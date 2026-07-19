Actriz de ‘Pa’ quererte’ reveló por qué no estará en la segunda temporada: “Es por un problema de tiempo, amigos”

La actriz afirmó que debido a un problema de tiempos en su agenda cumpliendo compromisos adquiridos con anterioridad, no le fue posible llegar a un acuerdo - crédito @lozano_alina/IG

Pa’ seguirte queriendo llegará a la pantalla de Canal RCN como continuación de Pa’ quererte, pero lo hará sin uno de sus rostros más recordados: Alina Lozano, que confirmó que no participará en la nueva entrega y lo resumió así: “No voy a estar en la segunda temporada de Pa’ quererte, es decir, en Pa’ seguirte queriendo”.

De acuerdo con la programación, la novela que llamó la atención de los televidentes, la producción se estrena el martes 21 de julio a las 8:00 p. m.

La actriz explicó que su ausencia responde a un cruce de agenda con otro proyecto. “¿Por qué? Porque estaba al mismo tiempo haciendo el reality”, dijo Lozano al referirse al trabajo que asumió en paralelo al desarrollo de la secuela.

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La producción que llegó a las pantallas en su primera temporada durante la pandemia, se consolidó como una de las telenovelas más vistas en Colombia con una historia centrada en Mauricio Reina, un diseñador exitoso cuya vida cambia cuando descubre que es padre de Isabel Trujillo, una niña de ocho años.

Alina Lozano ha luchado toda su vida con problemas alimenticios y psicológicos. Foto - lozanoalina

En la primera temporada, Lozano interpretó a Elvira Mora, la madre de Mauricio Reina, personaje encarnado por el actor Sebastián Martínez. Sobre ese papel, la actriz recordó el reconocimiento que obtuvo: “Por acá tengo mi segundo India Catalina, me lo gané por doña Elvira en Pa’ quererte”.

Aunque aseguró que recibió una propuesta para regresar, señaló que no pudo aceptarla. “Realmente quiero agradecerle a RCN porque me hicieron una oferta muy atractiva con todas las cosas que ustedes saben que he comentado acá, mis condiciones laborales, mi transporte. Bueno, muchas cosas. Lo agradezco infinitamente”, afirmó.

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Lozano insistió en que la razón fue estrictamente logística: “Por un tema de tiempo, amigos, de tiempo, es que no”.

'Pa’ Seguirte Queriendo' regresa a la pantalla con nueva temporada en Canal RCN - crédito @estudiosrcn/ Instagram

Aun así, dejó abierta la posibilidad de volver si el proyecto continúa. “Y auguro para esta segunda temporada de Pa’ seguirte queriendo éxitos totales. Y si hubiese alguna otra temporada y me vuelven a invitar, ¡Ahí, quiero estar, quiero estar!”, dijo.

Mensajes como: “Tu personaje era maravilloso, lástima que lo dejaste por falta de tiempo”; “Te vamos a extrañar en esta segunda temporada”; “Qué lástima que no vaya a estar, la verdad ese personaje me encantaba”; “Te queremos de vuelta a las novelas, ya haces falta”, entre otros.

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La serie, bajo la dirección de Israel Sánchez y Lucho Sierra, y con libretos de Juan Andrés Granados, Paola Arias, Ana Fernanda Martínez y Andrea López, contará con un elenco de amplia trayectoria.

Juliette Pardau, Sebastián Martínez, Juliana Galvis, Diana Wiswell y Hanny Vizcaíno encabezan la nueva entrega, acompañados por Variel Sánchez, Natalia Jerez, David Martínez, Pity Camacho, Marianella González, Laura de León, Luis Eduardo Arango, Aida Morales, Alejandra Ávila, Sharon Delgado, Manuel Sarmiento, Camila Jurado, Silvia de Dios, Horacio Tavera, Amparo Conde y Mónica Pardo.

La nueva temporada muestra a los protagonistas enfrentando cambios personales y familiares, varios años después de los sucesos originales - crédito @estudiosrcn/ Instagram

“Este martes 21 de julio empieza este juego que tanto habíamos empezado, con personajes inigualables que nos van a conquistar con cada una de sus ocurrencias ¡Que empiece el juego tan hermoso que es vivir la vida con los hijos! 😍🥹👏“, escribió el canal en su cuenta de Instagram.

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Pa’ Quererte, la serie original, se consolidó como un fenómeno de audiencia y conversación en redes sociales en Colombia, logrando 10 premios India Catalina en 2021. La historia se destacó por abordar temas universales desde una perspectiva cercana y realista, lo que permitió que los televidentes se identificaran con las experiencias y dilemas de los personajes.

En esta segunda parte, los personajes se reencuentran con su pasado y enfrentan la necesidad de reconstruir relaciones, asumir los cambios de quienes los rodean y aceptar sus nuevas versiones. La ficción busca reflejar el proceso de adaptación de las familias actuales, en un entorno contemporáneo, donde los lazos se ponen a prueba, según lo que detalló el canal.

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