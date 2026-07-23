Colombia

Agente de tránsito en Itagüí se descompensó tras conocer que no le renovarían su contrato: requirió atención médica

La situación ocurrió como consecuencia del cambio de personal generado por el concurso de méritos para el cargo

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Acuarela que representa a cuatro personas de rodillas alrededor de un individuo tendido en el suelo de un edificio.
El hombre requirió atención médica tras el hecho - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un agente de tránsito presentó una descompensación dentro de las oficinas de la Secretaría de Movilidad de Itagüí, Antioquia, tras ser informado sobre la terminación de su vínculo laboral con la entidad.

El episodio ocurrió en el contexto del inicio del proceso de desvinculación de agentes temporales y provisionales, una medida que responde a la llegada de quienes resultaron ganadores en el concurso de méritos del Proceso de Selección Antioquia 3, impulsado por la Comisión Nacional del Servicio Civil en julio de 2026.

El agente afectado debió recibir atención de los organismos de emergencia debido a su condición, según confirmó el medio el Itaguiseño. En redes sociales, la noticia provocó una oleada de comentarios, entre los que se leía: “Con la situación tan difícil, se descompensa cualquiera quedarse sin trabajo”, y también: “Deberían dejar los que están trabajando después que sean personas correctas y honestas e ir metiendo poco a poco los que ganaron”.

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Otras opiniones pusieron en duda la transparencia del proceso con frases como: “Por méritos o por rosca política?”, mientras algunos ironizaron sobre la reacción del agente: “Le dieron un billete de 100 mil falso”. La Secretaría no ha emitido declaraciones adicionales sobre nuevos casos similares.

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