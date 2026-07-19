EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy domingo 19 de julio: inicia “Carrera Princesas Run 2026” sobre Av. Paseo de la Reforma

La agenda de movilizaciones sociales para este 19 de julio de 2026 en la Ciudad de México contempla 12 concentraciones, una rodada motociclista, cinco rodadas ciclistas, una rodada en patines y 22 eventos de esparcimiento. Entre las concentraciones destacan protestas feministas, actividades en memoria de personas desaparecidas, eventos en defensa de derechos cannábicos y reuniones por el cierre del Mundial de Futbol 2026. También se prevén actividades culturales, deportivas y religiosas en distintas alcaldías, lo que podría generar afectaciones viales en diversos puntos de la capital.
12:26 hsHoy
La Estela de Luz marca tanto el punto de partida como de llegada de la Carrera Princesas Run 2026, que comenzó sobre Avenida Paseo de la Reforma.