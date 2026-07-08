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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 8 de julio: consulta dónde y a qué hora se esperan las lluvias

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

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06:02 hsHoy

Valle de México: Por la mañana se prevé cielo medio nublado con bruma. Ambiente fresco a templado. Durante la tarde se pronostica ambiente cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México (centro, oeste y este); mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

  • La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormentas.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sinaloa (centro y sur); las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Chubascos con descargas eléctricas en Sonora. Por la mañana, ambiente fresco a templado; durante la tarde ambiente caluroso a muy caluroso en la región; prevaleciendo onda de calor en Sonora.

  • Viento del suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Sonora y Sinaloa.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales intensas, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Nayarit (norte), lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco (norte y oeste) y Michoacán (centro, norte y noreste), y lluvias puntuales fuertes en Colima, las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves; así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana, ambiente templado, durante la tarde ambiente caluroso a muy caluroso en la región.

  • Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h en la región. Se prevé mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: Durante el día, se prevé cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Guerrero (norte), Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (este), las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana ambiente fresco a templado; durante la tarde ambiente caluroso a muy caluroso en la región.

  • Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Oaxaca (istmo), así como rachas de 30 a 50 km/h en Guerrero y Chiapas. Se prevé mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Veracruz (norte, costa y sur) y lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas (sur) y Tabasco (oeste), las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana ambiente fresco a templado en la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.

  • Viento de componente sur de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas; viento del este y noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tabasco y rachas de viento de 30 a 50 km/h en Veracruz. Se prevé oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (centro y oeste); las cuales podrían originar encharcamientos e inundaciones. Chubascos con posibles descargas eléctricas en Quintana Roo. Por la mañana, ambiente templado; durante la tarde ambiente caluroso en la región.

  • Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Campeche, y rachas de 30 a 50 km/h en Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Campeche y Quintana Roo.

Norte: Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Durango (oeste y sur), Zacatecas (suroeste) y San Luis Potosí (este), y lluvias puntuales fuertes en Aguascalientes; las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves. Se prevén chubascos con descargas eléctricas en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Por la mañana, ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región.

  • Viento de componente sur de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila y Nuevo León; viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en San Luis Potosí, así como rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango y Zacatecas.

Centro: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Tlaxcala, Puebla (norte, centro y este) e Hidalgo (norte y este), lluvias puntuales muy fuertes en Morelos y lluvias puntuales fuertes en Guanajuato (oeste y sur) y Querétaro (norte y sur); las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves. Por la mañana, ambiente fresco en la región y bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.

  • Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región.

Península de Baja California: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con chubascos y posibles descargas eléctricas en Baja California Sur; cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Baja California. Por la mañana, ambiente fresco a templado; durante la tarde ambiente caluroso a muy caluroso en la región; prevaleciendo onda de calor en Baja California Sur (centro y sur) e iniciando en Baja California (noreste). Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California y Baja California Sur.

  • Se prevé mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.
Mapa satelital de México que muestra formaciones de nubes en tonos blancos, azules, verdes, amarillos y rojos con cruces amarillas sobre zonas de mayor actividad
Un mapa satelital GOES-19 ABI Geocolor del SMN muestra las zonas con alta probabilidad de lluvias en el sureste de México para la madrugada del 8 de julio. (X: Conagua clima)
06:00 hsHoy

Pronóstico del clima: las temperaturas que se esperan en Ciudad de México este 8 de julio

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

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