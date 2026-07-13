Cómo está el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, que Irán asegura haber cerrado y EEUU quiere mantener abierto

La escalada militar en Medio Oriente retrajo la circulación en el Golfo Pérsico

El tráfico marítimo en Ormuz cayó a seis buques el domingo 12 de julio, su nivel más bajo en cinco semanas, en medio del cruce de ataques entre Estados Unidos e Irán y de incidentes contra embarcaciones en Oriente Medio que elevaron la inquietud por la seguridad.

La baja respondió al aumento del riesgo para la navegación en el estrecho de Ormuz, donde los datos de Kpler registraron apenas seis tránsitos ese día. El descenso coincidió con una nueva oleada de ataques de Estados Unidos contra Irán, versiones opuestas sobre si la vía seguía abierta al tráfico comercial y reportes de acciones contra barcos en la zona.

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Entre los buques que salieron del estrecho figuró el superpetrolero Humanity, con 2 millones de barriles de crudo iraní, y el Capetan Andreas, con unos 500.000 barriles de productos petroleros kuwaitíes.

Los datos también mostraron que tres petroleros vacíos entraron al Golfo para cargar crudo. La mayoría de esas embarcaciones apagó sus transpondedores al cruzar el estrecho.

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Durante el fin de semana no aparecieron en los registros visibles de seguimiento metaneros de gas natural licuado que hubieran entrado en el paso marítimo. Kpler también detectó la salida, entre el 10 y el 12 de julio, de un buque controlado por Abu Dhabi National Oil Co con rumbo al puerto de Dahej, en India.

La escalada militar agrava los riesgos para la navegación

El Mando Central de Estados Unidos afirmó que sus fuerzas completaron el domingo otra oleada de ataques contra Irán. Según ese balance, los bombardeos alcanzaron decenas de objetivos en varios puntos con municiones de precisión.

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Ese contexto reforzó la presión sobre una de las rutas marítimas más sensibles de la región.

Versiones opuestas sobre la apertura del estrecho

El presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó el domingo que el estrecho de Ormuz está abierto al tráfico comercial. Esa versión chocó con la postura anunciada antes por Irán.

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Teherán había declarado el cierre del estrecho después de que un buque navegó por una ruta no autorizada y recibió un ataque. El lunes 13 de julio, la Guardia Revolucionaria iraní sostuvo que su armada detuvo dos barcos durante la noche tras inutilizar sus sistemas, aunque no identificó cuáles eran.

Personal de defensa civil y rescate de Baréin trabaja en un edificio residencial que, según el Ministerio del Interior bareiní, fue alcanzado por un dron iraní, en Muharraq (Policía de Baréin/Imagen cedida vía REUTERS)

Los ataques se extienden en la región

La tensión también se extendió a Baréin, donde la Fuerza de Defensa de Baréin aseguró que sus sistemas antiaéreos interceptaron y destruyeron varios ataques iraníes con misiles y drones. La institución añadió que Irán siguió atacando a civiles en el reino.

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La agencia semioficial iraní Mehr informó de explosiones en Bandar Abbas, ciudad portuaria situada en la costa del estrecho de Ormuz, y en la cercana isla de Qeshm. El reporte citó a fuentes locales y residentes.

En el centro de Irán, la agencia semioficial ISNA indicó que un ataque contra un objetivo en la provincia de Isfahán dejó un muerto y siete heridos, según el vicegobernador provincial para asuntos de seguridad. El hecho ocurrió en la madrugada del lunes.

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Las autoridades iraníes no han difundido un balance oficial total desde que los ataques a gran escala se reanudaron la semana pasada. Los reportes de medios estatales y los partes oficiales sobre episodios concretos apuntan a cerca de 20 muertos por los nuevos bombardeos estadounidenses.