Abelardo de la Espriella donó su segundo salario como presidente a estudiantes y a mujeres con cáncer de mama: “No me pertenece”

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, apuntó que su salario como presidente "le pertenece a las causas que de verdad transforman vidas" - crédito Presidencia

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El presidente Abelardo de la Espriella entregó el sábado 3 de octubre en el Centro Verde de Montería su segundo salario presidencial, correspondiente a septiembre de 2026, para respaldar a estudiantes destacados en las Pruebas Saber 11 y a mujeres que enfrentan el cáncer de mama.

La donación ascendió a $41.000.000, equivalentes a la totalidad de su remuneración de septiembre de 2026. De la Espriella presentó la decisión como una forma de convertir el sueldo en beneficio directo para los colombianos.

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“Decidí destinar mi salario como presidente de la República a causas que valgan la pena. Hay iniciativas que están haciendo algo bueno por los colombianos y pueden convertir ese aporte en una oportunidad, un alivio o simplemente en un poco de esperanza para alguien. Hoy lo hago por dos causas muy distintas entre sí, pero que tienen algo profundamente en común”, afirmó.

Por medio de una publicación en X, el mandatario sintetizó el sentido que atribuye a esa decisión: “Mi sueldo como presidente no me pertenece: le pertenece a las causas que de verdad transforman vidas”.

Abelardo de la Espriella dijo que el sueldo de presidente de Colombia no le pertenece - crédito @abdelaespriella/X

Viaje de 92 estudiantes de Montería a Madrid y Roma

Una parte de la donación respaldará a los 92 jóvenes de Montería que obtuvieron los mejores resultados en las Pruebas Saber 11. La iniciativa de la Alcaldía de Montería les permitirá viajar durante 15 días a Madrid (España) y Roma (Italia) como reconocimiento al rendimiento académico y como oportunidad para ampliar sus experiencias fuera del país. El recorrido incluirá una audiencia privada con el papa León XIV, prevista para el 16 de diciembre.

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De la Espriella pidió a los estudiantes que aprovecharan el viaje más allá de las fotografías.

“Les voy a pedir un favor, no pasen simplemente por esos lugares para tomar una foto, deténganse a entender lo que están viendo y viviendo”, les dijo. Señaló que el encuentro con el pontífice podría ser un momento difícil de describir.

“Hay momentos tan grandes que no se llenan con palabras, sino con silencios”, expresó el jefe de Estado al referirse a la audiencia prevista en Roma.

El Papa León XlV ha enviado varios mensajes a Colombia - crédito Vatican News

Además, encomendó solicitar al papa que rece por Colombia, por los jóvenes del país, por las víctimas del terremoto, por los que sufren y por las familias que perdieron seres queridos o sus bienes. También les pidió incluirlo en esa oración: “Pídanle también que rece por mí, para que Dios me conceda sabiduría, prudencia y fortaleza para gobernar bien y de manera justa, para acertar en las decisiones difíciles y para no olvidar nunca que el poder solamente tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás”.

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Apoyo a mujeres con cáncer de mama

La segunda causa respaldada fue la de las mujeres que enfrentan el cáncer de mama y reciben acompañamiento de la Asociación Ámese, organización a la que el presidente atribuyó dos décadas de trabajo con pacientes. La entrega se realizó durante el mes de sensibilización sobre esta enfermedad.

De la Espriella se refirió a la carga emocional que puede acompañar los tratamientos, más allá de la atención médica. “Hay momentos en los que la enfermedad puede llenar la vida de preguntas, de incertidumbre y también de miedo”, aseveró durante el encuentro. A las pacientes les pidió conservar la confianza y sostenerse en sus redes cercanas.

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“Tengan fuerza, tengan confianza en Dios, tengan confianza en sus médicos, aférrense a sus familias y déjense querer por quienes caminan con ustedes en medio de esta enfermedad”, expresó.

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, pidió a las mujeres con cáncer de mama que “nunca, nunca jamás pierdan la fe y la esperanza" - crédito Presidencia

También explicó que esa parte de la donación buscaba respaldar tanto a las mujeres como a sus entornos familiares: “Por eso quise destinar una parte de mi salario como presidente de la República en este mes, que es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Y saben una cosa, lo entrego con inmenso cariño y con la esperanza de que pueda servir para acompañar a una mujer que está atravesando un problema, para aliviar a una familia”.

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Vinculó ambos destinos de los recursos con una misma idea de esperanza: los estudiantes representan a quienes comienzan a construir su proyecto de vida, mientras las mujeres con cáncer afrontan uno de los momentos más difíciles que puede atravesar una persona.

Promesa de donar el salario cada mes

La entrega en Montería constituyó la segunda donación de sueldo anunciada por el mandatario. La primera ocurrió el 11 de septiembre, cuando destinó 31 millones de pesos, correspondientes a 24 días de su salario de agosto, a dos hogares geriátricos de Quimbaya (Quindío).

Abelardo de la Espriella recordó que había prometido durante su campaña entregar cada mes su remuneración a causas sociales: “Yo me comprometí en campaña y lo he cumplido; voy siempre a donar todos los meses a una causa noble mi sueldo como presidente, porque el ‘Tigre’ tiene palabra y la cumple siempre”.

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Al cierre del acto, el mandatario pidió a los estudiantes que no permitieran que nadie les arrebatara sus sueños y evocó su propio vínculo con la ciudad: “¿Quién se podría imaginar que un hijo de esta tierra que estudió en la calle de Montería sería Presidente de la República? Y aquí estoy”.

Y a las mujeres que enfrentan el cáncer les dejó un último mensaje: “Nunca, nunca jamás pierdan la fe y la esperanza”.