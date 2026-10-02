Cae en Zapopan Miguel Ángel “N”, alias “El Capitán Sol”, ligado a red de huachicol fiscal

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La Secretaría de Marina informó la detención de Miguel Ángel “N”, alias “Sol” y/o “Mike”, capturado este viernes en Zapopan, Jalisco, por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

El operativo se realizó tras trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación interinstitucional, según el comunicado de la Semar. En la acción participaron también la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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Miguel Ángel Solano Ruiz es identificado en investigaciones previas como “El Capitán Sol”, capitán de corbeta retirado de la Marina y presunto líder de una red de huachicol fiscal operada desde aduanas marítimas del país. La causa penal 325/2025 la FGR lo señala como pieza central del esquema, encargado de gestionar pagos a funcionarios aduanales.

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