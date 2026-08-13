5 plantas de interior que absorben la humedad de tu casa y evitan que salga moho en las paredes

Un rincón de hogar moderno muestra cinco plantas de interior en macetas variadas, bajo una repisa de madera y junto a una ventana con luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las plantas de interior no solo aportan frescura y color a los espacios, también cumplen una función práctica en el bienestar del hogar.

Algunas especies ayudan a absorber el exceso de humedad ambiental, lo que reduce la formación de moho y previene daños en paredes y muebles.

Incorporar estas plantas en habitaciones, baños o cocinas puede mejorar la calidad del aire y crear un entorno más sano y confortable para quienes habitan la casa.

Un rincón de un hogar moderno exhibe cinco macetas de plantas de interior, incluyendo hiedra inglesa, lirio de la paz, helecho de Boston, lengua de suegra y zamioculca, con una pared blanca y luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mejores plantas de interior que absorben la humedad de tu casa y evitan que salga moho en las paredes y qué cuidados necesitan

Para combatir la humedad de manera natural estas son cinco plantas de interior que ayudan a absorberla en el hogar y previenen la aparición de moho en las paredes, junto con los cuidados básicos que requieren:

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1. Hiedra inglesa (Hedera helix)

Beneficio : Absorbe grandes cantidades de humedad y filtra esporas de moho del aire. Es ideal para espacios húmedos, como baños o habitaciones con poca ventilación.

Cuidados: Prefiere luz indirecta y tierra ligeramente húmeda. Evita el encharcamiento. Riega moderadamente y coloca la maceta en altura para que las hojas cuelguen libremente.

2. Lirio de la paz (Spathiphyllum)

Beneficio : Ayuda a regular la humedad y purifica el aire. Se adapta bien a baños y cocinas.

Cuidados: Requiere luz indirecta, riego cuando la tierra se sienta seca al tacto y temperaturas templadas. Limpia sus hojas con un paño húmedo para mantener su capacidad de absorción.

3. Helecho de Boston (Nephrolepis exaltata)

Beneficio : Absorbe el exceso de humedad y es efectivo en lugares donde se acumula vapor, como baños y lavanderías.

Cuidados: Necesita luz filtrada, tierra húmeda pero sin encharcar, y ambientes frescos. Pulveriza agua sobre sus hojas en épocas secas para mantener la humedad.

4. Lengua de suegra (Sansevieria trifasciata)

Beneficio : Ayuda a regular la humedad y almacena agua en sus hojas, lo que la hace resistente a periodos de sequía.

Cuidados: Tolera distintos niveles de luz, desde indirecta hasta sombra parcial. Riega solo cuando la tierra esté seca y evita el exceso de agua.

5. Zamioculca (Zamioculcas zamiifolia)

Beneficio : Equilibra la humedad ambiental y tolera ambientes poco ventilados.

Cuidados: Se adapta a poca luz y requiere riegos espaciados, permitiendo que el sustrato se seque entre cada riego. No tolera el exceso de agua.

Estas plantas, además de decorar, ayudan a mantener un ambiente más sano y libre de humedad, siempre que se les proporcione el cuidado adecuado. Para maximizar sus beneficios, combínalas con una buena ventilación y limpieza regular en el hogar.

Un gráfico ilustra cómo cinco especies de plantas de interior reducen la humedad ambiental y previenen la aparición de moho en paredes y techos, con sus principales ventajas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los daños a la salud que puede causar el moho y la humedad en el hogar

El moho y la humedad en el hogar pueden causar varios daños a la salud, especialmente en personas sensibles como niños, adultos mayores y quienes tienen enfermedades respiratorias o el sistema inmunológico debilitado. Los principales efectos son:

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Problemas respiratorios: Inhalar esporas de moho puede provocar tos, dificultad para respirar, silbidos en el pecho y sensación de opresión en el pecho. Las personas con asma o alergias pueden experimentar un empeoramiento de sus síntomas.

Alergias: El moho puede desencadenar síntomas alérgicos como estornudos, congestión nasal, ojos llorosos y picazón en la piel.

Infecciones: En casos graves, sobre todo en personas inmunodeprimidas, el moho puede causar infecciones pulmonares.

Irritación de mucosas: La exposición prolongada puede irritar los ojos, la garganta y la piel.

Agravamiento de enfermedades crónicas: Personas con EPOC, asma o enfermedades pulmonares crónicas pueden sufrir recaídas o crisis más frecuentes.

La humedad también favorece la proliferación de ácaros y bacterias, lo que incrementa el riesgo de alergias y problemas respiratorios.