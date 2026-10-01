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Líderes del PAN y PRI arropan a Adrián de la Garza en su informe: perfilan acercamiento rumbo a 2027

Panistas y priistas de Nuevo León impulsan una posible coalición para que De la Garza compita por la gubernatura en 2027

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Los líderes del PRI y PAN, Alejandro Moreno y Jorge Romero, respectivamente con el alcalde Adrián De la Garza (@alitomorenoc/X)
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El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, reunió este miércoles a los dirigentes nacionales del PAN y PRI, Jorge Romero y Alejandro Moreno, respectivamente, durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, en un encuentro que coloca nuevamente al edil regiomontano en el centro de las conversaciones rumbo a la elección de 2027.

La presencia de los dos líderes partidistas ocurrió mientras, a nivel local, integrantes de ambas fuerzas políticas han planteado la posibilidad de construir una alianza alrededor de De la Garza para buscar la gubernatura de Nuevo León.

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El encuentro cobró especial relevancia porque el PAN y el PRI han mantenido posiciones distintas a nivel nacional sobre la continuidad de sus alianzas, mientras que en Nuevo León existen sectores de ambos partidos que han planteado mantener acuerdos electorales rumbo a 2027.

Jorge Romero y Alejandro Moreno coinciden en el informe de Adrián de la Garza

Durante el evento, Adrián de la Garza se tomó fotografías junto a Jorge Romero y Alejandro Moreno, quienes coincidieron en el acto de rendición de cuentas del presidente municipal de Monterrey.

Después de saludar y conversar con Romero, el dirigente priista destacó en sus redes sociales el encuentro con el líder panista y dio alagos al alcalde norteño.

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“Un hombre serio, responsable y capaz, que ha demostrado con trabajo y resultados su compromiso con las familias de su tierra”, destacó Alito Moreno.

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Los líderes del PRI y PAN, Alejandro Moreno y Jorge Romero, en el informe de gobierno del alcalde Adrián De la Garza (@alitomorenoc/X)

Moreno sostuvo que la defensa del país debe estar por delante y que los partidos deben mantener el diálogo para construir coincidencias que fortalezcan a México y sus instituciones.

“Hoy más que nunca tenemos que sumar, mantenernos unidos y trabajar juntos por Nuevo León. Desde cada responsabilidad, con diálogo, pluralidad y respeto, debemos hacer equipo para defender a las familias y construir soluciones. ¡Cuando se trata de Nuevo León, todos tenemos mucho que aportar!“, escribió el líder priista.

La presencia conjunta de los dirigentes nacionales ocurre en un momento en que el futuro electoral de Nuevo León comienza a generar definiciones rumbo a los comicios de 2027.

PAN abre la puerta a repetir alianza que llevó a De la Garza a Monterrey

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El líder del PRI, Alejandro Moreno junto al expresidente de México, Vicente Fox, durante el informe de gobierno del alcalde de Monterrey, Adrián De la Garza (@alitomorenoc/X)

Horas antes del informe, Jorge Romero se refirió directamente a la posibilidad de que el PAN vuelva a construir una alianza con el PRI en torno a Adrián de la Garza.

El dirigente panista recordó que el alcalde llegó a la presidencia municipal de Monterrey mediante una coalición en la que participaron ambas fuerzas políticas y señaló que, de ser necesario, el partido está dispuesto a “reeditar la fórmula”.

La declaración representa un cambio respecto de la postura nacional que había planteado una separación del PRI, aunque Romero también ha señalado que el PAN está abierto a recibir liderazgos que busquen competir bajo sus siglas.

En agosto, Romero había señalado que De la Garza tendría que tomar una decisión sobre el proceso partidista en el que buscaría participar, mientras que en Nuevo León distintos actores han mantenido la discusión sobre una eventual alianza para 2027.

De la Garza, en el centro de la conversación rumbo a 2027

Adrián de la Garza Monterrey informe de gobierno
Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey dio su segundo informe de gobierno (Gob. Monterrey)

El alcalde regiomontano mantiene su militancia en el PRI y ha sido mencionado como uno de los perfiles que podrían participar en la contienda por la gubernatura de Nuevo León.

La relevancia de su Segundo Informe aumentó por la presencia de dirigentes y figuras nacionales de ambos partidos, al evento acudieron personajes vinculados con el PAN y el PRI, entre ellos los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, así como otros referentes de ambas fuerzas políticas.

Aunque hasta ahora no existe un anuncio formal de una coalición PAN-PRI para la gubernatura de Nuevo León, la coincidencia de sus dirigentes nacionales en el informe de De la Garza ocurre mientras ambos partidos mantienen conversaciones y posturas sobre la posibilidad de competir conjuntamente en algunos estados durante 2027.

Por ahora, la definición de una eventual candidatura y de una alianza electoral dependerá de las decisiones que adopten las dirigencias partidistas y de los procesos internos que se desarrollen rumbo a los comicios de 2027.

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