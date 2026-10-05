Mariana Ochoa recuerda cómo fue su relación con Daniel Bisogno y cuándo lo vio por última vez

Mariana Ochoa y Daniel Bisogno tuvieron un breve romance de un par de meses (Foto: Instagram)

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A horas de la final del reality show La Casa de los Famosos México, la cantante Mariana Ochoa relató los detalles del noviazgo que sostuvo con el conductor Daniel Bisogno y reveló cómo fue la última vez que platicó con él antes de su fallecimiento.

Durante una conversación en el jardín del reality junto al periodista Memo Schutz y la actriz Gema Garoa, la exintegrante del grupo OV7 compartió aspectos poco conocidos de la relación sentimental que mantuvo a principios de la década de 2000 con el presentador de Ventaneando.

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La intérprete explicó que la amistad entre ambos inició cuando ella tenía 10 años y él cerca de 15, momento en que el conductor participaba en la obra de teatro Los Tenis Rojos en el Teatro Aldama.

Mariana Ochoa y Daniel Bisogno mantuvieron una amistad desde la infancia

Años después, cuando la cantante ingresó al mundo de las telenovelas, el trato cercano se transformó en una relación sentimental tras compartir salidas constantes en un mismo grupo de amigos.

El noviazgo entre la estrella de la música pop y el presentador duró únicamente dos meses, tiempo en el que ambos comprendieron que su dinámica funcionaba mejor en el terreno de la amistad que en el plano de una pareja formal.

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Ante las preguntas de sus compañeros en La Casa de los Famosos México, la participante enfatizó que el conductor la trataba con caballerosidad, aunque existían motivos claros por los cuales la convivencia como novios no prosperó en ese momento.

“Me trataba muy bien, me trataba como princesa, pero como novios no funcionamos”, expresó Mariana Ochoa al recordar la etapa en que intentaron establecer un compromiso romántico.

La artista aclaró que entre ambos existía una confianza absoluta producto de los años previos de convivencia, lo que le permitió conocer patrones de conducta que no estaba dispuesta a tolerar en un novio.

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“Éramos más cuates, teníamos más años de ser amigos. La confianza estaba, yo le sabía todas sus cosas; cuando él tenía otra novia, se le desaparecía todo el día y yo sabía a dónde y con quién se iba”, señaló la cantante.

Durante una conversación en el jardín la exintegrante del grupo OV7 compartió aspectos poco conocidos de la relación sentimental que mantuvo con Daniel Bisogno. (Captura de pantalla )

El vínculo entre la cantante y el conductor perduró más de dos décadas

Pese a la separación sentimental, la cercanía entre Mariana Ochoa y Daniel Bisogno se consolidó a lo largo de los años hasta convertirse en una de las amistades más sólidas dentro del medio del espectáculo.

La exintegrante de OV7 relató que el comunicador solía visitar su hogar con frecuencia para convivir con sus hijos, incluso en etapas posteriores a sus compromisos laborales o salidas nocturnas.

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“Seguimos siendo amigos hasta después; iba a mi casa y me visitaba cuando salía de antro con sus amigos, yo con mis bebés en mi casa, y sin pretexto venía a ver a mis hijos”, detalló durante la charla.

La relación de camaradería incluyó a las familias de ambos, manteniéndose informados sobre las actividades profesionales y personales que desarrollaron a lo largo de más de 20 años.

(IG: @bisognodaniel // YT: Imagen Televisión)

Un regalo para Michaela marcó el último encuentro entre los dos artistas

El conductor Daniel Bisogno murió el 20 de febrero de 2025 a los 51 años de edad, tras permanecer hospitalizado debido a complicaciones de salud derivadas de un padecimiento hepático.

Dentro del programa, la cantante rememoró la última ocasión en que coincidió en persona con el presentador, hecho que ocurrió meses antes de su ingreso al hospital.

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El encuentro se produjo en la tienda de disfraces propiedad de la intérprete, establecimiento al que el comunicador acudió en compañía de su hija Michaela para adquirir un atuendo infantil.

“Me lo encontré con su hijita, yo creo que esa fue la última vez que lo vi. Le regalé su disfraz para su nena”, mencionó la habitante del reality al recordar ese momento.

Ochoa explicó que el presentador intentó pagar el objeto, pero ella insistió en obsequiárselo como un gesto de afecto basado en los 30 años de conocerse.

Posteriormente a ese encuentro en el negocio, el comunicador le envió un mensaje de voz para agradecer la atención, convirtiéndose en la última comunicación directa entre ambos antes de su internamiento médico.

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“Esa vez que me mandó el audio ya no lo volví a ver”, concluyó la participante al cerrar su relato ante sus compañeros de emisión.

El último encuentro entre Ochoa y Bisogno ocurrió en la tienda de la cantante, cuando le obsequió a la hija del conductor el disfraz que marcó su última conversación antes de su fallecimiento. Foto: IG/bisognodaniel

Mariana Ochoa revivió episodios de su trayectoria personal en el encierro

La revelación de la cantante se sumó a otros pasajes personales que compartió durante las semanas de permaneció en el reality, donde abordó historias de su juventud y su paso por la agrupación OV7.

A lo largo del certamen, la artista detalló cómo la exigencia de las giras musicales y las grabaciones de telenovelas marcaron las etapas clave de sus relaciones amorosas.

Ochoa abordó historias de su juventud y su paso por la agrupación OV7. Archivo

En sus conversaciones dentro de la casa, la intérprete mencionó también el impacto que produjo la pérdida de figuras cercanas en el ambiente artístico con las que colaboró desde la infancia.

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El testimonio sobre Daniel Bisogno generó comentarios entre los integrantes del programa, quienes reconocieron la dimensión de la amistad que ambos construyeron fuera de las cámaras de televisión.

La participante sostuvo que la memoria del conductor permanece ligada a los momentos de risa y apoyo mutuo que compartieron durante más de dos décadas de trayectoria en el espectáculo.