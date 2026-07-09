Los destinos de playa que cuestan hasta 50% menos que Cancún y Tulum

Esa brecha, documentada con datos de Booking.com, Kayak y Volaris para 2026, convierte a lugares como Puerto Escondido, Mahahual y Mazatlán en las alternativas más buscadas por viajeros que no quieren renunciar al mar. (Jovani Pérez)

Mientras una familia de cuatro personas puede gastar más de 40 mil pesos en cinco días en Cancún o Tulum durante temporada alta, existen al menos siete destinos de playa en México —y varios internacionales— donde ese mismo viaje cuesta entre 11 mil y 20 mil pesos. La diferencia no está en la calidad de las playas, sino en el destino elegido.

Esa brecha, documentada con datos de Booking.com, Kayak y Volaris para 2026, convierte a lugares como Puerto Escondido, Mahahual y Mazatlán en las alternativas más buscadas por viajeros que no quieren renunciar al mar.

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Puerto Escondido, la opción más completa por precio

El hospedaje arranca desde 143 pesos por noche en opciones básicas, de acuerdo con datos de Kayak. La comida local —tlayudas, moles y mariscos— mantiene precios accesibles en fondas y mercados. Foto: (Jesús Tovar Ssoa/Infobae)

Puerto Escondido, en la costa de Oaxaca, encabeza el ranking de playas económicas en México para 2026, según el portal Viajes por México. El destino concentra varias playas en un mismo lugar: Zicatela —conocida como el “pipeline mexicano” por sus olas de nivel internacional—, Carrizalillo para buceo y Puerto Angelito para quienes buscan aguas tranquilas.

El hospedaje arranca desde 143 pesos por noche en opciones básicas, de acuerdo con datos de Kayak. La comida local —tlayudas, moles y mariscos— mantiene precios accesibles en fondas y mercados.

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Para llegar, hay vuelos directos desde la Ciudad de México con Volaris y VivaAerobus, o autobús nocturno con ADO desde la capital en un trayecto de entre 10 y 12 horas. Octubre y noviembre son los meses con precios más bajos y buen clima.

Mahahual, el Caribe sin el precio de Cancún

Desde Mahahual es posible acceder al Banco Chinchorro, el arrecife de coral más grande de América Latina. Los eco-hostales del pueblo suelen incluir bicicletas sin costo adicional, y la zona arqueológica de Chacchoben está a una hora en auto. (FOTO: AMARANTA PRIETO/CUARTOSCURO.COM)

Mahahual, en Quintana Roo, es la alternativa caribeña menos conocida del ranking. Ubicado a 320 kilómetros al sur de Cancún, este antiguo pueblo de pescadores tiene arena blanca, agua turquesa y un malecón de mil 700 metros donde la actividad transcurre a paso lento.

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Desde Mahahual es posible acceder al Banco Chinchorro, el arrecife de coral más grande de América Latina. Los eco-hostales del pueblo suelen incluir bicicletas sin costo adicional, y la zona arqueológica de Chacchoben está a una hora en auto.

Para llegar, la ruta más común es volar a Chetumal y tomar transporte hacia Mahahual. No existe vuelo directo al pueblo. Un dato a considerar: el destino recibe cruceros con frecuencia, lo que cambia su ambiente por completo. Conviene verificar si hay barcos atracados antes de elegir la fecha de llegada.

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Mazatlán, 21 kilómetros de playa con vuelos desde mil 80 pesos

El malecón de Mazatlán es el más largo de México y América Latina, y la oferta gastronómica de mariscos en mercados y restaurantes del centro se mantiene entre las más baratas del litoral pacífico. Mazatlán, México. Crédito: Wikimedia commons - ¡Gzzz!

Mazatlán, en Sinaloa, combina más de 21 kilómetros de playa continua con un centro histórico de 180 años. Según Volaris, en 2026 hay tarifas desde mil 80 pesos redondo desde Tijuana para fechas de julio.

El hospedaje en el Centro Histórico va de 350 a 500 pesos por noche. En la Zona Dorada los precios suben. El malecón de Mazatlán es el más largo de México y América Latina, y la oferta gastronómica de mariscos en mercados y restaurantes del centro se mantiene entre las más baratas del litoral pacífico.

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Una familia de cuatro personas puede completar cinco días en Mazatlán por entre 11 mil y 20 mil pesos —incluyendo hospedaje, comida, transporte y actividades—, frente a los más de 40 mil pesos que puede costar un viaje similar a Cancún, según datos recopilados por medios.

Balandra, Sayulita, Veracruz y Pérula

Playa Balandra, a 23 kilómetros de La Paz, en Baja California Sur, es Área Natural Protegida, lo que impide desarrollos hoteleros directamente en la playa y mantiene el acceso gratuito. La estrategia es hospedarse en La Paz —con hostales desde 200 pesos por noche— y visitar Balandra como excursión de día.

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Sayulita, Pueblo Mágico a 40 kilómetros de Puerto Vallarta, en Nayarit, tiene habitaciones dobles desde 400 pesos en temporada baja, según Kayak. Para reducir el gasto diario, comer en las fondas del mercado en lugar de los restaurantes del malecón central marca una diferencia real.

Veracruz aparece como el destino con los vuelos más baratos del país: Volaris publicó tarifas desde 88 pesos redondo desde Querétaro para fechas de agosto y septiembre de 2026. El hospedaje en el centro histórico va de 350 a 500 pesos por noche.

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Pérula, en la Costa Alegre de Jalisco, figura entre los destinos con mayor crecimiento de interés en las Predicciones de Viaje 2026 de Booking.com. Tiene aguas cálidas, manglares y una calma que, según el portal, ya es difícil encontrar en los destinos más conocidos del Pacífico.

Pérula, en la Costa Alegre de Jalisco, figura entre los destinos con mayor crecimiento de interés en las Predicciones de Viaje 2026 de Booking.com. Tiene aguas cálidas, manglares y una calma que, según el portal, ya es difícil encontrar en los destinos más conocidos del Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativas internacionales con precios por debajo del Caribe mexicano

Fuera de México, varios destinos ofrecen precios de hotel entre USD 80 y USD 130 por noche —entre mil 400 y 2 mil 275 pesos al tipo de cambio del 8 de julio de 2026—, por debajo del promedio de los destinos caribeños masificados.

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Bayahibe, en República Dominicana, tiene un ambiente más tranquilo que Punta Cana y precios más bajos en hoteles y excursiones hacia Isla Saona. Santa Marta y el Parque Nacional Natural Tayrona, en Colombia, combinan selva, playas vírgenes y hospedaje accesible, y se posicionan como uno de los destinos caribeños más económicos de Sudamérica.

Las Corn Islands, en Nicaragua —formadas por Big Corn y Little Corn—, ofrecen playas casi vírgenes con costos muy bajos en alojamiento y comida. En el Mediterráneo, la Riviera Albanesa y la Costa Adriática de Montenegro presentan precios considerablemente más bajos que Grecia y Croacia, respectivamente, con hoteles boutique y playas menos saturadas.

La Paz, Baja California Sur, fue reconocida por el portal Islands.com como una de las alternativas más económicas a Cancún en México, con playas como Balandra, aguas tranquilas del Mar de Cortés y una experiencia menos masificada que los grandes centros turísticos del país.