Por robarle un camión, conductor fue asesinado en Santander: ofrecen millonaria recompensa por información

El conductor William Tejada fue asesinado durante el robo de un camión en la zona rural de Puerto Parra, Santander, en la madrugada del 19 de julio - crédito Colprensa

Un conductor fue asesinado durante un robo de camión en la zona rural de Puerto Parra, Santander, en la madrugada del domingo 19 de julio, hecho que provocó el despliegue de un operativo policial y la oferta de una recompensa de hasta $20 millones por información que permita ubicar el vehículo robado o identificar a los responsables.

La víctima, identificada como William Tejada, se encontraba en su vivienda del corregimiento Montoya cuando un grupo de hombres armados irrumpió en el inmueble poco antes de las 2:00 a. m.

El ataque y el robo del camión

De acuerdo con la información reunida por las autoridades y difundida por medios locales, el objetivo de los delincuentes era apropiarse de un camión Fotón de placas LPL209, propiedad de una empresa transportadora.

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Hombres armados irrumpieron en la vivienda de William Tejada en el corregimiento Montoya poco antes de las 2:00 a. m. - crédito X

El vehículo se hallaba estacionado en un lote cercano a la residencia de Tejada. Durante el asalto, los atacantes dispararon contra el conductor, que murió en el lugar a causa de las heridas recibidas. El reporte de la policía confirmó que los responsables huyeron del sitio a bordo del camión robado.

La noticia del crimen fue confirmada por las autoridades de Santander, que iniciaron la recolección de pruebas en la escena y la toma de testimonios de familiares y vecinos del corregimiento Montoya. El hecho dejó consternada a la comunidad, que lamenta la pérdida de un trabajador del sector transporte y exige acciones frente a la inseguridad rural.

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Recompensa y acciones de búsqueda

Tras el homicidio, la empresa dueña del camión anunció una recompensa de $20 millones para quienes entreguen información que conduzca a la ubicación del vehículo o facilite la identificación y captura de los autores del crimen. Las autoridades indicaron que la colaboración ciudadana será fundamental para esclarecer el caso, mientras mantienen abiertas varias líneas de investigación.

La Policía de Santander confirmó que los responsables huyeron del lugar a bordo del camión robado tras disparar contra el conductor - crédito Colprensa

Los investigadores no descartan ninguna hipótesis sobre los móviles del ataque. Aunque el robo del camión aparece como la motivación principal, las pesquisas intentan determinar si existían amenazas previas contra Tejada o si el conductor fue blanco deliberado de una banda organizada que opera en la región.

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Impacto en la comunidad y antecedentes de violencia

El asesinato de William Tejada generó preocupación entre los habitantes del corregimiento Montoya y del municipio de Puerto Parra, que advierten sobre el aumento de hechos violentos en las carreteras y zonas rurales de Santander. Según reportes recogidos por Vanguardia, la vulnerabilidad de los transportadores ha sido reiterada por sindicatos y asociaciones del gremio, que piden mayor presencia estatal y acciones preventivas.

El episodio se suma a otros hechos recientes en la región. Recientemente, Eduardo Mauricio Navas, de 40 años, fue asesinado en la vía entre Lebrija y Girón al ser interceptado por sicarios que se movilizaban en motocicletas. La víctima conducía un vehículo particular cuando fue atacada a tiros, en un hecho que también está siendo investigado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

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La empresa dueña del camión ofreció una recompensa de $20 millones por información que permita ubicar el vehículo o identificar a los responsables - crédito Colprensa

“El conductor recibió múltiples impactos de arma de fuego que le ocasionaron la muerte en el lugar”, informó la Policía Metropolitana de Bucaramanga, que mantiene operativos de búsqueda en los corredores viales afectados.

Avance de las investigaciones y llamado a la ciudadanía

La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y la Fiscalía General de la Nación adelantan labores de inteligencia, entrevistas y revisión de cámaras de seguridad para identificar a los responsables de ambos crímenes. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para suministrar información relevante, garantizando absoluta reserva a quienes colaboren con las investigaciones.

La recompensa de $20 millones sigue vigente, y tanto la empresa transportadora como las autoridades confían en que la cooperación de la comunidad facilite el esclarecimiento del asesinato de William Tejada y la recuperación del camión robado.

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