Quiénes son Mario Zapata y Brenda Flores, la pareja mexicana desaparecida tras el terremoto en Colombia

Familiares de los dos duranguenses preparan un viaje a Colombia para seguir de cerca la búsqueda.

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La incertidumbre crece en torno a Mario Alberto Zapata Verdier y Brenda Eloísa Flores Reyes, una pareja mexicana originaria de Durango que permanece desaparecida en Pereira, Colombia, luego del terremoto de magnitud 7.4 registrado el pasado 10 de agosto.

Sus familiares mantienen la esperanza de encontrarlos con vida y preparan un viaje para seguir de cerca las labores de búsqueda.

Mario Zapata y Brenda Flores: una pareja de Durango de vacaciones

Mario Alberto Zapata Verdier tiene 57 años, mientras que Brenda Eloísa Flores Reyes tiene 42 años.

Ambos son originarios de Durango, aunque el viaje hacia Colombia comenzó en Monterrey, Nuevo León, desde donde partieron el 6 de agosto con destino a Bogotá.

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Mario y Brenda llegaron a Bogotá el 6 de agosto antes de trasladarse a Pereira para continuar sus vacaciones.- crédito RenoBo

Después de llegar a la capital colombiana, la pareja se trasladó por sus propios medios a Pereira, en el departamento de Risaralda, ciudad que resultó afectada por el movimiento telúrico, el objetivo del viaje era pasar unos días de vacaciones.

La comunicación con sus familiares se interrumpió la mañana del 10 de agosto. Mario mantuvo un último contacto con su familia poco antes del terremoto para informar sobre un cambio en su vuelo de regreso a México.

Después de ese mensaje, no volvieron a responder llamadas ni mensajes.

El último mensaje de Mario es uno de los principales datos con los que cuentan sus familiares para reconstruir los momentos previos a la desaparición.

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El contacto ocurrió alrededor de las 7:17 horas, tiempo de Colombia, mientras que el terremoto comenzó aproximadamente a las 7:34.

Mario mantuvo contacto con su familia hasta las 7:17 horas, poco antes del sismo. (Foto creada con inteligencia artificial)

La hija de Mario, Mariela Zapata, explicó que intentó comunicarse nuevamente con su padre y con Brenda después de enterarse del sismo, pero desde entonces no ha obtenido respuesta.

Entre los datos conocidos sobre la pareja destacan:

Mario Alberto Zapata Verdier : 57 años .

Brenda Eloísa Flores Reyes : 42 años .

Origen: Durango .

Salida de México : 6 de agosto desde Monterrey .

Destino: Bogotá y posteriormente Pereira .

Último contacto: 10 de agosto , alrededor de las 7:17 horas .

Última ubicación conocida: Pereira, Risaralda.

Hotel Dibeni, la pista principal sobre la pareja desaparecida

Una de las principales líneas de búsqueda apunta al Hotel Dibeni, ubicado en Pereira. Familiares de la pareja han señalado que Mario y Brenda se habrían hospedado en ese inmueble, que resultó gravemente afectado por el terremoto y posteriormente quedó prácticamente destruido.

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Familiares señalan al Hotel Dibeni como el lugar donde se habría hospedado la pareja.

Sin embargo, algunos datos sobre su ubicación previa al sismo todavía no han sido confirmados públicamente por todas las autoridades.

También han circulado referencias en redes sociales que relacionan a la pareja con otros puntos de Pereira, aunque esas versiones permanecen sin corroborar.

La familia ha seguido transmisiones en vivo y publicaciones de personas presentes en la zona para conocer los avances de los equipos de emergencia.

Ante la falta de información directa, una hija de Mario y una hermana de Brenda planean trasladarse a Colombia para obtener información de primera mano.

Embajada de México busca a los mexicanos desaparecidos

La Embajada de México en Colombia confirmó que realiza acciones de protección y búsqueda para localizar a dos connacionales desaparecidos en Pereira.

Comunicado de SRE. (SRE)

La representación diplomática informó que mantiene comunicación con la familia y que coordinó esfuerzos con autoridades y grupos de rescate colombianos.

También se estableció comunicación con la Cruz Roja Colombiana y con el Puesto de Mando Unificado, además de realizar gestiones para revisar registros hospitalarios y de personas desaparecidas.

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La pareja no apareció entre los 36 mexicanos repatriados a México después del terremoto, por lo que sus familiares continúan esperando información sobre su paradero.

Familia de Mario y Brenda viaja a Colombia ante la incertidumbre

Los familiares han iniciado una campaña para reunir recursos destinados a cubrir vuelos, transporte, hospedaje y alimentación durante su estancia en Colombia.

Su intención es acompañar personalmente las labores de localización y reducir la dependencia de información obtenida únicamente mediante redes sociales.

Familiares de Mario y Brenda viajan a Colombia para continuar su búsqueda. Santiago Álvarez/colprensa/dpa

La esperanza de encontrarlos con vida permanece debido a que sus nombres no aparecen entre las personas fallecidas identificadas en los registros disponibles hasta el momento.

El terremoto que desencadenó la emergencia tuvo una magnitud de 7.4, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, y dejó una amplia zona afectada.

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Mientras continúan las labores de rescate, la familia Zapata Flores espera obtener información que permita establecer qué ocurrió con la pareja después de su último contacto.

Cualquier dato verificable sobre Mario Alberto Zapata Verdier o Brenda Eloísa Flores Reyes debe ser entregado directamente a las autoridades colombianas o a la representación diplomática mexicana, con el objetivo de evitar la propagación de versiones no confirmadas y contribuir a su localización.