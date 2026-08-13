Rescatistas mexicanos en Colombia: cronología de la controversia por la intervención de Topos y la Defensa tras terremoto

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Los Topos mexicanos y los rescatistas de la Defensa Nacional quedaron en el centro del debate internacional tras el terremoto de 7.4 grados que sacudió a Colombia el 10 de agosto.

La polémica surge por la autorización, el ingreso y la actuación de brigadas de rescate extranjeras, en particular los equipos provenientes de México, mientras autoridades y sociedad civil discuten la pertinencia y legalidad de su intervención.

Cronología de la polémica por los Topos mexicanos en Colombia

La secuencia de hechos relacionados con los rescatistas mexicanos revela una serie de desencuentros diplomáticos y operativos que han marcado la emergencia en Colombia.

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10 de agosto: Un sismo de 7.4 grados sacude amplias regiones de Colombia, dejando más de 200 personas lesionadas y miles de damnificados.

11 de agosto: La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco informa que, tras comunicarse con el gobierno colombiano, se les indica que “no permitirán el ingreso de rescatistas externos” y que sólo se valorará la ayuda de Estados Unidos, Chile y Ecuador. De acuerdo con el comunicado, los Topos deciden no viajar y concentran su apoyo en la recolección de víveres desde México.

12 de agosto (madrugada): Arriba a Cali la Brigada Topos Azteca, quienes anuncian su disposición para apoyar en las labores de búsqueda y rescate. La llegada ocurre en medio de la incertidumbre por la autorización oficial.

12 de agosto: Héctor Méndez, presidente y fundador de los Topos Azteca, es cuestionado por un periodista sobre los permisos de ingreso. “Nosotros atendemos el llamado del deber, no solicitamos permisos. No venimos a la politiquería”, responde Méndez antes de finalizar abruptamente la entrevista.

13 de agosto (mañana): La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , aclara en su conferencia matutina que el gobierno de Colombia no autorizó el ingreso de la brigada militar de rescate mexicana, debido a requisitos de certificación adicionales. “Pidieron certificación por parte de Colombia, están certificados, pero ahora piden otra certificación”, explica Sheinbaum, citada por Infobae

13 de agosto: Sheinbaum reitera que la brigada militar mexicana “está lista para salir en cualquier momento”, pero su despliegue depende de la autorización colombiana. Mientras tanto, México envía 58.5 toneladas de ayuda humanitaria, entre despensas, agua y medicamentos, en aviones de la Fuerza Aérea Mexicana.

13 de agosto: La polémica continúa, ya que Topos Azteca reporta su primer rescate en Cali, mientras la posición oficial sigue sin cambiar respecto a la autorización formal de brigadas extranjeras.

El grupo de búsqueda y rescate especializado se creó luego del terremoto que sacudió a Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985 - crédito Raúl Arboleda / AFP

Frases clave y voces protagonistas

Durante la cobertura, varias voces han marcado el debate:

“No venimos a la politiquería”, dijo Héctor Méndez al ser cuestionado por la prensa sobre la legalidad de la presencia de los Topos Azteca en Colombia.

“Pidieron certificación por parte de Colombia… pero ahora piden otra certificación”, explicó Claudia Sheinbaum sobre el motivo de la negativa gubernamental.

A pesar de la controversia, la presidenta mexicana subrayó: “Han ido a 98 países a rescatar y a trabajar por la gente solidariamente”.

La discusión gira en torno a los protocolos internacionales para recibir ayuda en desastres, el respeto a la soberanía de los países afectados y la necesidad de coordinación entre autoridades locales e internacionales.

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Claudia Sheinbaum, en un evento público, se dirige a los asistentes mientras señala con su mano derecha desde un podio que incluye el escudo nacional de México. (Presidencia )

Los Topos y la ayuda internacional

Mientras la brigada militar mexicana permanece a la espera de autorización, la ayuda humanitaria de México llegó a Colombia en forma de víveres e insumos médicos.

Al mismo tiempo, equipos de rescate de Estados Unidos, Chile y Ecuador recibieron luz verde para operar en territorio colombiano, de acuerdo con fuentes oficiales.

La cronología muestra cómo la emergencia humanitaria se convierte en un tema diplomático y mediático, donde la experiencia de los Topos mexicanos es reconocida, pero su intervención directa queda sujeta a las decisiones del gobierno anfitrión.

Llegan rescatistas estadounidenses

El gobierno de Colombia permitió el ingreso de brigadas de rescate de Estados Unidos para participar en las labores de búsqueda y salvamento tras el terremoto de 7.4 grados.

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Los equipos estadounidenses llegaron al país sudamericano el 13 de agosto, equipados con tecnología especializada y personal entrenado en situaciones de desastre.

La decisión contrasta con la postura oficial hacia brigadas mexicanas, cuya intervención se mantiene restringida por protocolos y requisitos adicionales establecidos por las autoridades colombianas.

*Con información de EFE