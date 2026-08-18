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Procesan a dos presuntos integrantes de “Los Tanzanios” por narcomenudeo y armas en Iztapalapa

El aviso sobre un punto de venta en la colonia Ejército Constitucionalista derivó en un operativo con apoyo de la Guardia Nacional, donde capturaron a Erik “N” e Itzayanna “N” con cargadores y estupefacientes

Procesan a dos presuntos integrantes de "Los Tanzanios" por narcomenudeo y armas en Iztapalapa. Fiscalía CDMX
Procesan a dos presuntos integrantes de "Los Tanzanios" por narcomenudeo y armas en Iztapalapa. Fiscalía CDMX
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La Fiscalía de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Erik “N”, alias “El Ojos”, e Itzayanna “N”, presuntos integrantes del grupo delictivo “Los Tanzanios”, tras un cateo en la alcaldía Iztapalapa en el que se aseguraron armas de fuego, drogas y una báscula gramera. La autoridad judicial les impuso prisión preventiva y fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria.

La investigación se enmarca en la estrategia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para desarticular grupos vinculados con delitos que generan violencia en las colonias donde operan.

Los cargos contra ambos son narcomenudeo en la modalidad de posesión con fines de comercio y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

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Denuncia ciudadana detonó la investigación

El caso tuvo origen en una denuncia ciudadana que alertó sobre la venta de drogas en un inmueble ubicado en la colonia Ejército Constitucionalista, Iztapalapa, e identificó al lugar como residencia de “El Ojos”.

Una persona con tez oscura muestra sus manos esposadas, con las palmas abiertas hacia el frente y los dedos ligeramente flexionados.
Procesan a dos presuntos integrantes de "Los Tanzanios" por narcomenudeo y armas en Iztapalapa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de ese reporte, agentes de la Policía de Investigación (PDI) inspeccionaron la zona y recabaron información sobre el inmueble. Con esos elementos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de cateo ante la autoridad judicial.

El cateo: armas, drogas y una báscula

El 13 de agosto de 2026, agentes de la PDI ingresaron al inmueble con apoyo de la Guardia Nacional (GN). En el interior detuvieron a Erik “N” e Itzayanna “N” y procedieron al aseguramiento del material encontrado.

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El inventario incluyó un arma larga calibre .223 con cargador, un revólver, un cargador con 10 cartuchos, 165 bolsas y envoltorios con diversas drogas y una báscula gramera.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el inicio del proceso legal correspondiente.

Quiénes son “Los Tanzanios”

La PDI relaciona a Erik “N” e Itzayanna “N” con “Los Tanzanios”, un grupo delictivo con presencia documentada en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco, dos de las demarcaciones con mayor densidad poblacional de la capital.

La organización no se limita al narcomenudeo. Según la información recabada por la PDI, también está vinculada con homicidios, secuestros y extorsiones, un perfil que la coloca entre los grupos de alto impacto que operan en el oriente de la Ciudad de México.

La detención de “El Ojos” representa para la Fiscalía CDMX un paso dentro de su línea de investigación contra estructuras criminales que generan violencia en comunidades específicas.

Audiencia y resolución judicial

La audiencia se celebró el pasado 15 de agosto de 2026, dos días después del cateo. El personal ministerial presentó como datos de prueba las entrevistas de los agentes que participaron en el operativo, junto con dictámenes periciales en las áreas de criminalística, fotografía, química y balística.

Primer plano de una mano sobre una carpeta legal amarilla con papeles en un escritorio de madera. Al fondo, borroso, un tribunal con jueces sentados.
Procesan a dos presuntos integrantes de "Los Tanzanios" por narcomenudeo y armas en Iztapalapa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con ese sustento, la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de ambos imputados.

Además de la prisión preventiva como medida cautelar, el juez fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, tras el cual la Fiscalía CDMX deberá definir si formula acusación formal.

Golpes previos al grupo

La detención de Erik “El Ojos” e Itzayanna “N” se suma a una cadena de aprehensiones contra “Los Tanzanios” que las autoridades capitalinas acumulan desde 2023. Entre los casos más recientes, el 14 de julio de 2026 la Fiscalía CDMX capturó a Nicolás “N”, alias “El Nico”, señalado como fundador de la organización, en la alcaldía Iztapalapa. En septiembre de 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) había detenido a Juan Manuel García González, alias “El Chacal”, identificado como presunto líder del grupo, en la colonia Doctores.

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