Morena acusa obtención ilegal de audios de Marina del Pilar y cuestiona retiro de visa por EEUU

Arturo Ávila aseguró que no existen elementos públicos que sustenten los señalamientos contra Marina del Pilar tras el retiro de su visa.

Morena salió en defensa de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, luego de la difusión de nuevos audios relacionados con presuntos intermediarios de agencias estadounidenses.

El vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, aseguró que las grabaciones fueron obtenidas de manera ilegal y sostuvo que, hasta el momento, no existe evidencia presentada por el gobierno de Estados Unidos que explique el retiro de la visa de la mandataria.

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El legislador afirmó que no hay una acusación formal ni pruebas que respalden los señalamientos que se han difundido en torno al caso. Además, consideró que la publicación de las grabaciones forma parte de una narrativa impulsada con fines políticos para afectar a la gobernadora y favorecer a la oposición.

Ávila también señaló que las referencias contenidas en los audios deben entenderse en el contexto de las funciones que desempeña una gobernadora de un estado fronterizo, particularmente en materia de coordinación institucional con autoridades de ambos países.

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Morena cuestiona la legalidad de las grabaciones y respalda la versión de la gobernadora de Baja California. Crédito: Cuartoscuro

Marina del Pilar afirma que la reunión fue una trampa

En conferencia de prensa, Marina del Pilar rechazó haber colaborado con el FBI o haber comprometido información de seguridad nacional.

La mandataria aseguró que el encuentro del que derivaron las grabaciones fue organizado tras una invitación que, según su versión, recibió del exgobernador Jaime Bonilla.

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Explicó que aceptó reunirse con un grupo de personas que supuestamente buscaban orientarla sobre la cancelación de su visa; sin embargo, dijo que ninguno de los asistentes acreditó representar oficialmente a alguna agencia de Estados Unidos.

La gobernadora de Baja California aseguró que el encuentro fue utilizado para grabarla y posteriormente difundir fragmentos de la conversación. REUTERS/Jorge Duenes

La gobernadora sostuvo que, al detectar inconsistencias durante la conversación, pidió que cualquier gestión se realizara mediante un abogado, aunque aseguró que ese contacto nunca volvió a concretarse.

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Por ello, afirmó que el encuentro únicamente tuvo el propósito de grabarla para posteriormente difundir fragmentos de la conversación.

Contexto del caso Marina del Pilar

La controversia se ha desarrollado en las últimas semanas tras la difusión de dos audios y la cancelación de la visa estadounidense de la gobernadora.

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Entre los principales antecedentes destacan:

Estados Unidos revocó primero la visa de Carlos Torres y posteriormente la de Marina del Pilar .

En junio y julio se difundieron dos audios atribuidos a conversaciones con presuntos intermediarios de agencias estadounidenses.

La gobernadora reconoció que la voz es suya, pero sostuvo que las grabaciones corresponden a una conversación privada editada y sacada de contexto.

Ha insistido en que nunca compartió información clasificada ni comprometió la seguridad nacional .

El PAN pidió que solicite licencia mientras se investigan los hechos.

Gobierno federal mantiene que no hay evidencia de un delito

En medio de la controversia, el Gobierno federal ha sostenido que, hasta ahora, no existen elementos que permitan acreditar la comisión de algún delito relacionado con los audios.

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Claudia Sheinbaum afirmó que no existe evidencia de un delito relacionado con los audios de Marina del Pilar. Crédito: Cuartoscuro

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la presidenta Claudia Sheinbaum han señalado previamente que no hay evidencia de que la mandataria haya compartido información confidencial ni de que exista una investigación oficial abierta en su contra por este caso.

Por su parte, Marina del Pilar reiteró que no tiene acceso a información de seguridad nacional y afirmó que su actuación siempre se ha desarrollado dentro del marco de la coordinación institucional entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

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Caso Marina del Pilar continúa entre acusaciones y desmentidos

Mientras Morena mantiene su respaldo a la gobernadora y cuestiona la legalidad de las grabaciones, la oposición ha solicitado que el caso sea investigado a fondo.

Al mismo tiempo, continúan los señalamientos cruzados entre Marina del Pilar y Jaime Bonilla sobre el origen de la reunión que dio lugar a los audios.

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Hasta el momento, no se ha informado de una acusación formal por parte de autoridades estadounidenses que explique el retiro de la visa de la gobernadora ni existe una investigación oficial anunciada en México relacionada con el contenido de las grabaciones.