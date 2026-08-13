Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Ella es la abogada Ángela Mora, nombrada por Abelardo de la Espriella para remplazar a Hollman Morris como gerente de Inravisión

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones formalizó el relevo el 12 de agosto, en una transición que ya comenzó con ajustes de contenidos, requerimientos técnicos y cuestionamientos por su paso anterior por la JEP

Ángela Mora asumirá la gerencia de Inravisión con una transición oficializada por el Decreto 1196 de 2026 - crédito Antv
Ángela Mora asumirá la gerencia de Inravisión con una transición oficializada por el Decreto 1196 de 2026 - crédito Antv
Guardar

La abogada Ángela María Mora Soto asumirá la gerencia del sistema de medios públicos (Inravisión) del Gobierno de Abelardo De La Espriella, en una transición que ya quedó oficializada con el Decreto 1196 de 2026 y que comenzó entre cambios de programación, exigencias sobre la infraestructura técnica y un debate político por su paso previo por la JEP.

Uno de los primeros focos de la nueva administración estuvo en la operación del sistema: se pidió información sobre 341 estaciones repetidoras, más de 80 frecuencias de radio AM y FM y el MUX de Televisión Digital Terrestre, que sostiene siete servicios, incluidos tres canales en alta definición.

PUBLICIDAD

Mora Soto fue nombrada mediante el decreto firmado el miércoles 12 de agosto por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). La nueva funcionaria dirigirá Inravisión, nombre histórico recuperado en 2026 para el sistema de medios públicos que administra los servicios estatales de radio y televisión.

Inravisión había sido creada en 1963 y liquidada en 2004, cuando dio paso a Rtvc. El actual gobierno retomó esa denominación para volver a identificar al sistema público.

Decreto de MinTIC nombrando a Ángela María Mora Soto como la nueva gerente del Sistema de Medios Públicos - crédito Dapre
Decreto de MinTIC nombrando a Ángela María Mora Soto como la nueva gerente del Sistema de Medios Públicos - crédito Dapre

La nueva gerente es abogada especialista en derecho público y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el sector estatal. Su trayectoria incluye experiencia en contratación pública, telecomunicaciones y educación, tanto en entidades oficiales como en el sector privado.

PUBLICIDAD

Entre mayo de 2015 y octubre de 2018, Ángela María Mora Soto dirigió la Autoridad Nacional de Televisión (Antv), después de haber sido elegida por la Junta Nacional de Televisión en abril de 2015. Durante esa etapa lideró proyectos del sector como la expansión de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Colombia.

Renunció en octubre de 2018, poco antes de la liquidación legal de la Antv al año siguiente. Ese paso por la autoridad reguladora es uno de los antecedentes centrales de su llegada al sistema de medios públicos.

Antes de llegar a Rtvc, Ángela Mora fue secretaria general de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada hasta mediados de 2026 - crédito Diego Pineda/Colprensa
Antes de llegar a Rtvc, Ángela Mora fue secretaria general de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada hasta mediados de 2026 - crédito Diego Pineda/Colprensa

El 30 de mayo de 2019 ingresó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como directora de Asuntos Jurídicos, de acuerdo con la Resolución 1842 de esa entidad. Ocupó ese cargo hasta mayo de 2022, cuando fue promovida a subsecretaria ejecutiva.

Permaneció en la JEP hasta agosto de 2024, con un vínculo continuo de cinco años. Ese antecedente cobró peso político porque durante la campaña de De La Espriella propuso eliminar el tribunal, mientras el ministro de Justicia, Iván Cancino, planteó una reforma.

El 8 de agosto de 2024 se posesionó como secretaria general de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, cargo que ocupó hasta mediados de 2026. Antes también había trabajado en Adpostal, la extinta Comisión Nacional de Televisión, el Icbf, la Procuraduría General de la Nación, la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Universidad Nacional sede Antioquia y la Secretaría Distrital de Ambiente, además de las firmas SoftManagement S.A. y Celar.

La transición empezó con cambios en pantalla y tensión interna

Inravisión interrumpió la emisión de RTVC Noticias en Señal Colombia, enlazó la señal con Telepacífico y retiró la franja “Señal de la Paz” - crédito Inravisión
Inravisión interrumpió la emisión de RTVC Noticias en Señal Colombia, enlazó la señal con Telepacífico y retiró la franja “Señal de la Paz” - crédito Inravisión

La llegada de Ángela María Mora a Inravisión ocurrió en paralelo con el nombramiento de Wilber Correa en la dirección del Sistema Informativo. Ambos se presentaron cerca de las 1:30 p. m. del miércoles 12 de agosto en la sede de la entidad e informaron a trabajadores de radio y televisión que asumirían el mando por directriz del Gobierno.

La transición estuvo acompañada por medidas inmediatas sobre los contenidos al aire. Tras el noticiero del mediodía, presentado por Julio César Mendoza, se interrumpió la emisión de Rtvc Noticias en Señal Colombia y la señal pasó a enlazarse con Telepacífico.

También se ordenó retirar de la pantalla la franja gráfica identificada como “Señal de la Paz”, creada por la administración anterior de Gustavo Petro. Esa decisión reconfiguró de forma inmediata la parrilla y marcó un primer ajuste editorial y operativo en el sistema estatal de radio y televisión.

El proceso interno fue descrito como un “empalme a las malas”. En ese desarrollo, la nueva administración exigió credenciales de plataformas digitales, inventarios técnicos y datos sobre la capacidad de operación del sistema.

La transición afecta de forma directa a trabajadores y sindicatos de la entidad, que sostuvieron reuniones reservadas en medio de la incertidumbre jerárquica. Parte de esa inquietud se concentró en el papel de Correa, quien explicó que actuaba como delegado de la ministra TIC y sostuvo que su trabajo se concentraría en el Ministerio y no en las instalaciones de Rtvc.

Temas Relacionados

Ángela María MoraInravisiónAbelardo de la EspriellaJEPColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Futbolista del América de Cali explicó los momentos de angustia que vivió durante el terremoto en la capital vallecaucana: “Me tocó tirarme”

Yhormar Hurtado habló sobre lo que vivió durante el sismo que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026 , y el estado de ánimo de sus compañeros

Futbolista del América de Cali explicó los momentos de angustia que vivió durante el terremoto en la capital vallecaucana: “Me tocó tirarme”

Andrea Valdiri denunció que perdió su cuenta de Instagram mientras recolectaba ayudas para las víctimas del terremoto en Colombia: “Comencé a recibir ataques”

Antes de que su perfil desapareciera, la creadora de contenido ya documentaba mensajes de usuarios que cuestionaban su labor humanitaria. Horas después, la plataforma suspendió su cuenta sin notificación alguna

Andrea Valdiri denunció que perdió su cuenta de Instagram mientras recolectaba ayudas para las víctimas del terremoto en Colombia: “Comencé a recibir ataques”

Esta es la familia venezolana que era buscada por sus vecinos entre los escombros de una casa en Quibdó

El grupo, integrado por dos adultos y dos menores, figuraba como no ubicado luego del colapso de edificaciones en Quibdó, pero se confirmó que salió antes del temblor y quedó incomunicado

Esta es la familia venezolana que era buscada por sus vecinos entre los escombros de una casa en Quibdó

Este es San José del Palmar, el aislado pueblo del Chocó que fue el epicentro del terremoto de 7,4 en Colombia

Cientos de familias permanecen incomunicadas, sin luz ni agua potable, y con estructuras que podrían colapsar

Este es San José del Palmar, el aislado pueblo del Chocó que fue el epicentro del terremoto de 7,4 en Colombia

Gustavo Petro podrá salir del país, y se pronunció tras decisión del Congreso: “No tengo líos pendientes con la justicia”

El expresidente de la República aseguró que atenderá compromisos de “carácter personal, social, político y académico”, aunque no detalló el destino

Gustavo Petro podrá salir del país, y se pronunció tras decisión del Congreso: “No tengo líos pendientes con la justicia”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Lluvia de críticas a Carmen Villalobos por hacer publicidad en sus redes en medio de la tragedia por el terremoto: “¿Tú si eres colombiana?"

Lluvia de críticas a Carmen Villalobos por hacer publicidad en sus redes en medio de la tragedia por el terremoto: “¿Tú si eres colombiana?"

Andrea Valdiri denunció que perdió su cuenta de Instagram mientras recolectaba ayudas para las víctimas del terremoto en Colombia: “Comencé a recibir ataques”

Donaciones, centros de acopio y reconstrucción de viviendas: cantantes colombianos movilizan ayuda y solidaridad para los afectados por el terremoto

Paulina Vega, Paola Turbay y otras exreinas lideran campaña con Unicef para apoyar a las familias afectadas por el terremoto en Colombia

Pirlo, Greeicy y Andrea Valdiri anunciaron que movilizarán ayudas para Buenaventura y Chocó para las víctimas del terremoto: “Muy doloroso”

Deportes

Futbolista del América de Cali explicó los momentos de angustia que vivió durante el terremoto en la capital vallecaucana: “Me tocó tirarme”

Futbolista del América de Cali explicó los momentos de angustia que vivió durante el terremoto en la capital vallecaucana: “Me tocó tirarme”

Linda Caicedo volvió a ser la estrella del Real Madrid: así fue su gol y asistencia ante el Tottenham

Dimayor tendría hasta el 31 de agosto para presentarle a Win Sports sus competidores por los derechos de televisión del fútbol colombiano

Se prendieron las alarmas en la selección Colombia: se lesionó uno de sus defensores y es duda para los amistosos

Este sería el equipo que compraría a Juan Manuel Rengifo en Atlético Nacional: el verde recibiría una millonaria cifra