Colombia

Por robarle un camión, conductor fue asesinado en Santander: ofrecen millonaria recompensa por información

La compañía dueña del vehículo anunció el pago a quien ayude a recuperar el Fotón de placas LPL209 o a ubicar a los autores del crimen ocurrido en Puerto Parra durante la madrugada del domingo 19 de julio

Guardar
Google icon
Gremios de transporte de carga desmintieron posibilidad de ir a paro si se incrementa el precio del Acpm - crédito Colprensa
El conductor William Tejada fue asesinado durante el robo de un camión en la zona rural de Puerto Parra, Santander, en la madrugada del 19 de julio - crédito Colprensa

Un conductor fue asesinado durante un robo de camión en la zona rural de Puerto Parra, Santander, en la madrugada del domingo 19 de julio, hecho que provocó el despliegue de un operativo policial y la oferta de una recompensa de hasta $20 millones por información que permita ubicar el vehículo robado o identificar a los responsables.

La víctima, identificada como William Tejada, se encontraba en su vivienda del corregimiento Montoya cuando un grupo de hombres armados irrumpió en el inmueble poco antes de las 2:00 a. m.

El ataque y el robo del camión

De acuerdo con la información reunida por las autoridades y difundida por medios locales, el objetivo de los delincuentes era apropiarse de un camión Fotón de placas LPL209, propiedad de una empresa transportadora.

PUBLICIDAD

Unidades del CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento de los cuerpos y recolectaron pruebas en el lugar del ataque armado ocurrido en el barrio Altos de Parrantial, en Maicao - crédito red social X
Hombres armados irrumpieron en la vivienda de William Tejada en el corregimiento Montoya poco antes de las 2:00 a. m. - crédito X

El vehículo se hallaba estacionado en un lote cercano a la residencia de Tejada. Durante el asalto, los atacantes dispararon contra el conductor, que murió en el lugar a causa de las heridas recibidas. El reporte de la policía confirmó que los responsables huyeron del sitio a bordo del camión robado.

La noticia del crimen fue confirmada por las autoridades de Santander, que iniciaron la recolección de pruebas en la escena y la toma de testimonios de familiares y vecinos del corregimiento Montoya. El hecho dejó consternada a la comunidad, que lamenta la pérdida de un trabajador del sector transporte y exige acciones frente a la inseguridad rural.

PUBLICIDAD

Recompensa y acciones de búsqueda

Tras el homicidio, la empresa dueña del camión anunció una recompensa de $20 millones para quienes entreguen información que conduzca a la ubicación del vehículo o facilite la identificación y captura de los autores del crimen. Las autoridades indicaron que la colaboración ciudadana será fundamental para esclarecer el caso, mientras mantienen abiertas varias líneas de investigación.

Levantamiento de cuerpo
La Policía de Santander confirmó que los responsables huyeron del lugar a bordo del camión robado tras disparar contra el conductor - crédito Colprensa

Los investigadores no descartan ninguna hipótesis sobre los móviles del ataque. Aunque el robo del camión aparece como la motivación principal, las pesquisas intentan determinar si existían amenazas previas contra Tejada o si el conductor fue blanco deliberado de una banda organizada que opera en la región.

Impacto en la comunidad y antecedentes de violencia

El asesinato de William Tejada generó preocupación entre los habitantes del corregimiento Montoya y del municipio de Puerto Parra, que advierten sobre el aumento de hechos violentos en las carreteras y zonas rurales de Santander. Según reportes recogidos por Vanguardia, la vulnerabilidad de los transportadores ha sido reiterada por sindicatos y asociaciones del gremio, que piden mayor presencia estatal y acciones preventivas.

El episodio se suma a otros hechos recientes en la región. Recientemente, Eduardo Mauricio Navas, de 40 años, fue asesinado en la vía entre Lebrija y Girón al ser interceptado por sicarios que se movilizaban en motocicletas. La víctima conducía un vehículo particular cuando fue atacada a tiros, en un hecho que también está siendo investigado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Un fuerte olor que provenía de la casa del extranjero despertó la alarma entre sus vecinos - crédito Colprensa
La empresa dueña del camión ofreció una recompensa de $20 millones por información que permita ubicar el vehículo o identificar a los responsables - crédito Colprensa

“El conductor recibió múltiples impactos de arma de fuego que le ocasionaron la muerte en el lugar”, informó la Policía Metropolitana de Bucaramanga, que mantiene operativos de búsqueda en los corredores viales afectados.

Avance de las investigaciones y llamado a la ciudadanía

La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y la Fiscalía General de la Nación adelantan labores de inteligencia, entrevistas y revisión de cámaras de seguridad para identificar a los responsables de ambos crímenes. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para suministrar información relevante, garantizando absoluta reserva a quienes colaboren con las investigaciones.

La recompensa de $20 millones sigue vigente, y tanto la empresa transportadora como las autoridades confían en que la cooperación de la comunidad facilite el esclarecimiento del asesinato de William Tejada y la recuperación del camión robado.

Temas Relacionados

Conductores asesinadosCamión robadoPuerto ParraSantanderColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Salario mínimo de 2026: empresas critican aumento que respaldó el Consejo de Estado y se quejan de los costos laborales que asumieron

La CEO de Lexacty SAS, Audrey Rodríguez, señaló que “las empresas no están produciendo más, así que para no quebrar terminan trasladando ese costo al precio final de los productos”

Salario mínimo de 2026: empresas critican aumento que respaldó el Consejo de Estado y se quejan de los costos laborales que asumieron

Marbelle ‘se la dedicó’ a Beto Coral tras ser deportado de EE. UU.: “Le bajaron la espuma”

La cantante colombiana ya suma tres días publicando y reposteando mensajes en contra del activista y creador de contenido petrista

Marbelle ‘se la dedicó’ a Beto Coral tras ser deportado de EE. UU.: “Le bajaron la espuma”

Modificarán 36 rutas del Sitp por cierres en la avenida Villavicencio: así funcionará Transmilenio durante el desfile militar del 20 de julio

Los recorridos alternos usarán la Autopista Sur y la avenida Boyacá, además de desvíos por carreras 72 y 73 y diagonales del sur de Bogotá

Modificarán 36 rutas del Sitp por cierres en la avenida Villavicencio: así funcionará Transmilenio durante el desfile militar del 20 de julio

Colombia brilló en el Mundial Juvenil de Ultimate: así quedaron sus tres selecciones entre las mejores del mundo

Las selecciones open, femenina y mixta consolidaron a Colombia entre las principales potencias juveniles del ultimate tras finalizar el Mundial dentro del Top 10

Colombia brilló en el Mundial Juvenil de Ultimate: así quedaron sus tres selecciones entre las mejores del mundo

Autoridades investigan confusa muerte de adolescente en El Bosque: se había ido a vivir con su pareja hace una semana

Los investigadores del caso se encontraron con testimonios contradictorios sobre lo que ocurrió en la vivienda, por lo que están verificando lo que sucedió para reconstruir la escena y así judicializar al responsable

Autoridades investigan confusa muerte de adolescente en El Bosque: se había ido a vivir con su pareja hace una semana
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Shakira cantó ‘Dai Dai’ en el show de medio tiempo del Mundial 2026 en el MetLife Stadium

Shakira cantó ‘Dai Dai’ en el show de medio tiempo del Mundial 2026 en el MetLife Stadium

Jimmy Fallon revive aparición de Shakira en su programa con miras a la presentación de la artista en la final del Mundial 2026

Concierto Rosalía Bogotá: Tokischa estuvo en el confesionario y sorprendió con historia de su juventud

Shakira ya llegó al estadio para el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026: “Es muy emocionante, gente”

Actriz de ‘Pa’ quererte’ reveló por qué no estará en la segunda temporada: “Es por un problema de tiempo, amigos”

Deportes

Colombia brilló en el Mundial Juvenil de Ultimate: así quedaron sus tres selecciones entre las mejores del mundo

Colombia brilló en el Mundial Juvenil de Ultimate: así quedaron sus tres selecciones entre las mejores del mundo

Deportivo Pereira seguirá sin poder jugar en su ciudad: la grama y la silletería del estadio no estarán listas

Iván Mejía anunció que volverá al retiro luego de trabajar durante el Mundial 2026 con RTVC: “Eterno agradecimiento”

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay II-2026, hoy, 19 de julio

Esta selección será la campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026, según Independiente Santa Fe