Selección Mexicana Femenil avanza con paso perfecto a Cuartos de Final en el Mundial de Flag Football 2026

Mexico busca su pase a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2026 en este mundial. (IG Federación Mexicana de Fútbol Americano)

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La Selección Mexicana Femenil de Flag Football amarró su boleto a la fase de eliminación directa del Campeonato Mundial IFAF 2026 tras concluir una disputada primera ronda.

En un encuentro lleno de tensión y con un cierre no apto para cardiacos, el conjunto azteca superó este viernes 14 de agosto a su similar de Italia con un marcador final de 14-12, asegurando el liderato absoluto del Grupo A y confirmando su categoría como una de las escuadras candidatas al título mundial.

El duelo celebrado en el complejo deportivo de Düsseldorf-Garath exigió la mejor versión táctica del equipo nacional. A diferencia de las abrumadoras demostraciones ofensivas ofrecidas en la jornada inaugural, donde el ataque tricolor lució imparable, la escuadra italiana planteó un esquema agresivo y disciplinado que obligó a México a ajustar sus piezas sobre la marcha y respaldarse en una actuación defensiva determinante.

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Mexico busca su pase a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2026 en este mundial. (IG Federación Mexicana de Fútbol Americano)

Un triunfo cimentado en la fortaleza defensiva

El camino de las dirigidas por el cuerpo técnico mexicano en la fase preliminar había iniciado con paso firme y una exhibición de contundencia. En su debut dentro del certamen, la escuadra nacional aplastó con autoridad al anfitrión Alemania por pizarra de 38-14. Posteriormente, superó un inicio incierto ante Eslovenia para terminar imponiéndose con un holgado marcador de 53-24, comandado por series ofensivas de gran velocidad.

Sin embargo, el tercer y último compromiso de la ronda de grupos presentó un escenario completamente distinto ante la escuadra europea:

Estrategia sofocante: La defensiva de Italia cerró los caminos por la vía aérea y presionó constantemente en la zona roja, complicando las conexiones profundas del ataque azteca.

Aportaciones clave: Mónica Rangel volvió a alzarse como una de las figuras destacadas del encuentro al concretar una de las anotaciones que le devolvió la tranquilidad y la ventaja al cuadro mexicano en momentos críticos.

Cierre dramático: A menos de cuatro minutos para el pitazo final, la escuadra italiana orquestó una serie que la colocó a escasas yardas de la zona de anotación. No obstante, la secundaria mexicana contuvo el avance e interrumpió la conversión de dos puntos, sellando el definitivo 14-12 que evitó la remontada rival.

Mexico busca su pase a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2026 en este mundial. (IG Federación Mexicana de Fútbol Americano)

El sueño olímpico y el cruce en Cuartos de Final

Con este resultado, México avanzó a la ronda de los mejores ocho equipos del certamen con un récord inmaculado de tres victorias sin derrota. El certamen celebrado en suelo germano no solo representa la máxima vitrina de la disciplina a nivel internacional, sino que adquiere una relevancia histórica trascendental al repartir los primeros boletos de clasificación para el debut oficial del flag football en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Llegando al torneo como la nación número uno del ranking mundial femenil, el conjunto azteca ratifica su condición de favorito al título, aunque la ajustada victoria frente a Italia deja valiosas lecciones sobre la necesidad de mantener la concentración en partidos de alta exigencia física y mental.

Mexico busca su pase a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2026 en este mundial. (IG Federación Mexicana de Fútbol Americano)

Sin margen de error, la Selección Mexicana Femenil volverá al emparrillado este sábado 15 de agosto para disputar su pase a las semifinales cuando enfrente a la selección de España en los cuartos de final. El cuadro tricolor buscará ajustar su rendimiento ofensivo para mantener vivo el objetivo de subir a lo más alto del podio en territorio alemán.

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