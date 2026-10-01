David Velasco, vocalista de Porter explicó entre lágrimas por qué abandonó concierto en León

El vocalista explicó entre lágrimas que los insultos del público lo llevaron a detener el show en Guanajuato y aseguró que la decisión no fue un berrinche sino un límite necesario tras años de comparaciones. (@davidvelasco_010)

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David Velasco rompió el silencio con un video entre lágrimas donde explicó por qué abandonó el concierto de Porter en León. El vocalista aseguró que insultos del público lo hicieron detener el show en el Foro Paruno de Guanajuato el 26 de septiembre, tras trece años y medio de comparaciones con su antecesor, Juan Son.

Cuatro días después del incidente, Velasco subió un video a su perfil de Instagram donde apareció visiblemente afectado. “¿Quieren saber qué pasó en León? Eh, estoy rebasado. Son trece años y medio aguantando gente gritando, insultándome, comparándome”, dijo al inicio de la grabación.

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El cantante defiendió su decisión de interrumpir el concierto. “En León estaba la gente gritándome insultos y yo por eso terminé el show. O sea, no hice un berrinche, puse un límite”, explicó. Agregó que seguirá marcando esos límites en futuras presentaciones.

“Gracias a todos por sus mensajes significan un ch*ng+ jamás había salido a hablar de cómo me siento respecto al bullying cibernético pero ya me cansé”.

(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

El 26 de septiembre, la presentación de Porter en el Foro Paruno, parte de la gira Rituales, se detuvo de forma abrupta. Videos del momento se viralizaron en minutos y mostraron a Velasco abandonar el escenario antes de lo previsto.

La reacción en redes sociales fue inmediata. Varios asistentes exigieron el reembolso de sus boletos y criticaron a la banda por la cancelación repentina del show.

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“Son trece años de una guerra desatada contra mí”, afirma el vocalista

Velasco describió la hostilidad que ha enfrentado desde que se integró al grupo en 2013. “Desde el día uno entré a una posición bien injusta”, sostiene. “Son trece años de una guerra desatada contra mí, sin merecerlo, cabrón, sin saber por qué”.

El cantante pidió a los críticos medir el efecto de sus mensajes. “Piensen mucho a quién le van a escribir sus palabras de odio, porque esa persona puede hacer alguna p*nd*j*d*”, dijo entre lágrimas en el video.

También cuestionó la facilidad con la que el público opina sobre figuras públicas sin considerar el daño que generan esos comentarios. “No saben lo mierda que es esta industria, lo pesado que es que cualquier güey pueda opinar de ti”, expresó.

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El cantante reveló el desgaste emocional que carga desde su llegada al grupo en 2013. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Después de publicar el mensaje, Velasco subió un comunicado donde aclaró que todas las fechas programadas de Porter siguen en pie. Precisó que el video solo buscaba explicar cómo se siente, sin implicar una cancelación de la gira.

David Velasco entró a Porter en 2013 tras la salida de Juan Son

Porter se formó en Guadalajara en 2004 con Juan Son como vocalista y figura central de la identidad del grupo, responsable de discos como Donde los ponys pastan y Atemahawke. La banda entró en pausa tras Coachella 2008 y se reunió brevemente para el Vive Latino de 2013.

Fue entonces que David Velasco apareció primero como sustituto temporal de Juan Son en el festival Loud Blue de Guadalajara, en junio de 2013. Un mes después, el grupo anunció que Pereda no participaría “por tiempo indefinido” y el 16 de agosto lo presentaron formalmente como nuevo vocalista.

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Con Velasco al frente, la banda lanzó Moctezuma en 2014, además de Las batallas y La Historia Sin Fin, con una ruta ligada a conceptos históricos y mexicanos. La comparación con la etapa de Juan Son acompañó a Velasco desde su llegada y es uno de los ejes de la tensión con una parte del público.

El músico habló de trece años de hostilidad desde que sustituyó a Juan Son y confirmó que las fechas pendientes de la gira Rituales continúan a pesar del episodio en León. Crédito Cuartoscuro

Sin embargo, el conflicto entre ambos volvió a escalar en junio de 2024, cuando Juan Son respondió a una entrevista de 2015 en la que Diego Rangel, “Bacter”, afirmó que Juan no llegaba con canciones al grupo. Pereda sostuvo que escribió la música y letra de varias canciones de Porter y cuestionó la narrativa de sus excompañeros sobre su aportación.

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La banda publicó una respuesta en la que reconoció que aquella entrevista de 2015 no fue clara respecto al papel de Juan Son y que pudo parecer un menosprecio a su trabajo. Al mismo tiempo, defendió su trayectoria posterior junto a Velasco y marcó que continuaría con su propio camino.