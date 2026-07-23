¿Por qué México fue “el mejor” anfitrión del Mundial 2026? Estudio revela los motivos

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - México vs Sudáfrica - Hinchas se reúnen en la Ciudad de México - Zócalo, Ciudad de México, México - 11 de junio de 2026 - Un balón gigante de la Copa Mundial de la FIFA 2026 detrás de hinchas mexicanos que reaccionan mientras ven el partido. REUTERS/Marian Carrasquero

México logró ser catalogado como “el mejor anfitrión del mundo” durante su participación en la Copa del Mundo 2026, de acuerdo con el estudio Expat Insider 2025 de InterNations, que fue destacado por la Secretaría de Turismo.

El análisis destaca la calidez de la población mexicana hacia quienes llegan del extranjero.

De acuerdo con el estudio, la República Mexicana ocupa el primer lugar global en facilidad para sentirse bienvenido y también lidera en cultura y bienvenida. Además, el país se ubica en la segunda posición mundial en la facilidad para hacer amigos y en tercer lugar en amabilidad local.

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La percepción de quienes viven la experiencia en México respalda estos resultados: el 88% de las personas extranjeras se sienten bienvenidas en el país, una cifra superior al promedio global de 62%, El 79% afirma sentirse como en casa y el 70% considera que es fácil entablar amistad con mexicanos.

México reconocido como anfitrión en la final de la Copa del Mundo 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó el pasado lunes 20 de julio que líderes como el presidente estadounidense, Donald Trump, y el rey de España, Felipe VI, felicitaron a México por su organización en el torneo y a la Selección Mexicana por su desempeño en la cancha.

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Sheinbaum Pardo destacó que en las múltiples felicitaciones se reconocía, no solo la organización, sino también la alegría de la afición, así como el trato brindado a turistas y delegaciones internacionales que se hospedaron en alguna de las tres sedes.

Razones según el gobierno de México por las que el país destacó en el Mundial

Por su parte, Clara Brugada Molina, jefa del gobierno en la Ciudad de México, sede que recibió más de 12 millones de personas, afirmó que la capital “fue la mejor sede”.

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Los aficionados no pierden la oprtunidad de pasarla bien. (Infobae)

De acuerdo con Brugada, se debe a que los capitalinos y visitantes se apropiaron del espacio público, donde el Ángel de la Independencia fue el escenario donde entre aficionados se lanzaban al aire mientras coreaban: “Quiere volar, quiere volar”, imágenes que se hicieron virales en redes sociales.

“Ganó la ciudad porque aceleró obras, creó empleos, fortaleció el transporte público, abrió la cultura y el deporte, defendió los derechos y demostró que la seguridad, la libertad y la alegría jueguen en el mismo equipo. En las calles, en el Mundial lo ganó la Ciudad de México; la campeona del Mundial”, afirmó la mandataria capitalina.

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Irán agradeció a México por su recibimiento

La Copa del Mundo 2026 se desarrolló bajo un contexto político internacional donde distintas naciones enfrentan problemáticas, tal es el caso de Irán, cuya selección vivió restricciones por Estados Unidos durante el torneo, pues originalmente iba a hospedarse en territorio estadounidense, sin embargo, tras las declaraciones de Donald Trump donde señaló que no se podía garantizar el bienestar del equipo, Irán solicitó a México su apoyo.

El gobierno de México facilitó la instalación de su campamento base en Tijuana, Baja California, desde el pasado 7 de junio, como sede emergente frente a las trabas logísticas y migratorias impuestas por el gobierno de Estados Unidos.

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Fútbol Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Irán abandona el hotel de Tijuana antes del primer partido del Mundial - Tijuana, México - 14 de junio de 2026 Un aficionado con un cartel de apoyo a Irán frente al hotel antes del partido REUTERS/Victor Medina

Ese gesto fue agradecido por la Embajada de Irán: “Agradecemos a nuestros amigos tijuanenses que abrieron sus corazones a nuestra Selección: “Jamás olvidaremos su hospitalidad y calidez”, publicaron en un mensaje desde ‘X’.

La despedida retomó el contraste entre el recibimiento en Baja California y los obstáculos atribuidos a Estados Unidos. “Les agradecemos inmensamente el amor que nos brindaron. A pesar de sufrir muchas injusticias por parte de sus vecinos del norte, ustedes nos hicieron sentir acompañados”, expresó la delegación.

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