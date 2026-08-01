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Mexicano que fue echado mientras trabajaba rompe el silencio: esta es su advertencia

El trabajador originario de Querétaro aseguró que siempre actuó con respeto y pidió no caer en fraudes que utilizan su nombre

El queretano dio su versión de los hechos, agradeció la solidaridad recibida y anunció la apertura de una cuenta oficial para evitar fraudes.

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Después de que un video se hiciera viral por mostrar a un trabajador mexicano recibiendo insultos de una mujer estadounidense mientras realizaba labores de limpieza, el protagonista del caso decidió romper el silencio para explicar cómo ocurrieron los hechos y aclarar varias situaciones que surgieron tras la enorme difusión del incidente.

Se trata de Isidro Suárez, originario de Querétaro, quien en días recientes se convirtió en tendencia luego de que se difundieran imágenes en las que una mujer extranjera lo confrontaba mientras él limpiaba los ventanales de un complejo habitacional. El caso provocó miles de reacciones en redes sociales y abrió un debate entre los internautas sobre el trato hacia los trabajadores migrantes.

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Ahora, a través de un video compartido en TikTok, Isidro decidió ofrecer su versión de lo sucedido y aseguró que en todo momento desempeñó su trabajo de manera respetuosa.

Isidro Suárez agradeció el apoyo recibido, pero pidió a los usuarios no enviar dinero a perfiles que aseguran recaudar fondos en su nombre.
Isidro Suárez agradeció el apoyo recibido, pero pidió a los usuarios no enviar dinero a perfiles que aseguran recaudar fondos en su nombre.
“Yo estaba trabajando, limpiando sus ventanas. En ningún momento le falté al respeto ni le dije una sola palabra ofensiva. Al contrario, siempre me dirigí a ella con respeto”, afirmó el trabajador mexicano al recordar el momento que quedó grabado en video.

Aprovechan la viralidad para crear perfiles falsos

Además de relatar cómo vivió el altercado, Isidro reveló que la popularidad alcanzada por el caso también ha sido aprovechada por personas ajenas que comenzaron a utilizar su nombre para solicitar dinero en distintas plataformas digitales.

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El mexicano explicó lo sucedido durante el incidente que generó miles de reacciones y aclaró que no está pidiendo dinero por redes sociales.
El mexicano explicó lo sucedido durante el incidente que generó miles de reacciones y aclaró que no está pidiendo dinero por redes sociales.

El queretano explicó que ha detectado cuentas falsas que aseguran estar recaudando donaciones para apoyarlo económicamente, situación que calificó como completamente falsa y sobre la cual decidió alertar públicamente.

“Quiero pedirle a la gente que no envíe ni un centavo, ni un dólar, ni ninguna cantidad de dinero, porque hay personas que están recaudando dinero supuestamente para mí o para mi familia, y eso es completamente falso”, señaló.

Su mensaje tuvo como principal objetivo evitar que más personas sean víctimas de fraude al creer que están ayudando al trabajador que apareció en el video viral.

Anuncia una cuenta oficial para evitar engaños

El trabajador originario de Querétaro aseguró que siempre actuó con respeto y pidió no caer en fraudes que utilizan su nombre.
El trabajador originario de Querétaro aseguró que siempre actuó con respeto y pidió no caer en fraudes que utilizan su nombre.

Con la intención de brindar certeza a quienes desean apoyarlo, Isidro informó que abrirá una cuenta oficial en la plataforma GoFundMe, misma que dará a conocer únicamente a través de sus canales oficiales y mediante un video publicado en TikTok.

De esta manera, busca frenar la proliferación de perfiles apócrifos que han comenzado a aprovechar la atención mediática generada por el caso.

Finalmente, el trabajador mexicano también aprovechó el espacio para agradecer las muestras de solidaridad que ha recibido desde distintos puntos de México y del extranjero.

Después de que el video diera la vuelta a internet, Isidro Suárez denunció que personas están usando su identidad para pedir donaciones falsas.
Después de que el video diera la vuelta a internet, Isidro Suárez denunció que personas están usando su identidad para pedir donaciones falsas.
“Muchas gracias también a la gente que ha puesto algo en mí también y pues decirles muchas gracias de antemano y que estamos unidos, estamos para echarle ganas aquí también. También desearle lo mejor a cada uno de ustedes que son muchos”, expresó.

El testimonio de Isidro Suárez llega apenas unos días después de que el video del altercado se volviera viral y se convirtiera en uno de los temas más comentados en redes sociales. Ahora, además de compartir su experiencia, el trabajador busca evitar que su historia sea utilizada para cometer fraudes, al tiempo que agradece el respaldo que ha recibido de miles de usuarios que se solidarizaron con él tras el incidente.

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