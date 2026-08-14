El duro encontronazo entre Luisa María Alcalde y López-Dóriga por polémica lista de periodistas

Alcalde y López-Dóriga intercambiaron posturas por la polémica clasificación de periodistas. (Foto: Cuartoscuro)

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La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, y el periodista Joaquín López-Dóriga protagonizaron este viernes un intercambio en vivo luego de la polémica generada por una clasificación de periodistas y medios presentada por la funcionaria un día antes.

Durante la conversación, Alcalde rechazó que el ejercicio tuviera como propósito señalar, censurar o intimidar a comunicadores, mientras López-Dóriga cuestionó el riesgo que implica identificar públicamente a periodistas desde el poder.

Luisa María Alcalde explica en vivo el origen de la lista

La conversación ocurrió después de que López-Dóriga cuestionara públicamente la inclusión de su nombre en el esquema presentado por Alcalde durante el espacio “Derecho de Réplica”.

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El periodista había exigido conocer los criterios utilizados y pidió a la funcionaria acudir a su programa para explicar directamente el objetivo del listado.

En la transmisión de este viernes, Alcalde sostuvo que el gobierno federal no elaboró una “lista negra” y aseguró que la libertad de expresión ha sido respetada por las administraciones de la llamada Cuarta Transformación.

La funcionaria explicó que las menciones a periodistas y medios formaban parte de un análisis sobre el funcionamiento de una presunta red de amplificación digital, y no de una acusación contra los comunicadores incluidos.

La discusión sobre periodistas y libertad de expresión

Alcalde señaló que, de acuerdo con el análisis presentado, existen cuentas automatizadas y perfiles anónimos que retoman contenidos difundidos por medios de comunicación para posteriormente modificarlos, amplificarlos y utilizarlos en determinadas narrativas políticas.

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Precisó que su señalamiento no pretendía responsabilizar a los periodistas del funcionamiento de esas cuentas.

Su argumento fue que algunos contenidos periodísticos forman parte del circuito que posteriormente es retomado por otros perfiles digitales.

Entre los elementos expuestos previamente por la funcionaria se encontraban:

Un monitoreo realizado durante siete meses, entre enero y agosto de 2026 .

Más de 560 mil cuentas identificadas como posibles bots.

Millones de publicaciones consideradas parte de una dinámica de amplificación.

Una clasificación dividida en cuatro capas , que incluye medios, figuras públicas, cuentas anónimas y bots.

La presencia de periodistas, políticos y medios dentro del esquema analizado.

López-Dóriga cuestiona el señalamiento público

Durante el intercambio, López-Dóriga sostuvo que identificar nombres concretos de periodistas desde una posición gubernamental puede generar consecuencias para quienes ejercen el periodismo.

El comunicador recordó que cuenta con 79 años y 58 años de trayectoria profesional, por lo que afirmó que no se dejaría impresionar, amenazar o intimidar por la publicación, independientemente de quién la hubiera presentado.

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Su cuestionamiento, explicó, no se centraba únicamente en su caso personal, sino en lo que consideró un riesgo para el ejercicio periodístico cuando desde el poder se establece una clasificación de comunicadores.

Alcalde responde: “No hay que tener miedo”

Ante el planteamiento, Luisa María Alcalde insistió en que el análisis no tenía como objetivo establecer una censura ni impedir que periodistas expresaran sus opiniones.

La consejera jurídica reiteró que el gobierno federal no presentó una lista para perseguir comunicadores y pidió interpretar el documento dentro del contexto del estudio sobre la actividad digital.

“No hay que tener miedo”, afirmó Alcalde durante la conversación, al tiempo que sostuvo que no existe intención de callar a periodistas ni de limitar su trabajo.

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López-Dóriga, por su parte, mantuvo su cuestionamiento sobre las implicaciones de señalar públicamente a comunicadores y pidió que el gobierno explique con precisión los criterios empleados para incluir determinados nombres.

El antecedente que llevó al enfrentamiento en vivo

El intercambio de este viernes tuvo como antecedente la emisión del 13 de agosto, cuando Alcalde presentó el análisis sobre una presunta red digital crítica del gobierno de Claudia Sheinbaum.

En aquella exposición aparecieron nombres de periodistas y medios, entre ellos López-Dóriga, Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva, Denise Dresser, Adela Micha, Reforma y El Universal, dentro de una de las categorías del esquema.

Después de conocer el contenido, López-Dóriga cuestionó públicamente a la funcionaria y calificó su inclusión como parte de una práctica que debía ser explicada.

El diálogo de este viernes permitió a ambas partes exponer directamente sus posiciones: Alcalde defendió el carácter técnico del análisis y negó que buscara intimidar a periodistas, mientras López-Dóriga centró sus cuestionamientos en las consecuencias que puede tener la identificación de comunicadores desde el gobierno.

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