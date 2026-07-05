La premiada cinta “Moscas” del director de “Temporada de patos” llega a la Cineteca Nacional

Moscas es la primera distribución en salas mexicanas de MUBI como distribuidora de cine independiente. (Moscas/MUBI)

Moscas, el quinto largometraje del director mexicano Fernando Eimbcke, llegó este 1 de julio a salas de cine en México —incluida la Cineteca Nacional— con el respaldo de premios internacionales y una historia gestada durante más de dos décadas.

La cinta narra el encuentro forzado entre Olga, una mujer solitaria que renta un cuarto frente a un hospital en la Ciudad de México, y un niño de nueve años cuya madre está internada con cáncer. El padre del pequeño lo introduce a escondidas en el departamento, desencadenando un vínculo que obliga a los tres personajes a enfrentar la enfermedad, el dinero y el afecto desde un lugar inesperado.

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Moscas es la primera distribución en salas mexicanas de MUBI como distribuidora de cine independiente. Posteriormente, el filme estará disponible en su plataforma de streaming.

Tráiler de la película "Moscas", de Fernando Eimbcke

Un guion que esperó 22 años

“Se escribió primero como un guion para una serie de televisión, era de 45 cuartillas; después ya no se hizo la serie y quedó ahí hibernando” (Iñarritu/Especial)

El proyecto tiene un origen inusual: Eimbcke escribió el guion hace más de dos décadas como serie de televisión, en colaboración con Alejandro González Iñárritu. La serie nunca se produjo y el texto quedó archivado.

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“Se escribió primero como un guion para una serie de televisión, era de 45 cuartillas; después ya no se hizo la serie y quedó ahí hibernando”, explicó el director en entrevista a medios. Según Eimbcke, el material “estaba esperando la llegada de Teresita, de Bastián y de Hugo Ramírez”.

Neorrealismo en la Ciudad de México

Filmada en blanco y negro, la película tiene una deuda explícita con el neorrealismo italiano. “Me gusta mucho De Sica. Hay una fuerte influencia de Ladrón de bicicletas”, declaró Eimbcke a Infobae Cultura.

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Para mantener esa cercanía con la realidad, el equipo se desplazó siempre en transporte público y construyó escenas junto a los habitantes reales del conjunto habitacional donde se rodó. Fue precisamente en el metro, al observar a una mujer con un anillo en el pasamanos, donde surgió una de las ideas del filme.

El reto de dirigir a un niño de nueve años

Con 'Moscas', Eimbcke no solo vuelve a Berlín, sino que se consolida como una de las voces más consistentes del cine mexicano contemporáneo. (Captura de pantalla / YouTube)

El protagonista infantil, Bastián Escobar, representó el mayor desafío de producción para Eimbcke. A mitad del rodaje, el director tuvo que pedir algo que había rechazado antes de comenzar: una acting coach.

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“Le hablé a Erendira Núñez, la productora, y le dije: ‘Creo que no lo vamos a lograr’”, recordó. La llegada de Francia Castañeda como entrenadora de actuación fue, según sus propias palabras, determinante: “Sin ella no lo hubiera logrado”.

El director también debió abandonar los diálogos escritos y reemplazarlos por acciones dramáticas concretas, con objetivos claros y obstáculos precisos, ya que ese formato es el único que funciona con actores de esa edad.

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Premio en Berlín y primer papel estelar para Teresa Sánchez

Director Fernando Eimbcke and cast members Bastian Escobar and Hugo Ramirez pose during a photocall to promote the movie 'Moscas (Flies)' at the 76th Berlinale International Film Festival in Berlin, Germany February 18, 2026. REUTERS/Maryam Majd

Moscas ganó el Premio del Jurado Ecuménico en la Berlinale 2026, donde fue la única película en español en Competencia Oficial. La actriz Teresa Sánchez, conocida por La camarista, encarna a Olga en lo que es su primer papel protagónico.

Eimbcke describió el filme como su trabajo más personal: “Esta es mi película preferida, porque lograr el llanto con el espectador, sin manipular, con respeto, es muy bonito”. La cinta se presentó previamente en el Festival Internacional de Cine de Venecia y en el Festival de Guadalajara antes de su estreno comercial en México.

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Una película que duele, pero también hace reír

Eimbcke describió Moscas como un filme que transita entre la tristeza y el humor sin caer en la manipulación emocional. “Es una película muy humana, es una película que a veces duele, pero que también te hace reír”, afirmó el director.

Esa dualidad se manifestó con claridad en las primeras proyecciones. En Berlín y en Guadalajara, el director presenció por primera vez en su carrera cómo el llanto recorría la sala. “Había un dolor, una tristeza. Es una sensación muy linda porque sé que nunca manipulamos”, señaló para infobae.

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El humor, precisó, proviene sobre todo del pequeño Escobar y de personajes secundarios construidos a partir de la observación directa del entorno, como un vendedor ambulante que trabaja frente al conjunto habitacional donde se rodó la película. “El humor es una de las maneras más respetuosas de acercarse a los otros”, sostuvo Eimbcke.

Por su parte, Teresa Sánchez reconoció la distancia entre ella y su personaje, pero también una comprensión profunda. “Somos el agua y el aceite, pero la entiendo perfecto”, declaró la actriz, para quien Moscas representa su primer papel estelar tras su aparición en La camarista.

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