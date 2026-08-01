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Grecia Quiroz dedica emotivo mensaje a Carlos Manzo tras la clausura escolar de su hijo

Recientemente se dio a conocer la detención del R1, señalado como autor intelectual del asesinato de Manzo en 2025

Grecia Quiroz celebra clausura de su hijo y recuerda a Carlos Manzo con tierna foto: “Por ellos seguiré en esta lucha”
Grecia Quiroz celebra clausura de su hijo y recuerda a Carlos Manzo con tierna foto: “Por ellos seguiré en esta lucha”
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Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, recordó a su esposo Carlos Manzo con una tierna fotografía para celebrar la clausura de su hijo: “Por ellos seguiré en esta lucha”, escribió al dedicarle la publicación a su hijo y al evocar la memoria de quien fuera alcalde del municipio michoacano hasta su asesinato en 2025.

La funcionaria compartió un mensaje en sus redes sociales donde felicitó a su hijo por su clausura escolar. “Orgullosa de ti mi Carlitos. Hoy en tu clausura; papá estaría tan feliz de ver en el niño que te has convertido, sé que él te cuida y está contigo en todo momento”, publicó.

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Quiroz también prometió acompañar a sus hijos y mantener vivos los valores que atribuyó a su esposo. “Te prometo mi amor que mamá siempre estará para ti, y que te seguiré enseñando el valor de amar a nuestra patria, a nuestro México lindo”, escribió. En el mismo texto sostuvo que hará lo que Carlos Manzo siempre quiso para ellos: que fueran “hombres de bien”.

El mensaje de la alcaldesa se da pocos días después de la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala “R1″, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 cuando asistía junto con su familia a un evento por el Día de Muertos.

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La ahora alcaldesa, quien encabeza el Movimiento del Sombrero, cerró el mensaje recordando la labor que realizó Manzo en vida y reivindicando su papel como político independiente en el estado. “Gracias al gran hombre de mi vida que me regaló lo mejor; nuestros bellos hijos y por ellos seguiré en esta lucha”, señaló. Después agradeció a quienes han expresado apoyo a sus hijos y escribió: “Que Dios los bendiga”.

Mujer con vestido rojo y sombrero blanco habla por un micrófono en un podio de madera. Al fondo hay una pared de ladrillos y una ventana
(Grecia Quiroz)

El avance de la investigación por el asesinato de Carlos Manzo

El mensaje de Grecia Quiroz se publica mientras continúan los avances en la investigación por el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en Plaza Morelos de Uruapan durante el Festival de las Velas. De acuerdo con información difundida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el caso suma 31 detenidos vinculados a proceso.

Entre ellos figuran autores materiales e intelectuales, reclutadores, operadores logísticos, colaboradores de la organización criminal y personas que habrían dado apoyo para ejecutar el ataque y encubrir a los responsables. Las autoridades identificaron como autor intelectual a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, detenido por fuerzas federales y el Ejército.

Según la versión oficial, “R1” es líder de Los R’s, una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en Uruapan, Morelia, Apatzingán y zonas de Jalisco. Harfuch afirmó que la agresión contra Manzo fue ordenada directamente por ese jefe criminal.

Autoridades federales señalaron a “R1” como presunto líder criminal, mientras Morena negó que haya formado parte de sus filas.
Autoridades federales señalaron a “R1” como presunto líder criminal, mientras Morena negó que haya formado parte de sus filas.

Grecia Quiroz pide que se investiguen nexos políticos

Respecto a los avances recientes, Grecia Quiroz pidió que la investigación por el asesinato de Carlos Manzo llegue “hasta las últimas consecuencias” tras la detención de Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, señalado por autoridades federales como presunto autor intelectual del crimen.

La alcaldesa de Uruapan sostuvo que no debe descartarse ninguna línea de investigación y planteó que también se indague a actores políticos que pudieron estar detrás del asesinato. Junto con ese posicionamiento, difundió un collage en el que aparece Leonel Godoy junto a Roldán Álvarez Ayala, identificado como hermano del “R1”.

En ese mensaje, Quiroz reconoció el trabajo de las fuerzas federales y de Omar García Harfuch, pero subrayó que la captura no cierra el caso. “Este avance apenas es el comienzo de todo lo que está detrás del asesinato de Carlos Manzo”, escribió. También afirmó que “aún hay mucho más por aclarar” y que seguirá atenta al desarrollo del proceso.

La presidenta municipal ya había señalado en meses previos a funcionarios de Morena, entre ellos Godoy, Ignacio Campos Equihua y Raúl Morón, como posibles responsables. Godoy compareció en mayo de 2026 ante la Fiscalía de Michoacán como testigo, rechazó los señalamientos y los calificó como acusaciones sin sustento.

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