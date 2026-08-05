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Licencia de conducir permanente CDMX 2026: cuánto cuesta tramitar el permiso durante agosto

La modalidad digital ha permitido a las personas usuarias iniciar y concluir el trámite sin necesidad de filas largas

La jefa de Gobierno tramitó este documento que beneficia a conductores. | Crédito: Cuartoscuro
Cuántas licencias de conducir permanentes ha emitido la Semovi CDMX (Cuartoscuro.com)
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La licencia de conducir permanente en la Ciudad de México se mantiene disponible para trámites hasta el cierre de diciembre de 2026. Además, durante agosto, el costo del permiso permanece en 1,500 pesos, sin ajustes al alza desde su reactivación en noviembre de 2024. El gobierno capitalino ha insistido en que este será el último año para solicitar el documento, ya que a partir de 2027 desaparecerá de manera definitiva.

El titular de Finanzas local, Juan Pablo de Botton, dijo que el esquema de licencia permanente ya superó el millón de permisos emitidos desde su relanzamiento. Del total, 500,000 licencias se tramitaron en formato digital, lo que ha reducido los tiempos de atención y facilitado la impresión del documento en línea.

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Conoce los requisitos, el proceso de examen y las ventajas de este nuevo sistema digital, por lo que debes registrarte en la plataforma oficial de SEMOVI. Crédito: TiktTok, lasemovi

Tramitar la licencia permanente cuesta 1,500 pesos en agosto de 2026

El pago de derechos por la licencia permanente se realiza a través de la Tesorería de la Ciudad de México. El sistema puede demorar hasta 72 horas en registrar la transacción y, una vez validado el pago, se envía al solicitante el folio y número de licencia por correo electrónico. La gestión puede completarse en línea, mediante la plataforma de citas de la Secretaría de Movilidad (Semovi), o de forma presencial en alguno de los 35 módulos habilitados.

Cabe señalar que el trámite no está disponible para motociclistas. La administración de Clara Brugada argumentó que esta restricción responde a la necesidad de reforzar la seguridad vial para peatones y vehículos no motorizados.

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Entre los requisitos básicos para solicitar la licencia permanente se encuentran: presentar una identificación oficial vigente, comprobante de domicilio de la Ciudad de México y no contar con sanciones por el programa “Conduce sin alcohol” ni sentencias por delitos viales. Además, quienes tramitan el documento por primera vez deben aprobar un examen teórico de 20 preguntas sobre el Reglamento de Tránsito y seguridad vial, con una calificación mínima de 8. El examen puede realizarse en línea o en las oficinas de la Semovi y, en caso de no aprobar, se puede volver a presentar al día siguiente.

Esta información la dio a conocer la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi).
Es importante conocer los precios antes de comenzar a realizar el trámite de la Licencia Permanente en la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro/Magdalena Montiel Velázquez

Requisitos para solicitar la licencia

  • Presentar una identificación oficial vigente.
  • Presentar comprobante de domicilio de la Ciudad de México.
  • No contar con sanciones por el programa “Conduce sin alcohol”.
  • No tener sentencias por delitos viales.
  • Aprobar un examen teórico de 20 preguntas sobre el Reglamento de Tránsito y seguridad vial, con una calificación mínima de 8 (sólo para quienes tramitan el documento por primera vez).
  • El examen puede realizarse en línea o en las oficinas de la Semovi.
  • En caso de no aprobar el examen, se puede volver a presentar al día siguiente.
Así podrás tramitar la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México Foto: (Diseño) Semovi, Fb: Clara Brugada y Pixabay.
Así podrás tramitar la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México Foto: (Diseño) Semovi, Fb: Clara Brugada y Pixabay.

Modalidad digital y atención exprés en Tesorerías

La modalidad digital ha permitido a las personas usuarias iniciar y concluir el trámite sin necesidad de filas largas. Para quienes ya cuentan con una licencia tipo “A”, la migración a la permanente puede gestionarse desde la aplicación “App CDMX”. Solo es necesario seleccionar la opción “Documentos Digitales” y seguir los pasos para convertir la actual licencia en una permanente, siempre que el solicitante cumpla con los requisitos legales.

licencia permanente cdmx modulos exprés - 22 diciembre 2024
Licencia de conducir permanente estará vigente hasta diciembre de 2025 (X/ @GobCDMX)

El horario de atención en las Tesorerías Exprés y centros de servicio es de lunes a domingo, de 9:00 a 21:00 horas. El gobierno capitalino instaló seis Tesorerías Exprés y diez centros de servicio para agilizar el procedimiento. El registro y la solicitud de citas pueden realizarse también a través del chatbot de WhatsApp o por Locatel.

El gobierno de la CDMX sugiere a las personas interesadas iniciar el trámite en los próximos meses para evitar contratiempos.

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