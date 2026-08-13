5 plantas de interior que absorben la humedad de tu casa y evitan que salga moho en las paredes

Las plantas de interior no solo aportan frescura y color a los espacios, también cumplen una función práctica en el bienestar del hogar.
Algunas especies ayudan a absorber el exceso de humedad ambiental, lo que reduce la formación de moho y previene daños en paredes y muebles.
Incorporar estas plantas en habitaciones, baños o cocinas puede mejorar la calidad del aire y crear un entorno más sano y confortable para quienes habitan la casa.
Las mejores plantas de interior que absorben la humedad de tu casa y evitan que salga moho en las paredes y qué cuidados necesitan
Para combatir la humedad de manera natural estas son cinco plantas de interior que ayudan a absorberla en el hogar y previenen la aparición de moho en las paredes, junto con los cuidados básicos que requieren:
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1. Hiedra inglesa (Hedera helix)
- Beneficio: Absorbe grandes cantidades de humedad y filtra esporas de moho del aire. Es ideal para espacios húmedos, como baños o habitaciones con poca ventilación.
- Cuidados: Prefiere luz indirecta y tierra ligeramente húmeda. Evita el encharcamiento. Riega moderadamente y coloca la maceta en altura para que las hojas cuelguen libremente.
2. Lirio de la paz (Spathiphyllum)
- Beneficio: Ayuda a regular la humedad y purifica el aire. Se adapta bien a baños y cocinas.
- Cuidados: Requiere luz indirecta, riego cuando la tierra se sienta seca al tacto y temperaturas templadas. Limpia sus hojas con un paño húmedo para mantener su capacidad de absorción.
3. Helecho de Boston (Nephrolepis exaltata)
- Beneficio: Absorbe el exceso de humedad y es efectivo en lugares donde se acumula vapor, como baños y lavanderías.
- Cuidados: Necesita luz filtrada, tierra húmeda pero sin encharcar, y ambientes frescos. Pulveriza agua sobre sus hojas en épocas secas para mantener la humedad.
4. Lengua de suegra (Sansevieria trifasciata)
- Beneficio: Ayuda a regular la humedad y almacena agua en sus hojas, lo que la hace resistente a periodos de sequía.
- Cuidados: Tolera distintos niveles de luz, desde indirecta hasta sombra parcial. Riega solo cuando la tierra esté seca y evita el exceso de agua.
5. Zamioculca (Zamioculcas zamiifolia)
- Beneficio: Equilibra la humedad ambiental y tolera ambientes poco ventilados.
- Cuidados: Se adapta a poca luz y requiere riegos espaciados, permitiendo que el sustrato se seque entre cada riego. No tolera el exceso de agua.
Estas plantas, además de decorar, ayudan a mantener un ambiente más sano y libre de humedad, siempre que se les proporcione el cuidado adecuado. Para maximizar sus beneficios, combínalas con una buena ventilación y limpieza regular en el hogar.
Cuáles son los daños a la salud que puede causar el moho y la humedad en el hogar
El moho y la humedad en el hogar pueden causar varios daños a la salud, especialmente en personas sensibles como niños, adultos mayores y quienes tienen enfermedades respiratorias o el sistema inmunológico debilitado. Los principales efectos son:
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- Problemas respiratorios: Inhalar esporas de moho puede provocar tos, dificultad para respirar, silbidos en el pecho y sensación de opresión en el pecho. Las personas con asma o alergias pueden experimentar un empeoramiento de sus síntomas.
- Alergias: El moho puede desencadenar síntomas alérgicos como estornudos, congestión nasal, ojos llorosos y picazón en la piel.
- Infecciones: En casos graves, sobre todo en personas inmunodeprimidas, el moho puede causar infecciones pulmonares.
- Irritación de mucosas: La exposición prolongada puede irritar los ojos, la garganta y la piel.
- Agravamiento de enfermedades crónicas: Personas con EPOC, asma o enfermedades pulmonares crónicas pueden sufrir recaídas o crisis más frecuentes.
La humedad también favorece la proliferación de ácaros y bacterias, lo que incrementa el riesgo de alergias y problemas respiratorios.
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