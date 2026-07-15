México

Resultados del Sorteo Mayor 4020 de la Lotería Nacional del martes 14 de julio: premio mayor y reintegros

El plazo para reclamar un premio se extiende durante 60 días naturales, este periodo inicia a partir del día siguiente en que se publican los resultados

Guardar
Google icon
La Lotería Nacional celebró el Sorteo Mayor 4015 con un premio principal de 21 millones de pesos. (Lotería Nacional)
La Lotería Nacional celebró el Sorteo Mayor 4015 con un premio principal de 21 millones de pesos. (Lotería Nacional)

El Sorteo Mayor 4015 de la Lotería Nacional de México, uno de los juegos semanales con mayor popularidad, fue celebrado este martes en punto de las 20:00 horas (hora del centro de México) en vivo desde el Teatro Lotería Nacional en la Ciudad de México y entregó un premio principal de 21 millones de pesos, distribuidos en tres series.

En esta ocasión, la edición del billete de la lotería del sorteo de este martes 14 de julio de 2026, rinde homenaje a “La Selección Mexicana de Futbol 2026″.

PUBLICIDAD

En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la que México será una de las sedes anfitrionas, la Lotería Nacional dedicó una edición conmemorativa del Sorteo Mayor a la Selección Mexicana de Futbol.

Con este homenaje, la institución reconoce el papel del combinado nacional como un símbolo de unidad, identidad y orgullo para millones de aficionados, además de destacar el entusiasmo que el Mundial y el fútbol generan entre la población mexicana.

PUBLICIDAD

Todos los números ganadores y reintegros del Sorteo Mayor 4020 de la Lotería Nacional del martes 14 de julio

Comprueba los resultados ganadores de este Sorteo Mayor 4015. (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)
Comprueba los resultados ganadores de este Sorteo Mayor 4015. (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)
  • Premio mayor de 21 millones de pesos: 49567
  • Premio mayor de 2 millones 550 mil pesos: 32834
  • Premio mayor de 900 mil pesos: 17254
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 56955
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 50446
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 49775
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 53296
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 36874
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 54056
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 14654
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 54159
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 01526

Reintegros: 4, 4 Y 7.

¿La estructura del Sorteo Mayor?

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

El Sorteo Mayor utiliza 60,000 números (billetes) numerados del 00000 al 60000, divididos en 3 series. Cada boleto se fracciona en 20 cachitos, lo que significa que hay un total de 180,000 cachitos en juego (60,000 números x 3 series).

Un cachito es 1/20 de un boleto. Puedes comprar uno o más cachitos, o un boleto completo (20 cachitos).

El premio que obtengas depende de la cantidad de cachitos o series que hayas comprado.

El costo por jugar el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional es:

  • Cachito: $30 MXN.
  • Serie (20 cachitos): $600 MXN.
  • Tres series (boleto completo): $1,800 MXN.

El premio principal es de 21 millones de pesos en total, distribuidos en las 3 series. Si compras una serie completa, puedes ganar hasta 7 mil pesos, y con un cachito, hasta 350 mil pesos (1/20 del premio mayor por serie).

¿Cómo puedes cobrar un premio de la Lotería Nacional de México?

Resultados de la Lotería Nacional. (Lotería Nacional)
Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cambiarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

  • Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.
  • Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Temas Relacionados

Sorteo MayorLotería NacionalLoterías de Méxicomexico-noticiasmexico-loteriasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pumas perdería a otro de sus jugadores clave en el inicio del Apertura 2026, partiría hacia España

El posible adiós del titular obligaría a Esteban Solari a rearmar la última línea en pleno contexto del debut contra Pachuca

Pumas perdería a otro de sus jugadores clave en el inicio del Apertura 2026, partiría hacia España

El complicado romance de Flor Vigna: “Me dejó siete veces”

La participación de Flor Vigna en La Casa de los Famosos México reactiva el interés por su historia con Nicolás Occhiato

El complicado romance de Flor Vigna: “Me dejó siete veces”

Capturan a “El Nico”, presunto fundador de “Los Tanzanios” en Iztapalapa

Desde 2023, las autoridades capitalinas han detenido a varios operadores de esa célula criminal, señalada como generadora de violencia en Iztapalapa, Iztacalco, Cuauhtémoc y municipios del Estado de México

Capturan a “El Nico”, presunto fundador de “Los Tanzanios” en Iztapalapa

Investigadores identifican por primera vez el nombre de un astrónomo maya: el científico firmaba sus fórmulas matemáticas

La identificación surgió al descifrar un pasaje de un antiguo calendario maya que, además de la fórmula, conservaba la firma intelectual de su autor

Investigadores identifican por primera vez el nombre de un astrónomo maya: el científico firmaba sus fórmulas matemáticas

¿Quién es Flor Vigna, la octava habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 4?

La sudamericana llega a esta edición con el objetivo de generar polémica y proclamarse campeona del reality show

¿Quién es Flor Vigna, la octava habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 4?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de julio: DEA endurece discurso sobre funcionarios mexicanos y los vincula con los cárteles

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de julio: DEA endurece discurso sobre funcionarios mexicanos y los vincula con los cárteles

Regidora del municipio de Tecate y su esposo mueren tras ataque a balazos

Más policías detenidos en Michoacán: arrestan a mujer agente con arsenal de uso exclusivo de las fuerzas armadas

EEUU acusa que El Mayo Zambada gastó millones de dólares al año en sobornos para proteger al Cártel de Sinaloa

¿El Jando o El Chuki? Los dos pilotos de Los Chapitos que han sido relacionados con el traslado de El Mayo Zambada

ENTRETENIMIENTO

El complicado romance de Flor Vigna: “Me dejó siete veces”

El complicado romance de Flor Vigna: “Me dejó siete veces”

¿Quién es Flor Vigna, la octava habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 4?

Flor Vigna da la sorpresa como la nueva habitante de La Casa de los Famosos México 4

La temporada 2 de “Nadie nos va a extrañar” tiene fecha de estreno y llega con canción de Julieta Venegas

Hermana de Julián Figueroa arremete contra Imelda Tuñón: “Que pena hablar de alguien que ya no está”

DEPORTES

Pumas perdería a otro de sus jugadores clave en el inicio del Apertura 2026, partiría hacia España

Pumas perdería a otro de sus jugadores clave en el inicio del Apertura 2026, partiría hacia España

Cruz Azul jugaría como local en el Estadio Corregidora de Querétaro

Érick Gutiérrez confiesa que Chivas le quitó “las ganas de jugar” y Toluca le regresó “la ilusión”

Diego Cocca revela que tenía contrato vigente ante su abrupta salida de Atlas

Amaury Vergara presume los colores rojiblancos en la semifinal Francia vs España del Mundial