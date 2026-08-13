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Un hijo propio: La estremecedora historia real del documental de Netflix que ocurrió en México

El documental de Maite Alberdi está basado en la historia real de Alejandra Marín, una joven mexicana que fingió un embarazo y terminó robando una bebé

El documental de Maite Alberdi está basado en la historia real de Alejandra Marín, una joven mexicana que fingió un embarazo y terminó robando una bebé
El documental de Maite Alberdi está basado en la historia real de Alejandra Marín, una joven mexicana que fingió un embarazo y terminó robando una bebé
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La documental Un hijo propio llega este jueves a Netflix tras cerrar su recorrido por festivales, con la apuesta de su directora chilena Maite Alberdi de que la producción mexicana pueda representar a México en los premios Óscar y Goya por una historia que coloca en el centro la presión social sobre la maternidad.

La cinta compite con 16 títulos por la candidatura de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Entre las películas mencionadas en la contienda están Ceniza en la boca, de Diego Luna, y En el camino, de David Pablos.

En declaraciones a EFE, Alberdi sostuvo que ve esa posibilidad como real porque considera que se trata de una película “muy mexicana y muy universal a la vez”. La directora dijo que la historia incluso “podría haber sucedido” en su país.

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El documental está basado en una historia real que ocurrió en México en el 2009, es el estremecedor caso de Alejandra Marín, una joven mexicana que fingió un embarazo y terminó robando a una bebé recién nacida.

(Captura/Netflix)
(Captura/Netflix)

Un hijo propio: ¿Cuál es la historia real que ocurrió en México?

El caso real que inspiró Un hijo propio ocurrió en México en 2009 y derivó en una condena de 13 años, 3 meses y 25 días de prisión para Eleonor Alejandra Marín Mendoza, empleada administrativa del Hospital General.

La investigación se activó el día del supuesto parto que Marín anunció a su familia: 17 de junio. De acuerdo con el periódico El Día, la mujer entró al hospital donde trabajaba y, minutos antes de las 19:00 horas, llegó al área de ginecobstetricia, tomó a una recién nacida de los cuneros, la escondió en una bolsa de papel y salió.

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Los videos de seguridad permitieron ubicar que el robo lo cometió una trabajadora del propio hospital. Con esa pista, las autoridades revisaron domicilio y registros telefónicos de Alejandra Marín, y localizaron en las llamadas un número de hotel.

La búsqueda duró pocas horas y la policía encontró a la bebé sana durante la madrugada siguiente en un hotel del este de Ciudad de México, donde también localizaron a Marín y a su esposo, Arturo Calderón Gamiño.

Edificio de Hospital General de Ciudad de México al atardecer, con letrero institucional, varias patrullas de policía y cinta amarilla de seguridad.
El Hospital General de Ciudad de México presenta su entrada principal con varias patrullas policiales estacionadas y cinta de seguridad amarilla al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué Alejandra Marín fingió el embarazo y robó a la bebé?

De acuerdo a diferentes fuentes, todo comenzó mucho tiempo antes del robo de la recién nacida, ya que Marín intentó quedar embarazada en varias ocasiones, pero perdió a todos los bebés.

Ante la presión de ser madre y la desesperación de perder a los bebés, Marín decidió ocultar su última pérdida y fingió seguir embarazada, incluso subió de peso para que su familia no sospechara nada.

Se preparó para la llegada de la bebé y le informó a su familia que el nacimiento sería el 17 de junio, fecha en la que acudió al Hospital General, lo cual no fue sospechoso para nadie porque era su lugar de trabajo. Esta historia es retomada en el documental de Netflix, incluso la directora Maite Alberdi entrevistó a Alejandra Marín cuando estaba en prisión, dicha charla sale en el documental.

Alejandra Marín inventó que le regalaron a la bebé

En sus declaraciones, Eleonor Alejandra Marín sostuvo que su pareja no participó en el robo y también afirmó que “negoció” con la madre de la niña para que se la entregara, al asegurar que la bebé fue un “regalo” porque la mamá era madre soltera, ya tenía otra hija y no podía criar a un hijo más. La familia negó esa versión.

Cuna de hospital vacía con manta rosa y pulsera de identificación sobre sábana blanca. Al fondo, armario médico con el logotipo del Hospital General.
Un cunero hospitalario en México, con una cuna vacía y una pulsera de identificación sobre una manta rosada, indica un espacio de ginecobstetricia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayra, la mamá de la bebé, contó que conoció a Alejandra el día del nacimiento, cuando la mujer entró a su habitación y se hizo pasar por trabajadora del hospital con el argumento de que hacía encuestas “Me preguntó muchas cosas sobre mi vida, sobre el papá de la bebé y mi relación con él”, dijo Mayra en el documental.

Mayra relató que tenía fiebre cuando ocurrió esa visita, que después la llevaron a bañarse y que al volver notó que la niña ya no estaba; entonces llamaron a las autoridades. El padre de la bebé acudió a medios para pedir ayuda para recuperarla.

Por su parte, Alejandra Marín declaró que conoció a Mayra meses antes del parto y que ahí comenzaron a hablar sobre “regalar” a la bebé, pero las pruebas apuntaron a lo contrario: Mayra llevó sus consultas en otro hospital y solo llegó al Hospital General al final del embarazo.

¿Dónde está Alejandra Marín actualmente?

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Después de la detención y de que la bebé regresó con sus padres, Eleonor Alejandra Marín Mendoza recibió una sentencia de 13 años, 3 meses y 25 días de prisión. Esa condena se cumplió en 2023 y, de acuerdo con Reuters, la mujer quedó en libertad.

Arturo Calderón Gamiño también fue detenido cuando hallaron a la bebé. Pasó 2 años y 6 meses en prisión en espera de juicio, pero lo absolvieron porque no tuvo relación con el caso.

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