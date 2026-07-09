Colombia

Jaime Raúl Salamanca lanzó duro reto a Daniel Briceño por supuestamente desconocer el papel del Congreso: “Vamos a ver cómo le va”

El nombramiento de Valerie Lafaurie como consejera Presidencial para las Regiones para el futuro Gobierno de Abelardo de la Espriella provocó un fuerte intercambio entre los congresistas

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La expulsión de la delegación diplomática de Israel por parte de Gustavo Petro generó una fuerte disputa entre los políticos Daniel Briceño y Jaime Raúl Salamanca - crédito @Danielbricen - @SenadoGovCo/X
El nombramiento de Valerie Lafaurie como consejera Presidencial para las Regiones provocó un fuerte intercambio entre Jaime Raúl Salamanca y Daniel Briceño - crédito @Danielbricen - @SenadoGovCo/X

El expresidente de la Cámara Jaime Raúl Salamanca, del Partido Verde, lanzó un duro y directo reto al congresista electo Daniel Briceño, del Centro Democrático, tras calificar como una alarmante falta de comprensión de las dinámicas democráticas su visión sobre el papel de los legisladores en el nuevo Congreso de la República.

El fuerte cruce de declaraciones se desató después de que se confirmara la designación de la barranquillera Valerie Lafaurie como la nueva consejera Presidencial para las Regiones en la administración entrante de Abelardo de la Espriella.

Ante este nombramiento, Daniel Briceño celebró la noticia al asegurar que la llegada de la funcionaria servirá para acabar definitivamente con las intermediaciones políticas de los congresistas, lo que provocó la ácida respuesta de Salamanca, que le advirtió a su futuro colega que confunde la vocería constitucional con el clientelismo y cerró su mensaje con un desafiante “vamos a ver cómo le va”.

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- crédito @valaf0909/X
Valerie Lafaurie fue designada como consejera Presidencial para las Regiones, dependencia encargada de coordinar la relación entre el Gobierno nacional y las autoridades territoriales - crédito @valaf0909/X

Daniel Briceño defendió el ‘nuevo’ modelo de relación con las regiones

La designación de Valerie Lafaurie en la Consejería Presidencial para las Regiones fue recibida como un movimiento estratégico debido a su recorrido previo tanto en el sector público como en el privado.

La profesional barranquillera cuenta con experiencia como jefa de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de la empresa de fertilizantes Nitrofert, asesora de gerencia en la empresa masiva Transmilenio, funcionaria en la Secretaría de Integración Social de Bogotá y asesora en el Ministerio del Interior bajo el liderazgo de Alicia Arango durante el mandato presidencial de Iván Duque.

Para el electo representante Daniel Briceño, este perfil técnico es ideal para transformar la forma en que se distribuyen los recursos nacionales, rompiendo con los canales tradicionales de gestión presupuestal que históricamente manejaron los legisladores.

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“Gran acierto la designación de Valerie Lafaurie como consejera presidencial para las regiones. Acabar con la intermediación de congresistas, regiones y gobierno nacional es indispensable para cambiar la política en Colombia”, posteó el congresista electo del Centro Democrático en X.

Daniel Briceño aseguró que la nueva Consejería para las Regiones permitirá reducir la intermediación política de los congresistas - crédito @Danielbricen/X
Daniel Briceño aseguró que la nueva Consejería para las Regiones permitirá reducir la intermediación política de los congresistas - crédito @Danielbricen/X

La irónica respuesta de Jaime Raúl Salamanca sobre la vocería popular

La postura del exconsejal bogotano no cayó bien en los sectores tradicionales de la Alianza Verde, que consideran que deslegitimar el rol de los congresistas debilita el equilibrio de poderes y desconoce el mandato popular entregado en las urnas.

El actual representante Jaime Raúl Salamanca salió al paso de los señalamientos para recordarle a Briceño la verdadera naturaleza del cargo legislativo que asumirá en las próximas semanas.

Salamanca utilizó un marcado tono de ironía para advertirle que la dinámica parlamentaria requiere comprender el valor de la representación social, dejando en el aire una clara advertencia sobre los debates de control político que se avecinan en la corporación.

“Lo que es no entender que el Congreso está conformado por los “representantes” de las comunidades y que nuestra vocería es fundamental. Vamos a ver cómo le va en la Cámara a este colega que confunde vocería con intermediación. Vamos a ver”, respondió Jaime Raúl Salamanca en la misma red social.

Jaime Raúl Salamanca respondió con un mensaje en el que cuestionó el conocimiento de Daniel Briceño sobre las funciones del Congreso - crédito @JaimeRaulSt/X
Jaime Raúl Salamanca respondió con un mensaje en el que cuestionó el conocimiento de Daniel Briceño sobre las funciones del Congreso - crédito @JaimeRaulSt/X

Este será el papel de Valerie Lafaurie en la Consejería Presidencial para las Regiones

La Consejería Presidencial para las Regiones es una dependencia de la Presidencia de la República encargada de servir como enlace entre el Gobierno nacional y las autoridades territoriales.

Su principal función es coordinar la implementación de las políticas del Ejecutivo en departamentos y municipios, así como fortalecer la articulación con gobernadores, alcaldes y demás actores regionales.

Entre sus responsabilidades se encuentra asesorar al presidente en asuntos relacionados con el desarrollo regional, hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por el Gobierno en los territorios y coordinar, junto con ministerios y otras entidades, la ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura, salud, educación, vivienda y otras áreas prioritarias.

Su papel es principalmente de articulación y seguimiento, con el propósito de garantizar que las políticas y proyectos del Gobierno lleguen de manera efectiva a las diferentes regiones del país.

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