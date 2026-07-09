México

Por qué un perro mestizo es más saludable y puede vivir más que uno de raza, según la ciencia

La adopción de perros mestizos contribuye a reducir la sobrepoblación canina

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Cinco perros de distintas razas mestizas miran al frente en un espacio interior, junto a cuencos de metal y una mujer sentada con un teléfono.
Un grupo de perros mestizos de distintas tonalidades ocupa el primer plano de un ambiente rústico, donde una mujer sentada en el fondo utiliza su teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adoptar un perro mestizo representa una alternativa que cada vez más familias consideran en México.

Estos animales suelen mostrar una notable capacidad de adaptación, resistencia a enfermedades y una variedad de temperamentos que se ajustan a distintos estilos de vida.

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Además, la adopción de perros mestizos contribuye a reducir la sobrepoblación canina y ofrece una segunda oportunidad a animales que, en muchos casos, han enfrentado condiciones adversas.

Diversos estudios han confirmado en más de una ocasión que adoptar perros mestizos tiene grandes ventajas
Diversos estudios han confirmado en más de una ocasión que adoptar perros mestizos tiene grandes ventajas

Estos son los beneficios de adoptar a un perro mestizo: más salud y mayor esperanza de vida

Aunque muchas personas aún siguen prefiriendo comprar perros de raza. Diversos estudios han confirmado en más de una ocasión que los perros mestizos tienen grandes ventajas que en muchas ocasiones son menospreciadas.

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De acuerdo con información de la publicación científica The veterinary Journal, entre algunos de sus beneficios más destados, se encuentran los siguientes:

  • Son más saludables: La menor incidencia de enfermedades hereditarias constituye una de las principales ventajas al elegir la adopción de un perro mestizo. La amplia variabilidad genética de estos animales reduce el riesgo de padecer afecciones típicas de ciertas razas, como problemas articulares, cardíacos o dermatológicos.
  • Mayor adaptabilidad: La adaptabilidad sobresale como otro beneficio relevante. Los mestizos suelen mostrar mayor capacidad para ajustarse a diferentes entornos y rutinas familiares, lo que facilita su integración al hogar y a estilos de vida diversos.
  • Mejor temperamento: Muchos refugios destacan además que estos perros presentan temperamentos equilibrados y una notable capacidad de aprendizaje.
  • Previene la sobrepoblación y violencia animal: El proceso de adopción de un perro mestizo contribuye directamente a disminuir la sobrepoblación animal y a dar una oportunidad de vida digna a animales que, de otro modo, permanecerían en situación de abandono. Elegir un animal sin pedigrí fomenta la tenencia responsable y apoya la labor de organizaciones de rescate y protección animal.
  • Menor costo de mantenimiento: Los perros mestizos requieren, en general, menos gastos veterinarios relacionados con enfermedades genéticas, lo que representa una ventaja económica para sus adoptantes.
Un perro Caramelo de raza mixta, color canela, se sienta en primer plano mientras una familia mexicana (padre, madre, hija) sonríe desde el sofá detrás.
Una familia mexicana, compuesta por un padre, una madre y su hija, posa sonriente junto a su perro Caramelo en la acogedora sala de su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perro caramelo, un mestizo orgullosamente mexicano

La Propaem incluyó al perro caramelo entre las razas mexicanas y colocó a ese can mestizo de pelaje amarillo junto al xoloitzcuintli y el chihuahua, en un pronunciamiento que también buscó abrir la discusión sobre la adopción responsable y el cuidado de los animales domésticos en un país donde 29.7 millones de perros y gatos vivían en situación de calle.

Esa cifra posicionó a México como el país con la mayor cantidad de canes callejeros en Latinoamérica, de acuerdo con el texto difundido por la dependencia del Gobierno del Estado de México. La magnitud del dato también exhibió una crisis de bienestar animal en el territorio nacional.

Según Infobae México, la procuraduría presentó al llamado perro caramelo como un animal sin denominación oficial, identificado por su mestizaje surgido de cruces entre linajes llevados a América desde la época colonial. Muchos de sus ejemplares vivían en la calle, aunque también formaban parte de hogares mexicanos.

La dependencia sostuvo que estos perros mestizos habían servido a la sociedad mexicana. Entre las tareas que les atribuyó estuvieron el apoyo a labores de seguridad y la participación en rescates de emergencia.

El reconocimiento se apoyó en el valor social de los perros mestizos. La publicación de Propaem subrayó que el valor de estos animales no dependía de su origen. En ese sentido, la autoridad llamó a la ciudadanía a reflexionar sobre la adopción y el cuidado responsable.

(Especial)
(Especial)

El mensaje oficial también señaló que los mestizos participaban en operativos de emergencia y brindaban apoyo a cuerpos de seguridad en el Estado de México. La procuraduría los ubicó como una presencia habitual tanto en espacios públicos como en viviendas del país.

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