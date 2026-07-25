México

Fundación Haghenbeck acusa al Refugio Franciscano de “victimizarse” y reclama la entrega del predio

Aseguró que el litigio por el predio ya fue resuelto y un juez determinó que les pertenece a ellos y no al Refugio

Guardar
Google icon
El traslado de los perros rescatados busca garantizar mejores condiciones de cuidado y resguardo.
El traslado de los perros rescatados busca garantizar mejores condiciones de cuidado y resguardo.

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama acusó al Refugio Franciscano de manipular la opinión pública al convocar a marchas para presionar por la permanencia en un predio cuya propiedad ya fue definida por sentencia judicial, según aseguró a través de un comunicado.

El pasado 19 de julio, el Refugio Franciscano denunció presuntos intentos de desalojo y actos de vandalismo por parte de la Fundación Haghenbeck. “Durante la madrugada de ayer, aproximadamente a las 3:00 a.m., el Refugio Franciscano y toda la familia franciscana fuimos nuevamente víctimas de un grave acto de violencia e ilegalidad”, acusaron a través de un video difundido en redes sociales.

PUBLICIDAD

En respuesta, la fundación recordó este 25 de julio que el “conflicto ya fue resuelto por los tribunales”. Recalcó que existe un litigio que concluyó el 30 de abril de 2026, cuando el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil determinó que el terreno en disputa, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, les pertenece.

Fernando García Juárez, abogado de la Fundación Haghenbeck, señaló que “no marchan por el bienestar de los perros y gatos rescatados del maltrato y la crueldad animal; marchan porque no cuentan con un solo documento que acredite un derecho de uso, posesión o disfrute sobre ese predio y están desesperados”. El jurista insiste en que la sentencia es “clara, definitiva y obligatoria para las partes”.

PUBLICIDAD

La fundación sostuvo que la estrategia del Refugio Franciscano consiste en “desinformar, victimizarse y ejercer presión” para obtener fuera de los tribunales lo que “la justicia les negó”. García Juárez advierte que “ninguna manifestación puede modificar una sentencia firme ni sustituir el imperio de la ley”.

El Refugio Franciscano informó que el centro fue vandalizado la madrugada del lunes pasado. | Refugio Franciscano
El Refugio Franciscano informó que el centro fue vandalizado la madrugada del lunes pasado. | Refugio Franciscano

Fundación Haghenbeck exige la entrega del predio

El reclamo de la Fundación Haghenbeck subraya que, pese a la resolución judicial, el Refugio Franciscano mantiene ocupada una fracción del terreno en disputa y recurre a movilizaciones como método de presión. Insistió en que el conflicto no gira en torno al bienestar animal, sino a la ocupación del predio: “¿Se trata realmente del bienestar de los animales o de la disputa por un terreno?”, cuestionó García Juárez.

El abogado agregó que “mientras el Refugio Franciscano convoca marchas para reclamar un predio que ya los tribunales decidieron, la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama continúa trabajando todos los días para proteger la vida, la salud y el bienestar de cientos de perros y gatos”.

En este contexto, la fundación aseguró que ha destinado recursos para garantizar alimento, medicamentos y atención veterinaria especializada a los animales rescatados. García Juárez afirmó que la institución cuenta con personal capacitado para garantizar el cuidado de los animales encontrados en condiciones de abandono, maltrato o crueldad.

Llamado a las autoridades y adopciones

La Fundación Haghenbeck hizo un “respetuoso pero urgente llamado” al Gobierno de la Ciudad de México para acelerar la campaña de adopción de perros y gatos, lanzada por la jefa de Gobierno Clara Brugada el 8 de enero. Según la fundación, “cada día que pasa se pone en riesgo la salud y bienestar” de los animales que esperan ser adoptados. “Solo la adopción responsable puede ofrecer condiciones que beneficien a los seres sintientes que han sufrido abandono y negligencia”, dice García Juárez.

El predio de más de 163 mil metros cuadrados en la carretera México-Toluca estuvo en disputa judicial entre particulares y la fundación.
El predio de más de 163 mil metros cuadrados en la carretera México-Toluca estuvo en disputa judicial entre particulares y la fundación.

El abogado insiste en que la responsabilidad de resolver la situación recae en las instituciones y en el cumplimiento de la ley. La fundación reitera que la controversia ya fue resuelta por la vía judicial y que cualquier intento de prolongar el conflicto representa una estrategia de victimización por parte del Refugio Franciscano.

Refugio Franciscano denuncia intento de despojo

El Refugio Franciscano reporta que la madrugada del 19 de julio más de 20 personas presuntamente armadas ingresaron de forma violenta a sus instalaciones ubicadas en la Ciudad de México. Según la organización, los agresores retuvieron y amenazaron al cuidador del refugio, además de causarle el robo de pertenencias y obligarlo a recorrer el predio bajo intimidación.

Durante el incidente, parte del albergue fue demolido con herramientas como mazos y sierras, aunque la intervención de elementos policiales evitó daños mayores. El refugio señaló que los responsables pretendían quedarse en el lugar y dejaron evidencia de su presencia, como bolsas de dormir y herramientas, lo que consideran un acto de amedrentamiento.

La organización responsabilizó a personas supuestamente vinculadas a la Fundación Haghenbeck de los hechos y exige la intervención inmediata de las autoridades. El refugio pidió que se investigue el caso, se deslinden responsabilidades y se garantice la seguridad tanto de los animales bajo resguardo como de voluntarios y trabajadores.

Temas Relacionados

Refugio FranciscanoFundación HaghenbeckCDMXmaltrato animalCuajimalpamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Infecciones vaginales: estos hábitos de higiene pueden ayudar a prevenirlas

Los factores que incrementan el peligro de enfermedades incluyen relaciones sexuales intensas o frecuentes, así como diabetes sin control

Infecciones vaginales: estos hábitos de higiene pueden ayudar a prevenirlas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 24 de julio: persecución policial termina con aseguramiento de drogas y vehículo

Un hombre de 38 años fue detenido por policías de la SSC tras una persecución que inició en Azcapotzalco y concluyó en Naucalpan de Juárez.

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 24 de julio: persecución policial termina con aseguramiento de drogas y vehículo

Kimberly ‘La Más Preciosa’ manda apoyo a Karina Torres antes de su ingreso a La Casa de los Famosos México

Aunque reconoce que la relación atraviesa un quiebre documentado públicamente, la integrante de Las Perdidas responde que “puede ser” un reencuentro y que dependerá de lo que diga el tiempo

Kimberly ‘La Más Preciosa’ manda apoyo a Karina Torres antes de su ingreso a La Casa de los Famosos México

CDMX se endulza con la Feria del Dulce 2026: conoce la fecha y el lugar del evento

El evento contará con conciertos, juegos mecánicos, presentaciones de lucha libre y espectáculos de danza

CDMX se endulza con la Feria del Dulce 2026: conoce la fecha y el lugar del evento

Trabajador de un cine en Veracruz entra en pánico tras escuchar golpes en un edificio vacío: video causa escalofríos

La grabación acumula miles de reproducciones mientras internautas intentan encontrar una explicación a los extraños sonidos

Trabajador de un cine en Veracruz entra en pánico tras escuchar golpes en un edificio vacío: video causa escalofríos
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 24 de julio: persecución policial termina con aseguramiento de drogas y vehículo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 24 de julio: persecución policial termina con aseguramiento de drogas y vehículo

De WhatsApp al quirófano: así operan las redes clandestinas de órganos en México

Marina captura a presunto integrante del CJNG en Sinaloa: aseguró armas, vehículos y equipo táctico

Estas son las ciudades de México donde más del 80% de sus habitantes se siente inseguro

Detienen a seis integrantes de “La Empresa” en Morelos tras cateos, informa Harfuch

ENTRETENIMIENTO

Kimberly ‘La Más Preciosa’ manda apoyo a Karina Torres antes de su ingreso a La Casa de los Famosos México

Kimberly ‘La Más Preciosa’ manda apoyo a Karina Torres antes de su ingreso a La Casa de los Famosos México

Diego Luna regresa al universo de Disney: este personaje interpretará en el live action de “Enredados”

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se conocen a la perfección: la prueba viral que desató peticiones de reconciliación en redes

Natalia MX derrota a Clersss y se queda con el triunfo en La Velada del Año VI de Ibai Llanos

¿Quién es RoRo? La influencer española que enfrentará a la streamer mexicana Rivers en La Velada del Año VI

DEPORTES

La Velada del Año VI México: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la pelea de Rivers vs Roro y Natalia Mx vs Clersss

La Velada del Año VI México: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la pelea de Rivers vs Roro y Natalia Mx vs Clersss

Natalia MX derrota a Clersss y se queda con el triunfo en La Velada del Año VI de Ibai Llanos

¿Quién es RoRo? La influencer española que enfrentará a la streamer mexicana Rivers en La Velada del Año VI

Pato Merlín da el salto al mundo de la moda al lanzar sus tenis

Gilberto Mora rompe el silencio sobre Europa tras darle el triunfo a Xolos sobre el León en la Liga MX