Colombia

Daniel Quintero no fue absuelto: abogado explicó en qué consiste la nulidad de la formulación de imputación que estableció el juzgado

El exalcalde de Medellín y superintendente Nacional de Salud es investigado por irregularidades en la restitución de un lote. Se le endilgan los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción

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Daniel Quintero invita a Margarita Rosa de Francisco a revisar su proceso judicial y propone unir fuerzas contra el lawfare - crédito Colprensa
En su momento, Daniel Quintero fue imputado por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción - crédito Colprensa

El 14 de julio de 2026, durante una audiencia, la jueza 22 Penal del Circuito de Función de Conocimiento en Medellín declaró la nulidad de la formulación de imputación de cargos que hizo la Fiscalía en contra de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual superintendente Nacional de Salud. Tomó esa misma decisión con respecto a la imputación de otros procesados, entre exfuncionarios de la administración de Quintero y particulares.

Tanto el superintendente como los demás procesados están siendo investigados por irregularidades identificadas en la restitución de un lote denominado Aguas Vivas. Según la Fiscalía, los exfuncionarios presuntamente involucrados modificaron de manera anómala el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín para que el terreno fuera vendido por más de $40.000 millones, pese a que la entrega del predio debía efectuarse por cesión gratuita.

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Quintero fue imputado por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción, pero la jueza 22 Penal determinó anular la formulación de dicha imputación, debido a que la Fiscalía incurrió en varios errores que afectaron los derechos del exalcalde y los demás procesados a la defensa y al debido proceso.

La Fiscalía erró en la formulación de imputación de cargos contra Daniel Quintero. No aclaró los hechos jurídicamente relevantes - crédito Luisa González/Reuters
La Fiscalía erró en la formulación de imputación de cargos contra Daniel Quintero. No aclaró los hechos jurídicamente relevantes - crédito Luisa González/Reuters

El superintendente celebró la decisión y aseguró que el juzgado anuló “el proceso” penal en su contra. Sin embargo, el abogado penalista Julián Quintana aclaró que la investigación continúa y que la decisión no implica una absolución del exalcalde o de los demás procesados.

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De acuerdo con el jurista, las partes pueden presentar recursos de ley para dar marcha atrás a la determinación de la jueza o la Fiscalía puede volver a presentar una formulación de imputación. De hecho, el juzgado ordenó al ente acusador que corrija las falencias detectadas, como por ejemplo, la falta de claridad sobre los hechos jurídicamente relevantes.

La nulidad de la imputación de @QuinteroCalle no es una absolución ni una declaración de inocencia. La decisión solo deja sin efectos esa actuación procesal. La @FiscaliaCol puede apelar o volver a formular la imputación, corrigiendo los errores señalados por la juez”, precisó Quintana en una publicación en X.

El abogado Julián Quintana explicó que la nulidad de la imputación de Daniel Quintero puede ser apelada - crédito @julianquintanat/X
El abogado Julián Quintana explicó que la nulidad de la imputación de Daniel Quintero puede ser apelada - crédito @julianquintanat/X

En efecto, la delegada de la Fiscalía y el representante de víctimas interpusieron recurso de apelación. El jueves 6 de agosto, a partir de las 8:30 a. m., se sustentarán los recursos presentados en contra de la decisión que tomó el juzgado 22 Penal.

Sebastián Gómez, secretario general de la Alcaldía de Medellín, hizo la misma aclaración que el abogado penalista. El funcionario aseguró que el Distrito –reconocido como víctima en el proceso penal– recurrirá a la apelación para dejar sin efectos la decisión de la jueza. Indicó que espera que el fallo que surja al respecto beneficie a las víctimas.

“A quienes ya están celebrando, les tengo una mala noticia. La nulidad de una actuación no es una absolución ni el fin del #CasoAguasVivas. Apelaremos la decisión y confiamos en el Tribunal Superior de Medellín. Esto no se acaba aquí. Vamos hasta el final para que quienes le hicieron tanto daño a Medellín respondan ante la justicia. No habrá impunidad”, precisó.

Sebastián Gómez, secretario general de la Alcaldía de Medellín, aseguró que apelarán la decisión que declaró la nulidad de la imputación contra Daniel Quintero - crédito @SebasGomezSan/X
Sebastián Gómez, secretario general de la Alcaldía de Medellín, aseguró que apelarán la decisión que declaró la nulidad de la imputación contra Daniel Quintero - crédito @SebasGomezSan/X

Al igual que el secretario general, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó a la declaratoria de nulidad de la formulación de imputación contra su predecesor. En una publicación en X, explicó que la jueza ordenó la realización de unos ajustes en la imputación de cargos que realizó la Fiscalía, para que la diligencia de formulación sea llevada a cabo nuevamente, cumpliendo con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Respetamos las decisiones de la justicia, pero como víctimas no podemos compartir esta determinación ni permitir que quienes desfalcaron la ciudad encuentren impunidad por maniobras procesales para dilatar el proceso”, indicó, asegurando que llegarán hasta las últimas instancias legales disponibles para garantizar que los procesados respondan ante la justicia por los crímenes que presuntamente cometieron.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo una claridad sobre la nulidad de la imputación contra Daniel Quintero por el caso Aguas VIvas - crédito @FicoGutierrez/X
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo una claridad sobre la nulidad de la imputación contra Daniel Quintero por el caso Aguas VIvas - crédito @FicoGutierrez/X

Y que nadie se equivoque: una nulidad no borra los hechos, no desaparece las pruebas y mucho menos limpia las responsabilidades que la justicia debe esclarecer”, añadió.

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