Colombia

Autoridades investigan confusa muerte de adolescente en El Bosque: se había ido a vivir con su pareja hace una semana

Los investigadores del caso se encontraron con testimonios contradictorios sobre lo que ocurrió en la vivienda, por lo que están verificando lo que sucedió para reconstruir la escena y así judicializar al responsable

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Las autoridades investigan la responsabilidad de la pareja de la joven - crédito Luis Gandarillas/EFE
Las autoridades investigan la responsabilidad de la pareja de la joven - crédito Luis Gandarillas/EFE

En la jornada del domingo 19 de julio de 2026, se confirmaron detalles de la muerte de una adolescente en Barranquilla (Atlántico), un caso que está bajo investigación de las autoridades, teniendo en cuenta que la menor de edad murió en confusos hechos en una vivienda ubicada en el sector de Villa Caracas, en el barrio El Bosque.

La víctima fue identificada como Herianny Carolay Montilla Rincón, una joven venezolana de 16 años, que murió por causa de un impacto de bala en el pecho. Aunque la adolescente fue trasladada al Hospital Camino el Bosque de María, los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales, lo que desató una verificación de los hechos para establecer qué ocurrió.

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La comunidad de Villa Caracas pide justicia por lo sucedido, debido a que se trataba de una menor de edad que cursaba décimo grado en la Institución Educativa Distrital América Latina, donde sus compañeros y docentes le rindieron homenaje y la recordaron en medio del luto.

Feminicidio en Medellín: un hombre asesinó a su expareja en el barrio Santa Cruz - crédito Miguel Gutiérrez/Colprensa y Medellinliving
Loa casos de violencia de género preocupan a las autoridades - crédito Miguel Gutiérrez/Colprensa

Las horas previas al disparo

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la adolescente se había mudado tan solo unos días antes con su pareja sentimental, debido a que quería compartir con él la mayor parte de su tiempo. Sin embargo, la convivencia no sería la más tranquila.

De acuerdo con versiones entregadas por los vecinos del lugar a los medios locales como El Heraldo, minutos antes de que la joven recibiera un disparo, se escuchó una fuerte discusión dentro de la vivienda. Esa versión forma parte de los testimonios recogidos para avanzar en el esclarecimiento del caso.

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Del mismo modo, entre los allegados a la víctima mortal surgieron versiones que acusan a la pareja como responsable y exigen justicia. El señalado fue identificado como Wahinner Jesús Pareja Romero, de 20 años, que quedó en manos de la Policía.

Las autoridades no han definido todavía si el ataque fue intencional o accidental, teniendo en cuenta que la familia del joven asegura que el arma se disparó en medio de un forcejeo, por lo que la Policía sigue con la recolección de información en la zona para establecer responsabilidades y aclarar las circunstancias que rodearon la muerte.

La joven llevaba una semana de convivencia con su novio cuando ocurrió el ataque - crédito Sáshenka Gutiérrez/EFE
La joven llevaba una semana de convivencia con su novio cuando ocurrió el ataque - crédito Sáshenka Gutiérrez/EFE

Ante la gravedad del caso, las autoridades piden a la comunidad que denuncie cualquier señal de violencia por parte de sus parejas o allegados, debido a que actuar a tiempo podría evitar un desenlace fatal.

Entre los canales habilitados se encuentra la línea de emergencia 123 o pueden acudir de forma presencial a la Fiscalía General de la Nación, las Comisarías de Familia, o si el caso involucra a una menor de edad se puede comunicar al 141, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

“Todo adulto o niño que necesite reportar una emergencia, hacer una denuncia o pedir orientación sobre casos de maltrato infantil, violencia sexual, acoso escolar, trabajo infantil o consumo de sustancias psicoactivas, entre muchas otras situaciones que amenacen o afecten la vida e integridad de un niño, niña o adolescente”, indicó la entidad que vela por la seguridad de los menores de edad en el país.

Cruz de madera pintada de color morado con varias rosas blancas y velas encendidas en su base. Al fondo, una silueta montañosa bajo un cielo nublado.
Las autoridades trabajan por evitar más muertes de adultos y jóvenes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Guía para denunciar casos de violencia de género

La Alcaldía de Barranquilla publicó una guía con el fin de que las mujeres sepan qué hacer en caso de un ataque en contra de su integridad:

Si fue agredida sexualmente:

  • Llame a la línea de atención de emergencias 123.
  • Acérquese a los servicios de urgencia del centro de salud más cercano.
  • No se bañe y no cambie su ropa (Si lo hizo, lleve las prendas de vestir que tenía al momento de registrarse la violencia).
  • ¡No espere! solo tiene máximo 72 horas para tratar de evitar embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual.

Si fue agredida físicamente:

  • Llame a la línea de atención de emergencias 123.
  • Asista a los servicios de urgencia del centro de salud más cercano.
  • Puede ir a la Fiscalía o Comisaría de Familia, para denunciar el hecho.

Si fue agredida con ácido o agente químico:

  • Llame a la línea de atención de emergencias 123.
  • Riegue agua en la parte del cuerpo afectada, intente que esta no caiga directamente sobre la herida ya que puede afectar otros tejidos.
  • Corte y retire la ropa.
  • Seque la piel.
  • Pida ayuda. 

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