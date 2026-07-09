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Reciben seis integrantes de “Los Jockes” 150 años de prisión por secuestro exprés en Toluca

Las indagatorias permitieron ubicar a media docena de integrantes que operaban en varios municipios del Valle de Toluca

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Reciben seis integrantes de "Los Jockes" 150 años de prisión por secuestro exprés en Toluca. Crédito: FGJEM
Reciben seis integrantes de "Los Jockes" 150 años de prisión por secuestro exprés en Toluca. Crédito: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró que un juez condenara a 150 años de prisión a cada uno de los seis integrantes de la célula criminal “Los Jockes” por el secuestro exprés de dos personas en Toluca, ocurrido en octubre de 2025.

Los sentenciados son Óscar David Olvera Castillo, Irving Adán Altamirano Moreno, Duilio Álvarez Francisco, Blanca Elena Lorenzana Reyes, Enrique Velázquez Cruz y Juan Carlos Laguna Zárate. Además de la pena privativa de libertad, el juez les suspendió sus derechos civiles y políticos.

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Amenaza, robo y traslado a un hotel

El 16 de octubre de 2025, en Toluca, los ahora sentenciados interceptaron a dos personas y las amenazaron con un arma de fuego para despojarlas de un vehículo, pertenencias personales y dinero en efectivo.

Tras el despojo, los agresores trasladaron a las víctimas a un hotel de la zona. Ahí, uno de los integrantes del grupo les propuso dejarlas en libertad a cambio de sostener relaciones sexuales.

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Horas después, ambas personas fueron liberadas. A partir de la denuncia, la FGJEM inició las investigaciones que derivarían en la identificación y captura de los responsables.

Cómo la Fiscalía identificó a los seis responsables

Los seis integrantes de “Los Jockes” fueron condenados a 150 años de prisión cada uno por el secuestro exprés de las dos mujeres. La Fiscalía del Estado de México acreditó su responsabilidad mediante investigaciones de campo y gabinete, obtuvo órdenes de aprehensión y los presentó ante un juez, quien determinó su culpabilidad tras el proceso legal correspondiente.

La Fiscalía Edoméx combinó labores de campo y de gabinete para reconstruir los hechos e identificar a cada uno de los involucrados. Con las pruebas reunidas, solicitó y obtuvo del juez órdenes de aprehensión en contra de los seis investigados.

Una vez ejecutadas las órdenes, los detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial. Concluido el proceso legal, el juez determinó su responsabilidad en el delito de secuestro exprés y dictó la condena de cada uno.

Quiénes son “Los Jockes” y dónde operaban

La célula se autodenominaba “Los Jockes” y tenía presencia en los municipios de Toluca, Xonacatlán, Villa Cuauhtémoc y Temoaya, en el Valle de Toluca. Sus actividades abarcaban el robo de vehículos con violencia, el secuestro, el tráfico, la portación y el acopio de armas de fuego.

La célula se autodenominaba “Los Jockes” y tenía presencia en los municipios de Toluca, Xonacatlán, Villa Cuauhtémoc y Temoaya, en el Valle de Toluca. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La célula se autodenominaba “Los Jockes” y tenía presencia en los municipios de Toluca, Xonacatlán, Villa Cuauhtémoc y Temoaya, en el Valle de Toluca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la FGJEM, la organización mantenía vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La célula no operaba de forma aislada: formaba parte de una red más amplia con ramificaciones en varios municipios de la región metropolitana de Toluca.

Once presos y ocho sentencias acumuladas

Las detenciones y condenas contra “Los Jockes” se acumulan desde hace meses. Al cierre de este proceso, 11 integrantes de la organización se encuentran recluidos, de los cuales ocho ya recibieron sentencias condenatorias por distintos delitos.

La sentencia del 8 de julio representa la más reciente condena obtenida por la FGJEM contra esta célula y eleva a ocho el número de integrantes con resolución judicial firme en su contra.

La Fiscalía mexiquense informó que las investigaciones contra la organización continúan activas en los municipios donde operaba el grupo.

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