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Sobrino de Eduardo Capetillo cambia la actuación por la albañilería ante la falta de empleo

Eduardo Marbán, sobrino del actor, confiesa si le da pena su nuevo oficio

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Eduardo Marbán, sobrino de Eduardo Capetillo
Eduardo Marbán, sobrino de Eduardo Capetillo

Eduardo Marbán, sobrino del reconocido actor Eduardo Capetillo, ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas luego de que circulara un video donde se le ve al también actor, reconocer que está incursionando en un nuevo oficio.

A través de sus redes sociales, el actor compartió un video donde explica que está aprendiendo sobre albañilería ante la falta de trabajo en la actuación.

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El sobrino de Eduardo Capetillo además aclaró si siente vergüenza de dedicarse a este nuevo trabajo, y mostró un poco del trabajo que está realizando en una zona en obra.

Sobrino de Eduardo Capetillo: de la actuación a ser albañil

Eduardo Marbán compartió unas historias en sus redes sociales el pasado 13 de julio, en donde se le ve en una obra y se dirige a sus seguidores respondiendo algunas preguntas que le hicieron, en una de ellas uno de sus fans le pregunta qué es lo que está aprendiendo: “Voy a aprender a ser albañil chavos, ya le estamos dando duro”, comentó.

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Captura de historia de Eduardo Marbán (Instagram)
Captura de historia de Eduardo Marbán (Instagram)

El actor ha compartido parte de esta nueva faceta en sus redes sociales, mostrando el avance que ha realizado junto con otros trabajadores en lo que parecer ser una remodelación: “Así como vieron el video pasado, ya le adelantamos”, comentó.

A Eduardo Marbán no le da pena trabajar en la albañilería

En otra de sus historias, el actor respondió a una pregunta directa de uno de sus seguidores, quien le cuestionó si le daba pena trabajar en eso, y el sobrino de Eduardo Capetillo fue contundente señalando que: “pena robar y que te cachen, pena ser narcotraficante. No, yo tengo dos manitas, dos pies y puedo trabajar de lo que sea”, señaló.

Finalmente Marbán aseguró que esta nueva faceta y aprendizaje no reemplazará a la actuación, ya que sólo expande sus horizontes pero seguirá trabajando en el medio artístico.

¿Quién es Eduardo Marbán?

Eduardo Marbánm sobrino de Eduardo Capetillo (Instagram/ @eduardomrban)
Eduardo Marbánm sobrino de Eduardo Capetillo (Instagram/ @eduardomrban)

Eduardo Marbán es hijo de Mary Carmen Arruza, media hermana de Eduardo Capetillo, quien siguió los pasos de su tío en la actuación. Marbán ha trabajado en telenovelas como “Rosalinda”, donde participó como uno de los extras de la producción.

Fue en el año 2016 cuando comenzó a ser un rostro recurrente en Televisa, luego de participar en la telenovela “La Candidata”, junto a Silvia Navarro y Víctor González. A partir de ahí, tuvo constantes llamados a ‘La Rosa de Guadalupe’ y Como dice el dicho’.

Otros de sus principales papeles fue en ‘Por amar sin ley’, donde le dio vida al personaje de Saúl; también actuó en ‘Médicos, línea de vida’, ‘Quererlo todo’ y ‘La Herencia’ junto a Michelle Renaud.

Padre e hija compartieron un momento inolvidable. (TikTok bibygaytanfan72)

Eduardo Capetillo fue como un padre para Marbán

En entrevistas anteriores, Eduardo Marbán confesó que Capetillo figuró como un padre para él, luego que de lamentablemente perder a sus padres, y quedar a cargo de la familia de su mamá.

“Lo más cercano a mi papá es mi tío Eduardo, una vez que se fue mi padre. Me regañaba, me exigía, lo que hace un papá. Mi tía Biby fue igual… Se encargó de todo, me cuidó para no fuera más difícil. Él me cobijó, me apapachó”, señaló en 2019 a Las Estrellas.

Además, el actor señaló que la influencia de su familia materna fue clave en su decisión de dedicarse a la actuación, además de aprender sobre responsabilidad, disciplina y respeto.

Eduardo Capetillo
Capetillo estuvo inmerso en el consumo del alcohol, y después de los sedantes (Instagram)

“Me enseñó a ser puntual, a llegar estudiado, a ser respetuoso, a ser profesional en general y eso es lo que hago hoy en día”, afirmó.

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