Colombia

Salario mínimo 2027: expertos anticipan un aumento cercano a los $150.000 para los trabajadores colombianos

El cálculo del equipo de Investigaciones Económicas y Mercados Financieros de Davivienda ubicó la remuneración básica en $1.899.732 mensuales, frente a los $1.750.905 vigentes

La medida comenzó a regir desde el miércoles 15 de julio de 2026 en el país - crédito fotocomposición Imagen Ilustrativa Infobae | Archivo Colprensa / Manuel Saldarriaga Quintero
Davivienda proyectó un aumento del 8,5% en el salario mínimo de Colombia para 2027, lo que elevaría la remuneración básica a $1.899.732 mensuales - crédito fotocomposición/Imagen Ilustrativa Infobae/Colprensa/Manuel Saldarriaga Quintero
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Davivienda proyectó un aumento de 8,5% del salario mínimo de Colombia para 2027, equivalente a $148.827 mensuales sobre el valor vigente de $1.750.905.

Bajo ese escenario, la remuneración básica ascendería a $1.899.732, aunque la cifra definitiva dependerá de la inflación, la productividad y la negociación entre el Gobierno, los trabajadores y los empresarios.

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El cálculo parte de una inflación estimada en 6,91% para el cierre de 2026, una productividad media del trabajo de -0,32% y un componente adicional de 1,91 puntos porcentuales. La entidad prevé que la inflación baje a 5,06% durante 2027, en un contexto de tasas de interés todavía elevadas y ajuste fiscal.

El jefe de Investigaciones Económicas y Mercados Financieros de Davivienda, Germán Cristancho, explicó que el resultado incorpora una variable denominada “sorpresa política”, que mide la diferencia entre el incremento efectivo del salario mínimo y la suma de la inflación observada con la productividad.

“La proyección para el salario mínimo de 2027 resulta de la suma de tres variables: la primera es nuestra proyección de inflación, que para el cierre de 2026 es 6,91%. En segundo lugar, una proyección de la productividad media del trabajo para 2026, que es -0,32%, y una ‘sorpresa política’ que calculamos como la diferencia entre el incremento efectivo del salario mínimo y la suma tanto de la inflación observada junto a la productividad, para este año sería de 1,91%”, señaló Cristancho en declaraciones citadas por Portafolio.

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La revaluación del peso, estimada en 26%, redujo los ingresos del sector de flores de Colombia en el último año y medio - crédito Cristian Bayona/Colprensa
La estimación salarial de Davivienda combina una inflación proyectada del 6,91%, una productividad laboral de -0,32% y un componente político del 1,91% - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La combinación de esos componentes da como resultado el 8,5% planteado por la entidad financiera. El aumento sería menor al aplicado para 2026, cuando el salario mínimo subió 23% y quedó fijado en $1.750.905, mientras el auxilio de transporte alcanzó $249.095.

El comportamiento de los precios tendrá el mayor peso en la definición del ajuste. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó que la inflación anual llegó a 6,24% en agosto de 2026 y que la variación acumulada en los primeros ocho meses del año fue de 5,35%.

La previsión de Davivienda para diciembre, de 6,91%, sirve como base de su estimación salarial. El incremento previsto reconoce un margen adicional sobre la inflación y la productividad negativa, aunque se ubica muy por debajo del aumento excepcional definido para 2026.

Cristancho sostuvo que las cifras de productividad laboral limitan el espacio técnico para un alza más amplia. En una entrevista con Blu Radio, afirmó: “Si haces un ajuste del salario mínimo del 8,5%, estás reconociendo un componente político, un componente no técnico amplio frente a la inflación”.

Por su parte, el Banco de la República señaló que el aumento históricamente alto del salario mínimo en 2026 contribuyó a las presiones inflacionarias. Según los cálculos divulgados por Davivienda, el ajuste salarial de este año aportó cerca de 200 puntos básicos adicionales a la inflación.

Un incremento superior al previsto podría volver a presionar los precios en 2027, cuando las expectativas de inflación permanecen por encima de la meta del Banco de la República. La entidad financiera proyecta una inflación de 5,06% para ese año, lo que implicaría siete años consecutivos sin cumplir el objetivo de la autoridad monetaria.

El impacto en el empleo, las empresas y las cuentas públicas

Una mano sostiene un billete de 50.000 pesos colombianos sobre una mesa de madera. Otros billetes, monedas, un recibo y una calculadora están visibles.
La tasa de desocupación en Colombia alcanzó el 9,4% en agosto de 2026, en un contexto de incremento en los costos laborales - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El ajuste salarial también incide sobre los costos de contratación, las nóminas y las prestaciones sociales de las empresas. La entidad financiera advirtió que un aumento mayor al esperado se sumaría al efecto del incremento de 2026 y a la implementación de la reforma laboral, con posibles consecuencias sobre el desempleo y la informalidad.

Las cifras del Dane muestran que la tasa nacional de desocupación fue de 9,4% en agosto de 2026, por encima del 8,6% registrado en el mismo mes de 2025. La tasa de ocupación, a su vez, descendió de 58,4% a 57,4%.

Las finanzas públicas también entrarían en la discusión, debido a que el salario mínimo incide en rubros como las pensiones y el gasto de personal. Las pensiones ya representan una tercera parte del gasto total, según los cálculos citados por la entidad.

El escenario de Davivienda prevé que el déficit del Gobierno nacional alcance 7,2% del producto interno bruto en 2026 y pueda llegar a 9,4% en 2027 si no se adoptan medidas de ajuste. La firma estima un crecimiento económico de 2,5% en 2026 y de 2,3% en 2027, apoyado por la inversión privada y los recursos destinados a la reconstrucción tras el sismo.

La concertación de diciembre y las otras estimaciones

Davivienda advirtió que el déficit del Gobierno Nacional Central podría llegar al 9,4% del PIB en 2027 por la presión sobre el gasto público - crédito Colprensa
Davivienda advirtió que el déficit del Gobierno Nacional Central podría llegar al 9,4% del PIB en 2027 por la presión sobre el gasto público - crédito Colprensa

La legislación colombiana establece que la Comisión Permanente de Concertación debe considerar la inflación, la productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional y el crecimiento del producto interno bruto. Si no hay acuerdo entre las partes, el Gobierno debe fijar el incremento con base en esos parámetros.

La fecha límite para alcanzar un consenso es el 15 de diciembre. Si las negociaciones no prosperan, el proceso continúa y el Gobierno debe definir el salario mínimo a más tardar el 30 de diciembre.

Daniel Velandia, director ejecutivo de Research y economista jefe de Credicorp Capital, calculó un posible incremento de entre 9% y 10%, citado por La FM. Su escenario parte de una inflación cercana a 7% y de un aporte de productividad de entre uno y 1,5 puntos porcentuales.

Con un aumento de 10%, el salario básico subiría $175.091 y alcanzaría $1.925.996, sin incluir el auxilio de transporte. Si ese subsidio también creciera 10%, pasaría de $249.095 a aproximadamente $274.005 y el ingreso total de quienes reciben ambos conceptos llegaría a cerca de $2.200.001.

Velandia advirtió que el fenómeno de El Niño puede alterar las previsiones de inflación por su posible efecto sobre la energía y los alimentos: “Tenemos un riesgo enorme en el dato de inflación final por el fenómeno de El Niño”.

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