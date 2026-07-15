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Fuerte tormenta de arena sorprende a los habitantes de Hermosillo, Sonora

Una impactante tormenta de arena tomó por sorpresa a los habitantes de Hermosillo, Sonora, quienes compartieron imágenes y videos en redes sociales

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Una impactante tormenta de arena azotó a los habitantes de la capital Hermosillo, Sonora. Crédito: X/ @emeequis
Una impactante tormenta de arena azotó a los habitantes de Hermosillo, Sonora. Crédito: X/ @emeequis

La tarde de este martes, habitantes del sur de Hermosillo, Sonora, fueron sorprendidos e impactados por una fuerte tormenta de arena, que redujo la visibilidad y deterioró la calidad del aire en distintos sectores de la ciudad.

En redes sociales, usuarios compartieron videos en los que se puede observar cómo avanzó la enorme columna de polvo por cerca de media hora, tiempo suficiente para cubrir gran parte de la mancha urbana.

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De acuerdo con reportes locales, este fenómeno está asociado al avance de una brisa marina y a tormentas que se estuvieron desarrollando hacia la costa de Hermosillo, lo que viene siendo el poniente de la ciudad capital.

Tormenta de arena afecta a adultos mayores y niños

De acuerdo con autoridades de Hermosillo, Sonora, el polvo suspendido tras el paso de la tormenta de arena puede afectar la salud de personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores y niños.

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Por lo anterior, recomiendan evitar las actividades físicas al aire libre.

Además, el fenómeno meteorológico permitió la formación de núcleos de tormenta cerca de la ciudad, lo que generó lluvias intensas, rachas de viento y caída de granizo en algunos puntos, que perjudicaron la movilidad de los habitantes.

Las lluvias y las rachas de viento también generaron un marcado descenso en las temperaturas.

Una impactante tormenta de arena cubrió varios puntos de la capital de Sonora, Hermosillo. Crédito: X/ @rfsonora
Una impactante tormenta de arena cubrió varios puntos de la capital de Sonora, Hermosillo. Crédito: X/ @rfsonora

¿Qué medidas se deben tomar durante una tormenta de este tipo?

Cuando se forma una tormenta de arena, lo recomendable es que las personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores y menores de edad eviten las actividades al aire libre, por la disminución en la calidad del aire.

En caso de estár en casa o en un edificio, se recomienda cerrar ventanas, puertas y ductos de ventilación.

También es necesario cubrir con paños húmedos rendijas en puertas y ventanas, así como depósitos de agua y alimentos para evitar que les caiga polvo y tierra.

¿Qué hacer cuando estás al aire libre?

En caso de estár al aire libre, es necesario cubrir el cuerpo, porque las partículas de polvo y arena se pueden mover a altas velocidades y golpear. Si es necesario, buscar refugio.

Ante una tormenta de polvo, la recomendación es permanecer junto a un grupo de personas para evitar desorientarse.

Si vas en un vehículo, la indicación es estacionarte en un lugar seguro y quedarte dentro del auto con puertas y ventanas cerradas.

También se sugiere encender las luces e intermitentes y esperar a que mejoren las condiciones antes de retomar el camino.

Una fuerte tormenta de arena impactó Hermosillo, Sonora. Crédito: Kino Ranch / Captura de pantalla
Una fuerte tormenta de arena impactó Hermosillo, Sonora. Crédito: Kino Ranch / Captura de pantalla

Comparten en redes sociales video sobre la tormenta de polvo

En redes sociales, diversos usuarios compartieron videos sobre cómo la tormenta de arena cubrió la carretera de Hermosillo-Bahía de Kino, lo que provocó visibilidad extremadamente reducida, obligando a los conductores a extremar precauciones, disminuir la velocidad y encender las luces.

Medios como EMEEQUIS reportaron que hubo espectaculares y árboles caídos.

Alfonso Durazo no se ha pronunciado sobre la tormenta de arena en Hermosillo, Sonora. Crédito: X/ @AlfonsoDurazo
Alfonso Durazo no se ha pronunciado sobre la tormenta de arena en Hermosillo, Sonora. Crédito: X/ @AlfonsoDurazo

Por su parte, el periodista Alberto Medina compartió un video donde se muestra la tormenta desde el campo La Ventanita, al norte de la costa.

Hasta el momento, las autoridades, tanto municipales como estatales, no han ofrecido información sobre los estragos que pudo haber dejado esta tormenta de arena en Hermosillo.

En consecuencia, se desconoce si hubo daños materiales o personales en la capital sonorense. Pero las impactantes imágenes generaron diversas reacciones tanto dentro como fuera de la entidad que gobierna el morenista Alfonso Durazo.

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