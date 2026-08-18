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Las Fuerzas Militares desplegaron 260 uniformados para contener los incendios forestales en ocho departamentos de Colombia

Unidades del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana suman tecnología y personal especializado para controlar las conflagraciones que afectan a varias regiones bajo alerta por la ola de calor y el fenómeno de El Niño

Las Fuerzas Militares desplegaron 260 militares en ocho departamentos para atender los incendios forestales en Colombia - crédito prensa Fuerzas Militares
Las Fuerzas Militares desplegaron 260 militares en ocho departamentos para atender los incendios forestales en Colombia - crédito prensa Fuerzas Militares
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La presencia de incendios forestales en varios departamentos del país llevó a que las Fuerzas Militares sostengan un amplio despliegue de recursos humanos y tecnológicos.

De acuerdo con información oficial, 260 militares operan en los departamentos de Tolima, Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cesar, Magdalena y Quindío, en coordinación con autoridades locales y organismos de respuesta a emergencias.

Este contingente refuerza las labores de protección de la población, los ecosistemas y áreas vulnerables ante la propagación de las llamas. Según datos suministrados por la institución castrense, las operaciones de apoyo incluyen tanto labores en tierra como intervenciones aéreas, que resultan determinantes para la atención de la crisis ambiental.

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Apoyo aéreo y terrestre: tecnología y coordinación

El componente aéreo, liderado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), incorporó aeronaves equipadas con el sistema Bambi Bucket.

Estas unidades realizaron 286 descargas de agua y líquido retardante, superando los 68.000 galones de agua y 216 galones de retardante, según cifras compartidas por la autoridad militar. Esta capacidad permite atacar puntos críticos de incendio en áreas de difícil acceso, donde el avance del fuego representa una amenaza para la biodiversidad y comunidades rurales.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana realizó 286 descargas con el sistema Bambi Bucket y superó los 68.000 galones de agua en la atención de la emergencia - crédito prensa Fuerzas Militares
La Fuerza Aeroespacial Colombiana realizó 286 descargas con el sistema Bambi Bucket y superó los 68.000 galones de agua en la atención de la emergencia - crédito prensa Fuerzas Militares

La utilización de drones para reconocimiento aéreo se consolidó como una herramienta eficaz para obtener información en tiempo real, identificar focos activos y apoyar la toma de decisiones de los equipos que trabajan en terreno. Gracias a la acción conjunta de estos recursos, 35 incendios fueron extinguidos y la vigilancia permanece activa en las zonas donde persiste el riesgo.

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La respuesta integral también contempla el fortalecimiento de las capacidades de los equipos de atención local, como los bomberos voluntarios y los organismos de socorro. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), bajo el liderazgo de David Santiago Tamayo, encabezó la XIX sesión extraordinaria de la Comisión Técnica Nacional Asesora para Incendios Forestales, donde se evaluaron estrategias y recursos disponibles para enfrentar la emergencia.

El impacto de El Niño y los riesgos asociados

El fenómeno de El Niño ha generado una ola de calor y condiciones secas en el país, aumentando la vulnerabilidad de la vegetación frente al fuego.

La respuesta a los incendios forestales combina operaciones terrestres y apoyo aéreo para proteger a la población, los ecosistemas y las áreas vulnerables - crédito prensa Fuerzas Militares
La respuesta a los incendios forestales combina operaciones terrestres y apoyo aéreo para proteger a la población, los ecosistemas y las áreas vulnerables - crédito prensa Fuerzas Militares

Según el balance más reciente de la Ungrd y el Ideam, existen actualmente 36 focos de incendio activos y 339 municipios se encuentran en alerta roja por el alto riesgo de nuevas conflagraciones. Los departamentos de Cundinamarca y Tolima concentran el mayor número de municipios en esta condición, seguidos por Nariño, Cauca, Antioquia y Atlántico.

Hasta el momento, los incendios han destruido cerca de 1.195 hectáreas de cobertura vegetal, afectando ecosistemas estratégicos y zonas naturales. Los organismos de emergencia han logrado controlar y liquidar 45 incendios en días recientes, resultado de la labor conjunta entre bomberos, autoridades locales y las Fuerzas Militares.

Prevención y llamado a la ciudadanía

El análisis realizado en la sesión extraordinaria de la comisión técnica incluyó un balance histórico del fenómeno de El Niño en Colombia, la revisión de capacidades técnicas y humanas de las entidades del Sngrd, así como la presentación del Programa Nacional de Bomberos Voluntarios con enfoque étnico y comunitario. Este programa busca fortalecer la atención local y las capacidades en territorios especialmente vulnerables.

La acción conjunta de las Fuerzas Militares y los organismos de emergencia permitió extinguir 35 incendios y mantener vigilancia en zonas de riesgo - crédito prensa Fuerzas Militares
La acción conjunta de las Fuerzas Militares y los organismos de emergencia permitió extinguir 35 incendios y mantener vigilancia en zonas de riesgo - crédito prensa Fuerzas Militares

Uno de los factores críticos identificados es el origen humano de la mayoría de los incendios forestales. De acuerdo con las autoridades, aproximadamente el 95% de los incendios están relacionados con actividades humanas.

Por este motivo, la Ungrd y los organismos de emergencia insisten en la importancia de evitar quemas, fogatas y el abandono de objetos que puedan provocar fuego en zonas rurales o naturales.

La ciudadanía puede reportar focos de incendio a través de la línea 119 a nivel nacional y la 123 en Bogotá. Las autoridades recomiendan actuar con rapidez ante cualquier indicio de fuego, pues la detección temprana facilita el control de las llamas antes de que se extiendan a grandes áreas.

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