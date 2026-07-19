México

Rajas con crema y elote: el platillo mexicano cremoso que conquista cualquier comida

Aprende a preparar una opción casera, fácil y llena de sabor, ideal para acompañar carnes, servir en tacos o disfrutar como plato principal

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Tazón de barro con rajas de chile verde, granos de elote, salsa cremosa blanca, queso desmoronado y hierbas, junto a una cuchara y tortillas apiladas.
Las rajas con crema y elote combinan chile poblano, granos de elote y una salsa cremosa en un platillo de cocina casera mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las rajas con crema y elote son uno de los platillos más representativos de la cocina casera mexicana. Su combinación de chile poblano, granos de elote y una salsa cremosa da como resultado una receta versátil que puede disfrutarse como guarnición o como plato principal acompañada de tortillas recién hechas, arroz o frijoles. Su preparación no requiere técnicas complicadas, lo que la convierte en una excelente alternativa para cualquier ocasión.

El equilibrio entre el sabor ligeramente ahumado del chile poblano y la suavidad de la crema hace que este platillo sea una de las recetas favoritas en muchos hogares. Los granos de elote aportan un toque dulce que contrasta con el resto de los ingredientes y crea una mezcla de texturas agradable en cada bocado. Además, es una opción que puede prepararse con ingredientes fáciles de encontrar durante todo el año.

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Aunque existen diferentes variantes según la región o las preferencias de cada familia, la esencia de esta receta permanece intacta. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla es posible obtener un platillo que destaca por su sabor y que suele estar presente tanto en la comida diaria como en reuniones especiales.

Ingredientes y preparación para hacer rajas con crema y elote

Un plato de rajas de chile poblano en salsa cremosa con granos de elote, queso desmoronado y una ramita de cilantro sobre un recipiente de barro.
La receta de rajas con crema y elote funciona como guarnición o como plato principal con tortillas, arroz o frijoles. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave de esta receta está en asar correctamente los chiles poblanos para potenciar su sabor y retirar la piel con facilidad. Una vez listos, el resto del proceso consiste en integrar los ingredientes poco a poco hasta conseguir una mezcla cremosa y bien equilibrada.

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Ingredientes

  • 5 chiles poblanos
  • 1 taza de granos de elote cocidos
  • ½ cebolla fileteada
  • 2 dientes de ajo picados
  • 250 ml de crema
  • 200 gramos de queso manchego rallado
  • 1 cucharada de mantequilla
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto

Preparación

  1. Asa los chiles poblanos directamente sobre el fuego o en un comal hasta que la piel esté quemada.
  2. Colócalos en una bolsa o recipiente tapado durante unos minutos para que suden.
  3. Retira la piel, las semillas y las venas, después córtalos en tiras.
  4. Derrite la mantequilla en un sartén y sofríe la cebolla junto con el ajo hasta que se suavicen.
  5. Agrega las rajas de chile poblano y los granos de elote, mezclando durante unos minutos.
  6. Incorpora la crema y cocina a fuego bajo.
  7. Añade el queso manchego rallado y mezcla hasta que se derrita completamente.
  8. Sazona con sal y pimienta al gusto.
  9. Sirve caliente.

Consejos para disfrutar este platillo en diferentes presentaciones

Un tazón marrón contiene rajas de chile verde, elote, cebolla picada y cilantro en salsa cremosa. El tazón está sobre una superficie de madera.
Las rajas con crema y elote se usan como relleno de tacos, quesadillas o burritos, y se acompañan con arroz blanco, salsa mexicana o limón. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las rajas con crema y elote pueden servirse de distintas maneras según la ocasión. Son un excelente acompañamiento para carnes asadas, pollo o cerdo, pero también funcionan como relleno de tacos, quesadillas, burritos o incluso para acompañar una porción de arroz blanco. Gracias a su consistencia cremosa, se adaptan fácilmente a diferentes menús.

Otro aspecto que hace popular esta receta es su rapidez de preparación. Una vez que los chiles están limpios y cortados, el resto del proceso toma solo unos minutos. Cocinar la mezcla a fuego bajo permite que la crema conserve una textura suave y que el queso se funda de manera uniforme, integrando todos los sabores sin perder cremosidad.

Servir este platillo recién hecho permite apreciar mejor su textura y aroma. Puede complementarse con tortillas de maíz o de harina recién calentadas y, para quienes prefieren un toque adicional de sabor, acompañarse con una salsa mexicana o unas gotas de limón. Su equilibrio entre ingredientes sencillos y un resultado reconfortante explica por qué las rajas con crema y elote siguen siendo una de las recetas favoritas de la cocina mexicana.

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