Abelardo de la Espriella movió sus fichas y buscó millonario respaldo del Banco Mundial: así fue el importante encuentro

Abelardo de la Espriella sostuvo una reunión con la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe con el objetivo de fortalecer la cooperación económica - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

A pocas semanas de asumir la Presidencia de Colombia el 7 de agosto, el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, dio un paso estratégico para asegurar el respaldo financiero y la estabilidad de su futuro gobierno.

El líder de la extrema derecha sostuvo una reunión en la ciudad de Barranquilla con Susana Cordeiro Guerra, la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, con el propósito de restablecer la comunicación directa y coordinar millonarias inversiones para el país.

El encuentro de alto nivel, que contó además con la participación del designado ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, se da después de varias misiones internacionales en Estados Unidos orientadas a consolidar la confianza de los mercados de cara al cambio de mandato.

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Abelardo de la Espriella sostuvo una reunión con la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro - crédito @scordeiroguerra/X

En esta oportunidad, Abelardo de la Espriella ratificó que su administración buscará potenciar la relación con el organismo internacional para impulsar grandes proyectos logísticos que transformen la competitividad nacional.

Un portafolio estratégico con impacto global

La relevancia de este acercamiento radica en el peso que tiene Colombia para la entidad internacional, dado que el territorio nacional representa el segundo portafolio de operaciones más importante del Banco Mundial en la región y el cuarto en todo el mundo.

De esta forma, el mandatario electo se pronunció a través de su cuenta en la red social X, al señalar la importancia de convertir esa confianza internacional en mejoras reales para la calidad de vida de la gente.

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“Colombia vuelve a hablar de frente con el Banco Mundial (...) Restablecimos el diálogo directo con el Banco Mundial y avanzamos en una agenda de cooperación para impulsar proyectos estratégicos en infraestructura, estabilidad fiscal, salud, energía y desarrollo regional”, se lee en el post de De la Espriella.

Abelardo de la Espriella señaló que Colombia representa el segundo portafolio de operaciones más importante del Banco Mundial en América Latina- crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Tanto la comitiva del organismo como el nuevo equipo de gobierno coincidieron en que la credibilidad institucional debe transformarse rápidamente en inversión productiva, generación de empleo y mayor equidad, al impulsar la economía desde el desarrollo de las regiones más apartadas.

Conexión férrea y el río Magdalena en la mira del gobierno entrante

El gran foco del encuentro estuvo centrado en la priorización de megaobras de infraestructura que dinamizarán el comercio y la conectividad del país, de acuerdo con el comunicado que envió el equipo de De la Espriella.

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En la reunión sobresalió el proyecto de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y la construcción de la red ferroviaria de la Costa Atlántica.

Estos planes buscan integrar los puertos de la región Caribe a través de una vía férrea que conecte directamente a los departamentos desde La Guajira hasta Córdoba, con el fin de facilitar la salida de productos nacionales.

Aparte de la infraestructura física, las partes analizaron los mecanismos para blindar la economía nacional mediante estrategias de sostenibilidad de las finanzas y de desarrollo territorial.

Los proyectos de Abelardo de la Espriella buscan fortalecer la competitividad y facilitar el transporte de mercancías - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En el comunicado se reafirmó el enfoque prioritario que tendrá la administración de De la Espriella en la atracción de recursos externos para financiar proyectos de alto impacto social, incluyendo reformas al sistema de salud y de energía.

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“El Gobierno del presidente electo reafirmó su compromiso de fortalecer la relación con los organismos multilaterales para impulsar la inversión, consolidar la estabilidad económica y acelerar la ejecución de proyectos estratégicos que generen crecimiento, empleo y mayores oportunidades para las regiones”, se lee en el escrito.

Con estas gestiones internacionales antes de su posesión en la Casa de Nariño, el nuevo mandatario empieza a trazar su hoja de ruta económica, al buscar transmitir calma a los inversionistas globales y demostrando que su prioridad será modernizar el transporte y la producción regional.

El Gobierno electo, de Abelardo de la Espriella, considera que esa posición debe convertirse en mayores inversiones para el desarrollo nacional - crédito Europa Press

De esta manera, el equipo del presidente electo avanza en su proceso de empalme antes de la posesión; este no fue el único encuentro, pues también ha sostenido reuniones con las altas cortes, magistrados, alcaldes, gobernadores y otras instituciones clave para el funcionamiento del Estado.

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