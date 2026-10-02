México

Cae en Zapopan Miguel Ángel “N”, alias “El Capitán Sol”, ligado a red de huachicol fiscal

Capitán retirado de la Marina es señalado por la FGR de liderar una red de huachicol fiscal en aduanas mexicanas

huachicol Fiscal Seguridad Sedena Semar detenciones (Foto: Semar)
huachicol Fiscal Seguridad Sedena Semar detenciones
Guardar

La Secretaría de Marina informó la detención de Miguel Ángel “N”, alias “Sol” y/o “Mike”, capturado este viernes en Zapopan, Jalisco, por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

El operativo se realizó tras trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación interinstitucional, según el comunicado de la Semar. En la acción participaron también la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

PUBLICIDAD

Miguel Ángel Solano Ruiz es identificado en investigaciones previas como “El Capitán Sol”, capitán de corbeta retirado de la Marina y presunto líder de una red de huachicol fiscal operada desde aduanas marítimas del país. La causa penal 325/2025 la FGR lo señala como pieza central del esquema, encargado de gestionar pagos a funcionarios aduanales.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

MarinaZapopanJalicoSemarHuachicol fiscalmexico-noticiasÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mike Patton sacude Bellas Artes con música clásica, rock y un inesperado homenaje a Juan Gabriel

El concierto de Bellas Artes fue apenas una escala del recorrido mexicano del proyecto musical Mondo Cane

Mike Patton sacude Bellas Artes con música clásica, rock y un inesperado homenaje a Juan Gabriel

EN VIVO | Marcha 2 de octubre 2026: bloqueos, rutas peatonales y alternativas viales en CDMX

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Marcha 2 de octubre 2026: bloqueos, rutas peatonales y alternativas viales en CDMX

Marcha del 2 de octubre en CDMX: ruta, horarios, calles cerradas y alternativas viales

El Comité 68 encabezará la movilización por el 58 aniversario de la matanza de Tlatelolco

Marcha del 2 de octubre en CDMX: ruta, horarios, calles cerradas y alternativas viales

Choque entre Metrobús de la Línea 3 y automóvil deja ocho lesionados en avenida Cuauhtémoc

Una vuelta prohibida en el carril exclusivo del Metrobús provocó el impacto cerca de la estación Obrero Mundial

Choque entre Metrobús de la Línea 3 y automóvil deja ocho lesionados en avenida Cuauhtémoc

Precios de la gasolina hoy en Jalisco: Litro de Magna, Premium y Diésel este viernes 2 de octubre

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de las gasolinas en el país

Precios de la gasolina hoy en Jalisco: Litro de Magna, Premium y Diésel este viernes 2 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con cocaína y marihuana, así fue detenido “El Caballo”, carterista que atacaba en la Zona Centro de la CDMX

Con cocaína y marihuana, así fue detenido “El Caballo”, carterista que atacaba en la Zona Centro de la CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 1 de octubre: caen ocho tras cateos en Benito Juárez y Miguel Hidalgo, aseguran más de 950 dosis de droga

Confiscan tras un cateo vehículos blindados artesanalmente, armamento y arsenal bélico en una bodega en Guasave

Capturan en Taxco a presunto miembro de La Familia Michoacana con droga y moto robada

Cae “La Princess” y dos hombres más por el asesinato de “El Chino Yep”, coordinador del Partido PAZ en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Mike Patton sacude Bellas Artes con música clásica, rock y un inesperado homenaje a Juan Gabriel

Mike Patton sacude Bellas Artes con música clásica, rock y un inesperado homenaje a Juan Gabriel

La trágica muerte del exprometido de Gypsy Rose revive su historia: dónde ver ‘The Act’ en México

Galilea Montijo revela si mantiene contacto con Inés Gómez Mont tras frenar extradición a México

La Casa de los Famosos México define a sus 5 finalistas que van por los 4 millones de pesos

Desde Lupita D’Alessio hasta Lucero, celebridades piden votos para llevar a Yahir a la final de La Casa de los Famosos México

DEPORTES

André-Pierre Gignac ya es mexicano: el ídolo y cinco veces campeón con Tigres en la Liga Mx confirmó su naturalización

André-Pierre Gignac ya es mexicano: el ídolo y cinco veces campeón con Tigres en la Liga Mx confirmó su naturalización

Travieso Arce peleará en evento de Poncho de Nigris y donará la mitad del dinero para regalar laptops a jóvenes de Los Mochis

Liverpool iría por Gilberto Mora con una oferta millonaria, según Football Insider

Guillermo Ochoa vuelve a la Selección Mexicana para recibir homenaje previo al duelo contra Chile

Polémica en la NFL no frena a los mariachis: defienden el traje de charro como símbolo mexicano