Lugar que deja Mónica Soto en el Tribunal Electoral podría quedar vacante: “el tribunal puede funcionar”, dice Ricardo Monreal

El diputado Ricardo Monreal detalló cómo será tratado el tema de la renuncia de la magistrada Mónica Soto, quien presentó el trámite ante el Senado de la República. (Crédito: X/@RicardoMonrealA)

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Luego de que la magistrada Mónica Soto Fregoso presentara su renuncia ante el Senado de la República al cargo que desempeña en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), un día después, el diputado Ricardo Monreal Ávila aclaró que el lugar podría quedar vacante.

Soto Fregoso tiene previsto concluir su encargo el próximo 31 de agosto, dos años antes de lo previsto según las actualizaciones en la Reforma al Poder Judicial, la cual enmarca que los comicios para este órgano serán hasta el 4 de junio de 2028.

Tribunal Electoral puede seguir operando con 5 magistraturas

Según la ley, el Tribunal Electoral debe estar conformado por 7 magistraturas, sin embargo, Monreal precisó que aún así, la institución puede seguir operando y atendiendo casos, pese a que solo hay cinco magistrados.

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Además, detalló que en las próximas elecciones de 2027 no se votará al titular del Ejecutivo Federal, ya que solo se contempla el voto por gubernaturas y diputaciones, lo que no hace inviable la operación del máximo tribunal.

“Puede resolver y puede atender las causas que se le plantean en razón de su competencia. En el único caso que exige la Constitución que haya todos los consejeros o en este caso todos los magistrados electorales, es para calificar la elección presidencial”, comentó el legislador zacatecano.

Lugar que deja Mónica Soto en el Tribunal Electoral podría quedar vacante.

Adelantó que, incluso, la conformación del tribunal podría quedarse así para los comicios judiciales en 2028. Pese a que el lugar de Mónica Soto podría quedar vacante, debido a la continuidad de operación planteada, Monreal Ávila planteó otra ruta para completar las magistraturas faltantes:

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“Hay una interpretación que está oscilando, que si puede integrarse quien quedó en segundo lugar de la elección de magistrados. Es una discusión que se está dando y que no se ha agotado. Pero por lo pronto, el tribunal puede funcionar con plena jurisdicción y plena competencia con la ausencia de dos de sus integrantes”.