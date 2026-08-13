Ella es la abogada Ángela Mora, nombrada por Abelardo de la Espriella para remplazar a Hollman Morris como gerente de Inravisión

Ángela Mora asumirá la gerencia de Inravisión con una transición oficializada por el Decreto 1196 de 2026 - crédito Antv

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La abogada Ángela María Mora Soto asumirá la gerencia del sistema de medios públicos (Inravisión) del Gobierno de Abelardo De La Espriella, en una transición que ya quedó oficializada con el Decreto 1196 de 2026 y que comenzó entre cambios de programación, exigencias sobre la infraestructura técnica y un debate político por su paso previo por la JEP.

Uno de los primeros focos de la nueva administración estuvo en la operación del sistema: se pidió información sobre 341 estaciones repetidoras, más de 80 frecuencias de radio AM y FM y el MUX de Televisión Digital Terrestre, que sostiene siete servicios, incluidos tres canales en alta definición.

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Mora Soto fue nombrada mediante el decreto firmado el miércoles 12 de agosto por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). La nueva funcionaria dirigirá Inravisión, nombre histórico recuperado en 2026 para el sistema de medios públicos que administra los servicios estatales de radio y televisión.

Inravisión había sido creada en 1963 y liquidada en 2004, cuando dio paso a Rtvc. El actual gobierno retomó esa denominación para volver a identificar al sistema público.

Decreto de MinTIC nombrando a Ángela María Mora Soto como la nueva gerente del Sistema de Medios Públicos - crédito Dapre

La nueva gerente es abogada especialista en derecho público y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el sector estatal. Su trayectoria incluye experiencia en contratación pública, telecomunicaciones y educación, tanto en entidades oficiales como en el sector privado.

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Entre mayo de 2015 y octubre de 2018, Ángela María Mora Soto dirigió la Autoridad Nacional de Televisión (Antv), después de haber sido elegida por la Junta Nacional de Televisión en abril de 2015. Durante esa etapa lideró proyectos del sector como la expansión de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Colombia.

Renunció en octubre de 2018, poco antes de la liquidación legal de la Antv al año siguiente. Ese paso por la autoridad reguladora es uno de los antecedentes centrales de su llegada al sistema de medios públicos.

Antes de llegar a Rtvc, Ángela Mora fue secretaria general de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada hasta mediados de 2026 - crédito Diego Pineda/Colprensa

El 30 de mayo de 2019 ingresó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como directora de Asuntos Jurídicos, de acuerdo con la Resolución 1842 de esa entidad. Ocupó ese cargo hasta mayo de 2022, cuando fue promovida a subsecretaria ejecutiva.

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Permaneció en la JEP hasta agosto de 2024, con un vínculo continuo de cinco años. Ese antecedente cobró peso político porque durante la campaña de De La Espriella propuso eliminar el tribunal, mientras el ministro de Justicia, Iván Cancino, planteó una reforma.

El 8 de agosto de 2024 se posesionó como secretaria general de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, cargo que ocupó hasta mediados de 2026. Antes también había trabajado en Adpostal, la extinta Comisión Nacional de Televisión, el Icbf, la Procuraduría General de la Nación, la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Universidad Nacional sede Antioquia y la Secretaría Distrital de Ambiente, además de las firmas SoftManagement S.A. y Celar.

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La transición empezó con cambios en pantalla y tensión interna

Inravisión interrumpió la emisión de RTVC Noticias en Señal Colombia, enlazó la señal con Telepacífico y retiró la franja “Señal de la Paz” - crédito Inravisión

La llegada de Ángela María Mora a Inravisión ocurrió en paralelo con el nombramiento de Wilber Correa en la dirección del Sistema Informativo. Ambos se presentaron cerca de las 1:30 p. m. del miércoles 12 de agosto en la sede de la entidad e informaron a trabajadores de radio y televisión que asumirían el mando por directriz del Gobierno.

La transición estuvo acompañada por medidas inmediatas sobre los contenidos al aire. Tras el noticiero del mediodía, presentado por Julio César Mendoza, se interrumpió la emisión de Rtvc Noticias en Señal Colombia y la señal pasó a enlazarse con Telepacífico.

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También se ordenó retirar de la pantalla la franja gráfica identificada como “Señal de la Paz”, creada por la administración anterior de Gustavo Petro. Esa decisión reconfiguró de forma inmediata la parrilla y marcó un primer ajuste editorial y operativo en el sistema estatal de radio y televisión.

El proceso interno fue descrito como un “empalme a las malas”. En ese desarrollo, la nueva administración exigió credenciales de plataformas digitales, inventarios técnicos y datos sobre la capacidad de operación del sistema.

La transición afecta de forma directa a trabajadores y sindicatos de la entidad, que sostuvieron reuniones reservadas en medio de la incertidumbre jerárquica. Parte de esa inquietud se concentró en el papel de Correa, quien explicó que actuaba como delegado de la ministra TIC y sostuvo que su trabajo se concentraría en el Ministerio y no en las instalaciones de Rtvc.

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