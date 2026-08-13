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En medio del terremoto, una mujer dio a luz durante la evacuación de un hospital en Cali: así fue el inesperado parto

La emergencia obligó a trasladar a la paciente al punto de encuentro, donde el personal médico continuó acompañándola hasta el nacimiento de su bebé

Laura Camila relata cómo vivió el parto durante la evacuación del Hospital Carlos Holmes Trujillo, en Cali, tras el fuerte sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia - crédito Red de Salud del Oriente
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El fuerte sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia dejó una historia de vida en medio de la emergencia.

En el Hospital Carlos Holmes Trujillo, en Cali, Laura Camila se encontraba en trabajo de parto cuando comenzó el movimiento telúrico y tuvo que ser evacuada junto con el personal médico.

Laura Camila ya había sido trasladada a una camilla para iniciar el proceso de parto cuando el terremoto obligó a evacuar las instalaciones del Hospital Carlos Holmes Trujillo.

Ante el fuerte movimiento de las máquinas y el riesgo de permanecer dentro del centro asistencial, la mujer fue trasladada hasta el punto de encuentro ubicado en el parqueadero administrativo.

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“Ya me habían llevado al burro a parir cuando comenzó el terremoto. Me tuvieron que sacar así, con la pijamita arriba, pa’ afuera, a parir”, relató Laura Camila.

El parto ocurrió en medio de la evacuación del hospital

Laura Camila recuerda los momentos de tensión que vivió durante el parto y destaca el acompañamiento del personal de salud, que permaneció a su lado durante la emergencia.
Laura Camila recuerda los momentos de tensión que vivió durante el parto y destaca el acompañamiento del personal de salud, que permaneció a su lado durante la emergencia - crédito Red de Salud del Oriente

Aunque la emergencia obligó a evacuar el centro médico, el trabajo de parto de Laura Camila continuó en el punto de encuentro. Allí permaneció acompañada por los profesionales de la salud, quienes estuvieron pendientes de ella y de su bebé.

“El primer pujo me dio afuera. Yo salí con la pijama, me agaché y, cuando lo hice, me dieron la camilla. Los enfermeros estaban con sábanas y yo ahí, puje que puje”, contó.

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Mientras pacientes y trabajadores afrontaban la emergencia ocasionada por el sismo, el personal médico mantuvo la atención sobre la mujer y continuó acompañando el nacimi

ento.

“Todo el mundo preocupado por el terremoto y las doctoras preocupadas por mí y mi bebé”, señaló.

El nacimiento ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana, después de aproximadamente cuatro horas de trabajo de parto. Según el personal médico, tanto la madre como la bebé se encontraban en buenas condiciones después del nacimiento.

Una vez finalizó el parto y las condiciones lo permitieron, Laura Camila fue trasladada nuevamente al área de urgencias del hospital para continuar con la atención médica.

“El primer pujo me dio afuera”: Laura Camila cuenta cómo fue dar a luz mientras el personal médico evacuaba el hospital por la emergencia provocada por el sismo - crédito Red de Salud del Oriente
“El primer pujo me dio afuera”: Laura Camila cuenta cómo fue dar a luz mientras el personal médico evacuaba el hospital por la emergencia provocada por el sismo - crédito Red de Salud del Oriente

“Las máquinas comenzaban a mover durísimo”: el relato de Laura Camila

La mujer recordó los momentos de angustia que vivió cuando comenzó el terremoto y explicó que el movimiento de los equipos médicos fue uno de los factores que llevó a los profesionales a evacuarla.

“Las máquinas comenzaban a mover durísimo”, relató Laura Camila al recordar cómo fue sacada del lugar donde se encontraba en trabajo de parto.

En medio del temor y la incertidumbre provocados por el sismo, la llegada de su bebé convirtió la emergencia en un momento que, asegura, permanecerá para siempre en su memoria.

“Una bendición grande y va a ser un gran testimonio de mi hijo”, afirmó Laura Camila, quien describió el nacimiento como una experiencia especial en medio de una situación inesperada.

El caso fue destacado por el Hospital Carlos Holmes Trujillo como una muestra de la capacidad de respuesta de su equipo de salud durante la emergencia.

La gerente de la institución, Sandra Velásquez, resaltó que la prioridad fue proteger la vida y garantizar la atención de los pacientes durante la evacuación.

En medio de una de las emergencias más graves que ha enfrentado el país en los últimos años, la historia de Laura Camila se convirtió en un contraste frente al dolor y la destrucción provocados por el terremoto.

Laura Camila relata cómo vivió el nacimiento de su bebé en medio de la evacuación del Hospital Carlos Holmes Trujillo, en Cali, tras el fuerte sismo que sacudió a Colombia - crédito Red de Salud del Oriente
Laura Camila relata cómo vivió el nacimiento de su bebé en medio de la evacuación del Hospital Carlos Holmes Trujillo, en Cali, tras el fuerte sismo que sacudió a Colombia - crédito Red de Salud del Oriente

Medicina Legal identificó 122 víctimas de 202 cuerpos recibidos

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó en su boletín más reciente que ha identificado a 122 víctimas de un total de 202 cuerpos recibidos. La entidad concentra ese trabajo en Manizales, Pereira, Cali, Buga, Tuluá, Buenaventura y Quibdó.

La Fiscalía General de la Nación habilitó puntos de atención en Palmira y Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca, para orientar a los familiares de las víctimas y entregar los cuerpos ya identificados.

En Palmira opera un equipo especializado que acompaña a las familias y facilita, junto con Medicina Legal, el proceso de reconocimiento e identificación.

En ese punto hay dos fiscales con sus asistentes para orientar los trámites del acta de entrega.

Las personas que acudan deben presentar cédula de ciudadanía, fotocopia del documento y el registro civil que acredite el parentesco.

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