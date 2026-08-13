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Más de 260.000 empresas y más de un millón de empleos formales en Pereira, Manizales y Armenia están en vilo debido al terremoto en Colombia

La desigualdad en la estructura empresarial determinará la velocidad con la que los municipios podrán superar el impacto regional, según Confecámaras

La recontrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 costaría $20 billones, según calculan el Gobierno y empresarios - crédito Sergio Acero/Reuters
La recontrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 costaría $20 billones, según calculan el Gobierno y empresarios - crédito Sergio Acero/Reuters
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El impacto del terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia puso bajo presión una gran parte del aparato productivo de cinco departamentos del país, donde se concentran 269.786 empresas y 1.396.020 empleos formales potencialmente afectados. En esas zonas predominan los negocios de menor tamaño.

Las zonas más afectadas por el sismo de magnitud de 7,4 concentran 269.786 empresas responsables de 1.396.020 empleos formales, el 15% del empleo formal del país, según la línea base de la Red de Cámaras de Comercio. El análisis abarca 127 municipios de Chocó, Quindío, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, donde viven cerca de 7,98 millones de personas y funcionan 237.774 establecimientos potencialmente afectados.

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La base de referencia se elaboró con información del Registro Único Empresarial y Social (Rues) y la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila). Por actividad económica, el comercio es el principal sector empresarial en las zonas analizadas, seguido por los servicios, la industria manufacturera y las actividades profesionales y técnicas.

El 93% de las empresas ubicadas en las zonas más afectadas por el terremoto son microempresas - Confecámaras
El 93% de las empresas ubicadas en las zonas más afectadas por el terremoto son microempresas - Confecámaras

Microempresas y empleo, en la zona de mayor riesgo

Del total de compañías identificadas, 250.628 son microempresas, equivalentes al 93% del tejido empresarial de los departamentos con mayor afectación. Según la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), este segmento tiene menor capacidad para absorber pérdidas, mantener el empleo y reanudar con rapidez sus operaciones ante una emergencia.

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La composición aumenta el riesgo de una interrupción prolongada de la actividad económica. “En una emergencia de esta magnitud es tan importante atender a las personas como proteger las empresas que generan empleo y sostienen la economía de las regiones”, afirmó el presidente de Confecámaras, Nicolás Botero-Páramo Gaviria.

Sobre esto, el dirigente gremial dijo que “se evidencia que una eventual interrupción prolongada de la actividad económica tendría efectos sobre el empleo, el abastecimiento y la dinámica productiva regional”.

Cali, Pereira, Manizales y Armenia concentran la mayor exposición

Las jurisdicciones de las cámaras de comercio de Cali, Pereira, Manizales y Armenia reúnen 189.754 empresas. Esa cifra equivale al 70% del tejido empresarial de los departamentos más afectados. En esas mismas zonas se registran 1.152.119 empleos formales. El volumen representa el 83% del empleo de las regiones evaluadas.

La industrai manufacturera está entre las más afectadas por el terremoto del 10 de agosto - crédito Luisa González/Reuters
La industrai manufacturera está entre las más afectadas por el terremoto del 10 de agosto - crédito Luisa González/Reuters

Cali concentra el mayor peso, con 106.342 empresas y 790.746 empleos formales. Le siguen:

  • Pereira: 31.229 empresas y 152.785 empleos.
  • Manizales: 27.203 empresas y 120.946 empleos.
  • Armenia: 24.980 empresas y 87.642 empleos.

Por actividad económica, el comercio es el principal sector empresarial en las zonas afectadas por el terremoto, seguido por:

  • Servicios.
  • Industria manufacturera.
  • Actividades profesionales y técnicas.

Una interrupción prolongada de estas actividades podría afectar el empleo, el abastecimiento y la dinámica productiva regional.

La densidad empresarial revela brechas en la recuperación

El análisis fija en 34 empresas por cada 1.000 habitantes la densidad empresarial promedio de los territorios priorizados. Pereira registra 46 y Armenia 45, las cifras más altas entre las zonas destacadas. En el otro extremo aparecen Chocó, con 16 empresas por cada 1.000 habitantes, y Buenaventura, con 21. Esa diferencia refleja un tejido productivo con menor densidad empresarial frente a otros territorios incluidos en el análisis.

La comparación muestra que algunos territorios enfrentan el proceso de recuperación con una base empresarial más débil. Esa condición incide en la capacidad de recuperar la actividad económica.

El terremoto del 10 de agosto de 2026 generó dificultades en Caldas, Valle, Risaralda y Chocó - crédito Martin Steven Angel/EuropaPress/Contacto
El terremoto del 10 de agosto de 2026 generó dificultades en Caldas, Valle, Risaralda y Chocó - crédito Martin Steven Angel/EuropaPress/Contacto

Caracterización de daños buscará orientar la reactivación

Ante ese panorama, la Red de Cámaras de Comercio habilitó un proceso de caracterización de afectaciones para empresarios y comerciantes de las zonas impactadas.

El objetivo es:

  • Identificar daños.
  • Estimar pérdidas económicas.
  • Aportar información para coordinar acciones de recuperación entre las autoridades nacionales y territoriales.
  • Apoyar la continuidad de las actividades productivas.

Según la organización, durante 2026 esa estructura ha apoyado a más de 360.000 unidades productivas. La información recogida en esta etapa busca servir de base para definir prioridades y focalizar las medidas de recuperación.

El tamaño del desafío en las zonas afectadas no se limita a la infraestructura. La salida de la emergencia también depende de cuántos negocios logren retomar operaciones y de cuántos puestos de trabajo puedan sostenerse.

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