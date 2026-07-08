EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 8 de julio: consulta dónde y a qué hora se esperan las lluvias

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Valle de México: Por la mañana se prevé cielo medio nublado con bruma. Ambiente fresco a templado. Durante la tarde se pronostica ambiente cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México (centro, oeste y este); mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormentas.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sinaloa (centro y sur); las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Chubascos con descargas eléctricas en Sonora. Por la mañana, ambiente fresco a templado; durante la tarde ambiente caluroso a muy caluroso en la región; prevaleciendo onda de calor en Sonora.

Viento del suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Sonora y Sinaloa.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales intensas, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Nayarit (norte), lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco (norte y oeste) y Michoacán (centro, norte y noreste), y lluvias puntuales fuertes en Colima, las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves; así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana, ambiente templado, durante la tarde ambiente caluroso a muy caluroso en la región.

Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h en la región. Se prevé mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: Durante el día, se prevé cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Guerrero (norte), Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (este), las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana ambiente fresco a templado; durante la tarde ambiente caluroso a muy caluroso en la región.

Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Oaxaca (istmo), así como rachas de 30 a 50 km/h en Guerrero y Chiapas. Se prevé mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Veracruz (norte, costa y sur) y lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas (sur) y Tabasco (oeste), las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana ambiente fresco a templado en la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.

Viento de componente sur de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas; viento del este y noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tabasco y rachas de viento de 30 a 50 km/h en Veracruz. Se prevé oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (centro y oeste); las cuales podrían originar encharcamientos e inundaciones. Chubascos con posibles descargas eléctricas en Quintana Roo. Por la mañana, ambiente templado; durante la tarde ambiente caluroso en la región.

Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Campeche, y rachas de 30 a 50 km/h en Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Campeche y Quintana Roo.

Norte: Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Durango (oeste y sur), Zacatecas (suroeste) y San Luis Potosí (este), y lluvias puntuales fuertes en Aguascalientes; las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves. Se prevén chubascos con descargas eléctricas en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Por la mañana, ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región.

Viento de componente sur de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila y Nuevo León; viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en San Luis Potosí, así como rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango y Zacatecas.

Centro: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Tlaxcala, Puebla (norte, centro y este) e Hidalgo (norte y este), lluvias puntuales muy fuertes en Morelos y lluvias puntuales fuertes en Guanajuato (oeste y sur) y Querétaro (norte y sur); las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves. Por la mañana, ambiente fresco en la región y bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región.

Península de Baja California: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con chubascos y posibles descargas eléctricas en Baja California Sur; cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Baja California. Por la mañana, ambiente fresco a templado; durante la tarde ambiente caluroso a muy caluroso en la región; prevaleciendo onda de calor en Baja California Sur (centro y sur) e iniciando en Baja California (noreste). Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California y Baja California Sur.

Se prevé mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.