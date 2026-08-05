“El Sapo”, “El Chorro” y hasta una media hermana de “El Tarjetas”: los ocho líderes por los que EEUU aumentó recompensas millonarias

Actualmente ellos son los siete líderes que EEUU tiene en la mira para capturar, El Jardinero ya fue detenido tras la muerte de El Mencho quien fuera el líder máximo por alrededor de 20 años desde la fundación en 2009 Foto: Treasury.gov

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Estados Unidos aumentó recompensas por USD 102 millones contra ocho líderes y asociados del CJNG, una medida que buscó facilitar su arresto o condena en cualquier país y golpear la estructura de mando de una organización a la que Washington ya había catalogado como terrorista y responsable del tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.

El paquete incluyó también restricciones de visa para 65 personas identificadas como familiares, socios personales o socios comerciales cercanos de individuos vinculados al cártel. De ese grupo, 26 visas vigentes fueron revocadas, y con esa acción el acumulado desde junio de 2025 llegó a 93 cancelaciones contra redes cercanas a narcotraficantes sancionados.

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La decisión se enmarcó en el Programa de Recompensas por Narcóticos y en el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional. La medida fue coordinada con el Departamento de Justicia, la DEA, el FBI, HSI, el IRS, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Centro Nacional de Coordinación.

El gobierno estadounidense presentó el anuncio como una ofensiva directa contra el liderazgo del Cártel de Jalisco Nueva Generación, una de las estructuras criminales más violentas del hemisferio, según su propia definición. En su comunicación oficial, sostuvo que estas ofertas apoyaban a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley al intentar paralizar la cúpula de la organización.

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El ascenso de Juan Carlos Valencia González, “El 03”, dentro del CJNG se explica por la influencia de tres estructuras clave. (Anayeli Tapia/Infobae)

Juan Carlos Valencia González quedó como el objetivo con la recompensa más alta

La suma más alta, de hasta USD 25 millones, recayó en Juan Carlos Valencia González, alias “Pelón”, señalado como nuevo líder del CJNG tras la reciente muerte de su padrastro, el fundador del grupo, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. El monto representó un aumento de hasta USD 5 millones frente a la cifra previa.

Otra de las alzas correspondió a Audias Flores Silva, alias “Jardinero”, por quien se ofrecieron hasta USD 15 millones. En su caso también se trató de un incremento de hasta USD 5 millones.

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A esa misma franja de USD 15 millones entraron Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “Sapo”, y Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “Chorro”, identificado además como yerno de Oseguera Cervantes. Con esos montos, ambos quedaron entre los objetivos prioritarios dentro de la nueva lista.

Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, se consolidó como líder del CJNG gracias al control del Grupo Élite, su brazo armado más eficiente y temido. (Infobae)

La siguiente categoría fijó recompensas de hasta USD 10 millones para Ricardo Ruiz Velasco, alias “Tripa”; Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”; y Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”. El octavo nombre incluido fue Griselda Margarita Arredondo Pinzón, por quien se ofrecieron hasta USD 2 millones.

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Ese bloque respondió de forma directa a la pregunta central sobre quiénes integraron la nueva lista: Valencia González, Flores Silva, Mendoza Gaytán, Castillo Rodríguez, Ruiz Velasco, Montero Pinzón, Rivera Varela y Arredondo Pinzón. La distribución de montos mostró una jerarquía interna, con una sola recompensa de USD 25 millones, tres de USD 15 millones, tres de USD 10 millones y una de USD 2 millones.

Washington ligó las medidas migratorias con la ofensiva penal contra el CJNG

Además de las recompensas, el Departamento de Estado impuso restricciones migratorias a 65 personas por sus vínculos familiares, personales o comerciales con individuos sancionados bajo la Orden Ejecutiva 14059. Esa disposición se aplicó contra extranjeros involucrados en tráfico ilícito de drogas a escala mundial.

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Un retrato tipo ficha policial de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, en el centro de una composición oscura que incluye el logo del CJNG y siluetas genéricas, simbolizando la posible sucesión en el liderazgo del cártel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del total de afectados, 26 contaban con visas vigentes y estas fueron revocadas. El dato amplió el alcance de la medida más allá de los operadores directos del cártel, pues alcanzó también a su círculo de apoyo.

La administración estadounidense informó que, desde que anunció esta política en junio de 2025, había revocado 93 visas a familiares y socios de narcotraficantes sancionados ligados a cárteles designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras. El mensaje político de la medida fue que los integrantes violentos de estas redes y sus facilitadores ya no podrían ingresar a Estados Unidos.

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La ofensiva de recompensas se complementó con la divulgación de cargos penales contra cinco de los señalados: Mendoza Gaytán, Castillo Rodríguez, Ruiz Velasco, Montero Pinzón y Rivera Varela. Con ello, el anuncio no solo elevó el incentivo económico para obtener información, sino que se enlazó con una ruta judicial ya abierta contra parte de ese grupo.

Washington había designado al CJNG como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado. Bajo esa clasificación, el gobierno estadounidense sostuvo que el grupo envenenaba comunidades de su país por medio del trasiego de drogas sintéticas y tradicionales, en especial fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.

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Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, 'El Sapo'

Estados Unidos ofreció hasta USD 102 millones por información que llevara al arresto o condena de ocho líderes y asociados del CJNG.

La recompensa más alta, de USD 25 millones , fue para Juan Carlos Valencia González, alias “Pelón”, señalado como nuevo líder tras la muerte de “El Mencho”.

También fueron restringidas 65 visas y revocadas 26 vigentes; el acumulado desde junio de 2025 llegó a 93 cancelaciones.

Incluyen a narcopolíticos

Todd Blanche, fiscal interino de Estados Unidos, anunció este miércoles nuevas medidas para desmantelar al CJNG y sostuvo que la ofensiva incluye cargos penales, recompensas por más de USD 100 millones y arrestos, con el argumento de que esa organización mantiene el control del narcotráfico hacia territorio estadounidense mediante miedo, violencia y el tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetaminas y otras drogas ilegales.

En el mismo anuncio, las autoridades estadounidenses señalaron que las investigaciones de la DEA ya derivaron en más de 100 acusaciones contra líderes y operadores asociados al cártel. También afirmaron que trabajan con socios internacionales para detener, extraditar y juzgar a los implicados en Estados Unidos.

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Durante la conferencia en el Departamento de Justicia en Washington, Todd Blanche presentó las acciones acompañado por el director del FBI, Kash Patel, y otros funcionarios. La información se dio a conocer en un acto público del gobierno de Donald Trump centrado en la estrategia contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La DEA coloca al nuevo liderazgo del CJNG como prioridad

Terri Cole, titular de la DEA, afirmó que el CJNG se convirtió en dos décadas en uno de los cárteles más peligrosos del mundo. Según la funcionaria, las indagatorias de la agencia documentaron el uso de violencia y corrupción en México, además de protección por parte de miembros del gobierno mexicano que habrían facilitado lavado de dinero, tráfico de drogas y ataques violentos.

Cole atribuyó al cártel la muerte de miles de estadounidenses por la producción y distribución de fentanilo. En su mensaje, dijo: “Las acciones del cártel han provocado la muerte de miles de estadounidenses, ciudadanos que se perdieron demasiado pronto, lo hicieron a través de producción y distribución de fentanilo, una arma de destrucción masiva, por lo tanto la DEA está buscando de forma agresiva tanto a los cárteles como a los funcionarios gubernamentales responsables de las muertes de nuestros ciudadanos”.

La titular de la DEA aseguró que la ofensiva apenas comienza y que el objetivo es usar todas las herramientas disponibles del gobierno estadounidense. También dijo que las medidas buscan enviar un mensaje directo a los grupos criminales y a quienes los protegen desde espacios de poder.

Cole recordó que este año cayó El Mencho, identificado como líder del CJNG, pero sostuvo que su muerte no desarticuló a la organización. Afirmó que ese hecho mostró la capacidad de resistencia del cártel y que la estructura sigue activa como amenaza.

A partir de ese cambio, la funcionaria señaló que el nuevo objetivo prioritario de la agencia es Juan Carlos Valencia González, hijastro de El Mencho. Lo definió como la prioridad número uno de las autoridades estadounidenses.

Estados Unidos advierte a narcopolíticos y suma casos por fraude

En la misma conferencia, Cole lanzó una advertencia a traficantes y actores con protección política. Dijo: “Voy a ser muy claro, si estás haciendo tráfico de drogas y sacando ganancias del sufrimiento de otros, o usando tu poder político contra otros, estás advertido, la DEA viene por ti, no importa el título, la posición o la conexión política, nada te va a defender, narcopolítico, incluyendo a El Jardinero, que recientemente fue capturado, esto incluye al Sapo, Hugo Méndez Gaitán, al Tarjetas, Julio Montejo Pinzón, el mismo sujeto que intentó matar al director actual de Seguridad, Omar García Harfuch, en el 2020”.

Con esa declaración, la agencia colocó en el mismo frente a operadores del narcotráfico y a funcionarios que habrían protegido al CJNG. La acusación pública de Cole incluyó nombres específicos ligados a la estructura criminal y a hechos violentos atribuidos al grupo.

Por su parte, Kash Patel afirmó que la amenaza del narcotráfico no se limita a las dosis de fentanilo y otras sustancias que matan a ciudadanos estadounidenses. Añadió que Estados Unidos obtuvo resultados favorables para impedir que desde China lleguen a México precursores de drogas.

El director del FBI anunció además que tres personas pasaron a la categoría de las más buscadas del mundo por fraude, no por tráfico de drogas. Explicó que se trata de responsables del fraude de tiempos compartidos vinculado al CJNG.