentó en 32.924 hogares frente al tercer ciclo del año, mientras que el presupuesto creció 5,4%, equivalente a $17.604 millones adicionales.

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Del total de hogares atendidos, 605.064 reciben el beneficio por tener a su cargo niños o niñas menores de 6 años. Otros 55.722 hogares fueron priorizados por cuidar a personas con discapacidad que requieren asistencia permanente.

La cuarta entrega de 2026 destinó 346.342 millones de pesos para beneficiar a 804.478 hogares - Prosperidad Social

La entidad incorporó 72.382 nuevos hogares tras el segundo proceso de focalización de 2026. De ese grupo, 64.457 ingresos corresponden a registros del Sisbén IV y 7.925 a comunidades indígenas. Cerca del 92% de las nuevas vinculaciones pertenece a familias con niños menores de 6 años.

Cómo registrar una cuenta o billetera digital para próximos pagos

Los beneficiarios que no tengan una cuenta bancaria o billetera digital registrada pueden hacerlo por medio del Gestor de Información Financiera. La herramienta permite inscribir, consultar o actualizar los datos del producto financiero elegido para recibir futuras transferencias de forma directa.

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Para este ciclo, Prosperidad Social realiza abonos en las cuentas registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera (Siif) y en el Gestor de Información Financiera. Quienes no reciben el dinero por esa vía pueden acceder a la modalidad de giro nacional por SuperGiros y SuRed.

Ante posibles fraudes, la entidad recomendó usar únicamente sus canales oficiales: el portal de prosperidadsocial.gov.co; gerencias regionales: https://prosperidadsocial.gov.co/en-los-territorios/. En Bogotá, la gerencia regional atiende en la calle 37 No. 28A-17, barrio La Soledad, de lunes a viernes.