Colombia

La CUT convocó a sindicatos a unirse a las movilizaciones masivas del 20 de julio en defensa de la soberanía y las políticas sociales

La central sindical llamó a trabajadores, organizaciones sociales y ciudadanía a ocupar plazas principales durante la conmemoración de la Independencia, en una jornada que coincide con la invitación del Ejecutivo a concentrarse ese mismo día

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Centrales obreras convocan marchas en Colombia en defensa de reformas sociales y defensa de la democracia - crédito Colprensa
La CUT llamó a trabajadores y organizaciones sociales a concentraciones masivas por la Independencia y en defensa de reformas sociales - crédito Colprensa

La Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Colombia (CUT) convocó a trabajadores, organizaciones sociales y ciudadanía a movilizarse y tomar las plazas principales del país el próximo 20 de julio, coincidiendo con la conmemoración del Día de la Independencia.

La circular oficial publicada por el Comité Ejecutivo Nacional de la CUT llama a impulsar y participar en concentraciones masivas en todo el territorio nacional, en respuesta a la convocatoria de movilización ciudadana realizada por el Gobierno nacional para la misma fecha.

La organización sindical destacó que la jornada representa una oportunidad para que sectores populares y sindicales expresen su compromiso con la democracia, la justicia social y la defensa de la soberanía nacional, en un contexto que consideran marcado por la injerencia extranjera en los asuntos internos del país.

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Estado de alerta declarado por el Comando Nacional Unitario tras el anuncio del CNE sobre investigación a Petro - crédito Colprensa
La circular del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT llamó a participar en concentraciones masivas en respuesta a la convocatoria del Gobierno nacional - crédito Colprensa

En palabras de la CUT, el lunes 20 de julio se reitera el vínculo entre la independencia de Colombia y la lucha histórica contra el “imperialismo”, subrayando que la emancipación no es un hecho concluido, sino un proceso permanente que exige la defensa de la autodeterminación, la democracia y el bienestar social.

En su circular, la CUT sostuvo: “La conmemoración del 20 de julio nos convoca a reflexionar y accionar en la vinculación de la Independencia de Colombia con la histórica lucha antiimperialista. La emancipación nacional no se agota en la expulsión del dominio colonial español, sino que requiere la constante defensa de la soberanía, la democracia y la justicia social, con la paz y el bienestar popular en el centro”.

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Llamado a la unidad y defensa de derechos sociales

La convocatoria enfatizó el compromiso renovado de la CUT con la defensa de la vida, el trabajo digno y la libertad sindical, así como la necesidad de fortalecer la unidad del movimiento sindical y su alianza estratégica con el movimiento social. La central insistió en que las transformaciones estructurales que requiere Colombia solo serán posibles con la participación activa de la ciudadanía en las calles y las plazas, y con la articulación de esfuerzos entre sectores populares organizados.

La central sindical llamó a llenar plazas del país por democracia, soberanía y reformas sociales, mientras en Bogotá aún faltan por conocerse la hora y el sitio de la concentración - crédito CUT/Fecode/X
La central sindical llamó a llenar plazas del país por democracia, soberanía y reformas sociales, mientras en Bogotá aún faltan por conocerse la hora y el sitio de la concentración - crédito CUT/Fecode/X

La CUT también se pronunció contra lo que considera una profundización de la injerencia extranjera, particularmente de Estados Unidos, en la política nacional. Según la organización, la intención del próximo gobierno de Abelardo De la Espriella de promover la integración de Colombia al “Escudo de las Américas” representa una amenaza para la autonomía y los intereses de América Latina y el Caribe. En ese sentido, la central sindical reiteró su oposición a toda forma de subordinación y su respaldo a los pueblos que luchan por su liberación nacional y social.

Según la CUT, la política de intervención extranjera, especialmente la estadounidense, ha significado despojo y opresión para los pueblos, y la organización reafirma su postura de defensa de la autodeterminación, el respeto al principio de no intervención y la búsqueda de soluciones políticas a los conflictos internacionales.

Detalles de la movilización y puntos de encuentro

La circular de la CUT no especifica aún el lugar y la hora de la concentración en Bogotá, indicando que la información será difundida mediante un flyer en los próximos días. Sin embargo, en Medellín ya se ha anunciado un punto de encuentro: la movilización partirá a las 9:00 a. m. desde el Teatro Pablo Tobón Uribe (Boston) hacia el Parque de la Resistencia. El llamado es a respaldar la defensa de las reformas sociales, el respeto a la protesta social y la protección de los derechos humanos.

La CUT informó que aún no definió el lugar ni la hora de la concentración en Bogotá, mientras que en Medellín la marcha saldrá a las 9 desde el Teatro Pablo Tobón Uribe hacia el Parque de la Resistencia - crédito CUT/X
La CUT informó que aún no definió el lugar ni la hora de la concentración en Bogotá, mientras que en Medellín la marcha saldrá a las 9 desde el Teatro Pablo Tobón Uribe hacia el Parque de la Resistencia - crédito CUT/X

Asimismo, el presidente Gustavo Petro invitó a la ciudadanía a sumarse a las movilizaciones, señalando que, tras el desfile oficial, dirigirá un mensaje al país. “Los invito este 20 de julio a acompañar a la fuerza pública y, después de su desfile, a escuchar mi despedida como jefe de Estado. Lo haremos el 20 de julio en todas las plazas públicas de Colombia”, afirmó.

Petro, además, indicó que se espera la participación de la ciudadanía especialmente en localidades del sur y occidente de Bogotá como Bosa y Ciudad Bolívar, y resaltó la importancia de portar banderas de Colombia “limpias y alegres”.

Finalmente, durante el consejo de ministros, reunido el 14 de julio, abordó detalles logísticos y de seguridad para la jornada. El presidente remarcó que el objetivo es que el desfile y la concentración se realicen en los espacios previamente definidos, con la fuerza pública encargada de garantizar el orden y la protección de los asistentes.

Gustavo Petro convocó una movilización general el 20 de julio para defender las reformas sociales y llamó a la ciudadanía a concentrarse en plazas públicas, con énfasis en Bosa y Ciudad Bolívar - crédito Gustavo Petro/Instagram
Gustavo Petro convocó una movilización general el 20 de julio para defender las reformas sociales y llamó a la ciudadanía a concentrarse en plazas públicas, con énfasis en Bosa y Ciudad Bolívar - crédito Gustavo Petro/Instagram

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